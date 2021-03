S tipy na přípravu jídel je zdravé vaření hračka

01. Zaujmi k vaření jiný postoj



Nedívej se na vaření jako na práci. Ber ho jako péči o sebe. „Považuji za luxus, že si můžu vařit sama pro sebe,“ říká Kirsty Godsoová, Nike Master Trainer. Od začátku pandemie si vaří domácí večeře skoro každý den. Godsoová tenhle čas využívá jako příležitost k tomu, aby se naučila něco nového a zároveň si odpočinula. Místo mobilu a notebooku si k vaření pouští hudbu. „Když se soustředím na to, co zrovna vytvářím, zapomenu na celý den,“ dodává.





02. Najdi si výzvu



Někdy stačí, když si věci trochu ztížíš, aby se v tobě znovu zažehlo nadšení. Proč? „Když se budeš učit nový recept, může tě to znovu nadchnout a pomůže to zahnat nudu v kuchyni,“ vysvětluje Butrynová. „Zamysli se nad tím, jaké jídlo z restaurace ti opravdu chybí a zkus si ho uvařit doma,“ navrhuje Godsoová.





03. Vyzkoušej tématický večer



I když je nástěnka na Pinterestu plná nových receptů, většina z nás má stejně tendenci končit pořád dokola u těch samých pokrmů, stylů a technik. „Zkus zavést tématické večery, přinutí tě to vyběhnout ze zaběhané rutiny,“ říká Mooreová. Můžeš začít s pravidelnými večery (například taco úterky, pizza pátky, záleží čistě na tobě), kdy každý týden vyzkoušíš nějaké jiné jídlo. Nebo můžeš sem tam naplánovat jednorázový tématický večer, pro který si vybereš recept na pokrm (a možná i drink) z vybrané země nebo oblasti, který se v tvé kulinářské historii ještě neobjevil. Večer můžeš doladit hudbou z dané oblasti. Ať tak nebo tak, opři se do toho.





04. Pořiď si novou kuchařku.



„Na hledání receptů na internetu není nic špatného. Tištěné kuchařky ale nabízejí prověřený výběr a příležitost objevit nové recepty, aniž by člověk musel procházet hlubiny online světa,“ říká Mooreová. Často také zahrnují pokyny a návody pro kulinářské nováčky. A když už takovou tištěnou kuchařku držíš v ruce, snáz se odvážeš k něčemu úplně mimo tvůj běžný jídelníček. Kup si tištěnou kuchařku s recepty na jídla, která se chceš naučit nebo která ještě nemáš vyzkoušená. Nebo si je půjč v knihovně. Jestli už máš kvanta kuchařek, vyměň si nějaké s přáteli.





05. Začni se na vaření těšit.

„Když si spojíš vaření s nějakou odměnou nebo s něčím, co tě baví, zvýší se do budoucna tvoje nadšení z vaření. Tvůj mozek si ho totiž začne spojovat s pozitivním naladěním mysli,“ říká Butrynová. Je jasné, že během smažení asi nebudeš provádět jógovou pozici chaturanga, ale můžeš zapojit pasivní aktivity – poslouchej podcast, zpívej si při poslechu hudby, zavolej nejlepším kamarádům. Cokoli, co ti vykouzlí úsměv na tváři, ale nespálíš se u toho, ani si neuřízneš špičku prstu.





06. Udělej si plán



Na vaření může být nejtěžší samotný výběr toho, co vlastně vařit. Přestaň tedy každý večer zírat do ledničky (všichni víme, co mám na mysli). Místo toho se předem rozhodni, co budeš chtít připravit, zbavíš se tak tohohle mentálního trápení,“ radí Butrynová. Pro některé to znamená, že si naplánují večeře na celý týden dopředu. Ostatní si takhle předem promyslí jen pár jídel naráz, nebo dokonce jen dnešní večeři.



„Šanci na úspěch rapidně zvýší už jen to, že se rozhodneš dostatečně předem,“ říká Butrynová. Když je člověk hladový a unavený, je pro něj těžší se cíleně a logicky rozhodnout. Takže si vyber, co budeš jíst dřív, než tě k rozhodnutí donutí hlad (odborníci tomu říkají „únava z rozhodování“).





07. Rozprostři si úkoly do celého dne.



Butrynová navrhuje už ráno opláchnout potřebné suroviny, přes poledne si najít 10 minut a nakrájet zeleninu nebo po snídani hodit některé suroviny do pomalého hrnce. Až na tebe večer padne únava, bude díky tomu vaření snazší a rychlejší, a třeba si ho tak i víc užiješ. (PS: Doporučení Mooreové: krájení zeleniny zabere nějakou tu chvilku, tak jí nakrájej rovnou víc a část dej do lednice.)





08. Jednou vař, dvakrát jez (nebo víckrát!).



„Když si dáš pár večerů v týdnu pauzu, snáz dobiješ baterky. Uvař víc dávek – připrav polévku z dvojité várky nebo přihoď do trouby trochu víc brambor, až je budeš opékat. Dopřeješ si tak odpočinek, ale přitom si pořád budeš moct během celého týdne vychutnávat domácí jídla,“ říká Mooreová. Na větší várky jsou ideální jídla, která se dají zamrazit, například omáčky k těstovinám nebo chili. Dej porci stranou a hned budeš mít po ruce večeři z mrazáku.





09. Ulehči si práci



Jak připomíná Mooreová, „když čelíš kuchařské rutině, nemusíš dělat všechno od základu.“ Kup si předkrájenou nebo mraženou zeleninu, kvalitní omáčku nebo dresink – cokoli, co ti ubere pár kroků z přípravy. Nepodvádíš, jen si usnadňuješ práci. Někdy i to stačí k tomu, aby tě režim šéfkuchaře zase začal bavit.





Stejně jako u tréninku mají i energie a nadšení z vaření své lepší a horší vlny. Zažehni oheň v sobě i na plotně a připrav se na ně.