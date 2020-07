Co všechno dokáže pozitivní mysl

„Nervové dráhy, které vytvářejí pozitivní nebo negativní myšlení, vznikají v mládí,“ vysvětluje Loretta Breuningová, Ph.D., zakladatelka Inner Mammal Institute a autorka publikace „The Science of Positivity“. Naše minulé zážitky, hlavně ty z dětství, utvářejí naše očekávání, která jsou buď pozitivní, nebo negativní, a to je pro naši pozdější motivaci zásadní.



„Když máte pozitivní očekávání, je pravděpodobnější, že svoji energii investujete do toho, čeho chcete dosáhnout. S negativním očekáváním si za svými cíli nejspíš nepůjdete, protože mozek se brání usilovat o něco, co nepřinese odměnu. Negativní očekávání vám bere jistotu, co a jak máte udělat, takže často neuděláte nic.“



Tohle uvažování o „poloprázdné sklenici“ nejenom vyplavuje kortizol, stresový hormon, který mozku signalizuje ohrožení, ale zároveň vytváří zvyk, dodává Breuningová. „Negativní nervové dráhy se tím posilují. Je to jako když mluvíte rodným jazykem – přijde vám to tak snadné, že ani nevíte, jak jste se to naučili.“



Když se zaseknete ve spirále negativních myšlenek, přijde vám, že myslet pozitivně snad ani nejde. Opravdu to tak funguje: podle Foxové samotné myšlení nestačí. Pozitivní přístup neutváří myšlení, ale činy. „Když budete dělat hodně pozitivních věcí, zlepší vám to náladu a budete myslet pozitivněji,“ vysvětluje Foxová.