Jak líp zaběhnout maraton

A pokud se přesto dobře nevyspíš, nemusíš mít strach. Jedna bezesná noc ti závod nepokazí. „Z hlediska spánku jsou nejdůležitější dny a týdny před akcí,“ říká Mahová. Proto doporučuje dbát na spánek celý týden před závodem. „Spi každou noc aspoň sedm hodin, ale klidně i 8–10 hodin, zvlášť pokud máš z poslední doby nahromaděný spánkový dluh,“ dodává.



7. Rozmysli, co budeš ráno před závodem jíst



„Pokud můžeš vstát dost brzo, aby se snídaně dala stihnout aspoň dvě hodiny před startem, dej si normální, dobře vyvážené jídlo,“ říká Maciel. Polovina kalorií by měla být ze sacharidů, čtvrtina z bílkovin a čtvrtina z tuků.



Pokud chceš vstávat později, dej si mini verzi takového jídla hodinu před startem. „V takovém případě většinou doporučujeme něco tekutého,“ dodává Maciel. Sáhni po něčem, co obsahuje polysacharidy, například celozrnné cereálie. Štěpení polysacharidů trvá tělu delší dobu, takže energie se může dostat do krve až při běhu, když budeš potřebovat zabrat. (Dobrou kombinací může být koktejl z ovesných vloček, arašídového másla, borůvek a sójového nebo kravského mléka.)



Podle Maciela je dobré vyhnout se jídlům s vysokým obsahem tuku nebo vlákniny. Jejich trávení trvá dlouho a při běhu můžou způsobovat zažívací potíže.



Ať už jíš cokoli, mělo by to být něco, co se ti už několikrát osvědčilo před dlouhými běhy. „Před závodem nezkoušej nic nového,“ varuje Maciel. „Drž se toho, co máš vyzkoušené z několikaměsíčního tréninku.“



8. Při běhu doplňuj energii (a po něm taky)



Bez doplňování energie to nejde. Když ho vynecháš, zásoby glykogenu se vyčerpají zhruba po dvou hodinách běhu – což může být při maratonu v půlce. „Prostě narazíš do zdi,“ popisuje Ryanová pocit, kdy už dál nejde udržovat nasazené tempo.



Aby k tomu nedošlo, stačí podle Ryanové přijímat 30–60 gramů sacharidů za hodinu. „Kromě toho je potřeba každou hodinu tělu dodat 250–500 miligramů sodíku,“ připomíná Maciel. Obojí se dá získat z gelů, žvýkaček, sportovních nápojů nebo slaného pečiva, jako jsou třeba preclíky. I tady platí, že různé zdroje energie je potřeba předem vyzkoušet na dlouhých bězích. Co vyhovuje jednomu běžci, nemusí fungovat u tebe.



A jakmile protneš cílovou čáru (blahopřejeme!), je podle Maciela dobré dát si do jedné až dvou hodin plnohodnotné, vyvážené jídlo. Pomůžeš tím tělu nastartovat proces regenerace a zabráníš odbourávání svalové hmoty. (Stejně ale počítej s tím, že po schodech dolů tě to bude pár dní bolet.)



9. Soustřeď se na svůj dech



„Při běhu se soustřeď na hluboké dýchání do břicha, které by se mělo při nádechu roztahovat a při výdechu stahovat,“ říká Belisa Vranichová, PsyD, klinická psycholožka a autorka knihy Breathing for Warriors. Plíce se tím otevřou a pojmou víc kyslíku. „Největší hustota plicních sklípků, kterými kyslík přechází do krve, je ve spodní části žeber,“ vysvětluje Vranichová.