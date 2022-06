Na tuhle otázku se mě lidé ptají nejčastěji. Jsem nadšená, že se ptá tolik lidí!



Celé roky jsem odpovídala prostě „ale já nevím, co umíš?“ Klimatická hnutí totiž tak často po každém chtějí, aby dělali to samé (pochodujte, hlasujte, darujte, šiřte slovo – a ANO, dělejte to všechno!), ale po nikom nechtějí, aby zapojil i své superschopnosti, svoje kouzlo.



A pak jsem začala dodávat: „Není to o tom, coty s tím můžeš udělat. Je to o tom, co s tím můžeme udělat my.“ Najdi si svou posádku, svůj klimatický tým. Na tohle člověk nemůže zůstat sám. Připoj se k nějaké skupině, přidej se k dobrovolným aktivitám nějaké organizace, staň se součástí týmu.



A teď, po mnoha rozhovorech se studenty, kteří opravdu zápasili s tím, jak by mohli být užiteční, jsem došla ke své současné odpovědi. Je to Vennův graf. Najdi průnik těchhle oblastí:

Co ti jde? Co je potřeba udělat? Co tě baví?