Cosmic Unity: Behind the Design

Behind The Design: Cosmic Unity

Hlavní tu není dokonalost, hlavní je pokrok. Ve hře, jako je basketbal, platí, že cenu má všechno, co může hráč udělat pro svoje zlepšování, i když je rozdíl postupný. Cosmic Unity je dalším krokem k vizi budoucnosti s nulovým odpadem. Alespoň 25 % váhy modelu tvoří recyklovaný materiál. Možná se ti zdá, že to není moc, ale naši designéři se snaží navrhovat udržitelné kousky, které budou s každým rokem lepší a lepší. Přečti si příběh o tom, že i malý kousek transformovaného odpadu nám může pomoct v procesu Move to Zero, což je cesta Nike k nulovým emisím uhlíku a absolutnímu snížení množství odpadu.