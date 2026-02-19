Cosmic Unity: Behind the Design
Poznej basketbalovou botu s minimálně 25% podílem recyklovaného materiálu, která je dalším krokem Nike na cestě k budoucnosti bez odpadu.
Behind The Design: Cosmic Unity
Hlavní tu není dokonalost, hlavní je pokrok. Ve hře, jako je basketbal, platí, že cenu má všechno, co může hráč udělat pro svoje zlepšování, i když je rozdíl postupný. Cosmic Unity je dalším krokem k vizi budoucnosti s nulovým odpadem. Alespoň 25 % váhy modelu tvoří recyklovaný materiál. Možná se ti zdá, že to není moc, ale naši designéři se snaží navrhovat udržitelné kousky, které budou s každým rokem lepší a lepší. Přečti si příběh o tom, že i malý kousek transformovaného odpadu nám může pomoct v procesu Move to Zero, což je cesta Nike k nulovým emisím uhlíku a absolutnímu snížení množství odpadu.
Když už je řeč o odpadu...
Vznik Cosmic Unity můžeme vysledovat až do roku 2008, kdy jsme uvedli Nike Zoom BB II Low „Trash Talk“. Tenhle nízký model znamenal náš první krok k možnosti vyrábět boty za využití recyklovaných materiálů a bez kompromisů v oblasti funkčnosti. Cosmic Unity teď tuhle myšlenku rozvíjí ještě dál. Tým udělal několik rozhodnutí založených na udržitelnosti v každém kroku procesu. Od prvního náčrtu na papíře až po digitální animace nápadů pro výrobní tým, který souhlasil se snížením množství vzorků vyžádaných z továrny.
Sledování odpadu
Bennett Shaw, manažer produktové řady pro Cosmic Unity, je basketbalový nadšenec, ale ne odborník na Move to Zero od Nike. jak se ale seznamoval s vývojem boty, začal vnímat určité podobnosti mezi hrou, kterou tak miluje, posláním Nike a představou, že to jde každý rok dělat o něco lépe. „Chceme se zlepšovat po jednotlivých krocích,“ vysvětluje Bennett. „Zavázali jsme se vyzkoušet a navýšit recyklovaný obsah o 5 %. V případě Cosmic Unity jsme se dostali na 25 % hmotnosti!“ Aby se ale designéři dostali na magickou hranici 25 %, museli se opřít o unikátní kombinaci částečně recyklovaných komponent a efektivní zpracovávání nových materiálů. Tak například 10 % drcené gumy Nike v kombinaci s novým obsahem vedlo ke vzniku mezipodešve z pěny Crater. Bota taky zahrnuje vrstvený šněrovací systém vyrobený z 99 % z recyklovaného obsahu, vnitřní stranu stélky z recyklovaného polyesteru a obsázku navrženou ze směsi recyklovaného polyuretanu a polyesteru. Tým se navíc s extrémní péčí věnoval vizuální stránce boty, aby působila rychle, vypadala stylově a mířila designově vstříc budoucnosti.
Odpad testovaný proti opotřebení
A'ja Wilsonová, MVP soutěže WNBA, byla jednou z prvních profi hráček, které mohly obout Cosmic Unity a dát jí pořádně zabrat přímo na palubovce. Stélka Zoom Air je zčásti vyrobená z recyklované TPU a navržená tak, aby tě podržela při každém pohybu, který si dokážeš představit. Zároveň patří mezi komponenty, které oceňují hráči se skvělou prací nohou, jako je A'ja. Navrhovali jsme ji ale pro všechny. „Hodně mě překvapilo, jak je lehoučká. Podle mě se skvěle hodí pro všechny hráče na všech pozicích,“ je přesvědčená A'ja. „Došlo mi, že se Cosmic Unity dokáže přizpůsobit všem mým krokům a pohybům, a to je pro mě zásadní. Bota se musela trochu poddat, ale ne moc. Bylo to tak akorát, abych se pohybovala s větší rychlostí a hbitostí.“