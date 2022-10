Pro Raje Mistryho běžecké boty znamenají mnohem více než jenom boty na běhání.



„Vnímám to tak, že se stávají součástí tvého příběhu,“ říká vedoucí designér oblečení ve společnosti Nike. „Když začneš mít s těmihle modely hlubší vztah, vytvoříš si k nim pouto. Přeješ si, aby vydržely déle.“



Čištění bot je jedním ze způsobů, jak tohle spojení posílit a stát se vědomějším spotřebitelem, pokud to znamená, že nenakupuješ tak často. „Nemůžu je přece jen tak vyhodit, když se objeví nová bota, nebo když v nich uběhnu pár kilometrů,“ vysvětluje Raj, který sbírá retro oblečení celý svůj život a s nadšením o něj pečuje.



Podívej se na video nahoře. Raj v něm odhaluje každodenní triky, jak mít boty pořád čisté. Ukáže ti taky, jak je pořádně vyčistit a vydrbat, když jsou hodně špinavé.



Pokud tě zajímá, jak ještě můžeš prodloužit životnost svých běžeckých bot, podívej se do našehokompletního průvodce. Dozvíš se v něm třeba, jak je důležité rozvazovat tkaničky nebo proč na boty psát inspirující citáty.