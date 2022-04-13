Jedna krabice Nike snižuje množství obalového materiálu na polovinu

Speciální zásilka: Jak může jedna krabice snížit množství obalového materiálu na půlku
Inovace
Zjisti, jak tým obalových specialistů Nike upouští od dvojité krabice, aby snížil množství odpadu, a jak si představuje novou podobu krabice na boty.
Představeno iniciativou Move To Zero: Cesta Nike za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, kterou se snažíme chránit budoucnost sportu.
„Na obal se někdy myslí až na konec,“ vysvětluje Rich Hastings, člověk, který stojí už víc jak 20 let za speciálními návrhy krabic od bot Nike. „Ale přitom si lidé možná ani neuvědomují, jak velký dopad na životní prostředí obal může mít.“
Možná tě už zarazilo, že boty koupené online přichází v krabici od bot, která je uvnitř další krabice. „Věděli jsme, že máme příležitost náš současný model vylepšit,“ říká.
Rich měl se svým týmem právě takovou příležitost při práci na verzi Space Hippie pro rok 2020 – řadě bot vyrobených z nejméně 25 až 50 % recyklovaného materiálu. Potřebovali jsme vymyslet obal s troufale nízkým dopadem, aby odpovídal designu zaměřenému na budoucnost.
Rich Hastings se podílel na vzniku krabice One Box potom, co pracoval na krabici Space Hippie (uprostřed), která hodila přes palubu
tu dobře známou krabici v krabici.
„Space Hippie byla odrazovým můstkem,“ říká Erica Swansonová z oddělení udržitelné výroby. „Chtěli jsme vytvořit inovativní systém, který nám umožní posílat boty v jejich krabici místo toho, abychom posílali krabici v další krabici.“
Když si koupíš jeden pár bot přes internet, tak tvoji objednávku nemusíme balit do krabice a díky tomu ušetříš místo i v koši na tříděný odpad. Zní to jednoduše, ale jako každý špičkový koncept by jeho realizace vyžadovala spoustu práce.
Učíme se za pochodu
„Mělo to být limitované vydání. Tak jsme si řekli: ‚Buďme odvážní a zkusme něco, o čem si nejsme jistí, že to bude fungovat,‘“ říká Rich o kolekci tenisek, která se posílala ve vlastní podlouhlé krabici od bot.“
„Ale boty byly tak populární, že jsme museli vydání rychle rozšířit. Dostali jsme spoustu připomínek, že krabice není tak odolná, aby vydržela náročnou přepravu, a tak jsme se na základě toho pustili do její inovace.“
Erica Swansonová pomáhá Nike dostat se díky krabici One Box na novou úroveň. „Zjistili jsme, že 86 % zákazníků říká,
že by rádi pomohli značkám, aby byly víc udržitelné,“ říká Erica a dodává: „One Box tuhle potřebu řeší.“
Rich se svým týmem provedl řadu technických testů, například zkoušku odolnosti proti rozdrcení, která krabici dala co proto. Tak se chtěli ujistit, že přežije cestu až ke dveřím. Díky těmhle testům tým navrhl ještě pevnější obal a dokázal, že takový design může fungovat i v mnohem větším rozsahu.
Jaký je výsledek velkého snění a testování? Nike One Box. Do tohohle aktuálního designu se vejde skoro každý pár bot Nike. A i když vypadá jinak než krabice, která to všechno začala, její záměr je stejný: snížit množství odpadu.
Odesílání bot přímo v jejich krabici místo balení krabice do další krabice (plus použití dalšího obalového materiálu) je velkým vítězstvím.
Proti tradičnímu balení snižuje One Box množství odpadu u online objednávek jednoho produktu o 51 %, a to bez ohledu na model bot.
Proti tradičnímu balení snižuje One Box množství odpadu u online objednávek jednoho produktu o 51 %, a to bez ohledu na model bot.
Jak krabicí odstartovat revoluci? Podle Chrise Conklina hraje roli hlavně posedlost detaily.
Míň je víc
„Jako tým jsme byli opravdu posedlí touhou zjistit, jak bude zákazník na tuhle krabici reagovat,“ říká Chris z týmu obalového designu.
Podívej se na výsledek téhle precizní práce:
- Nenápadný obal
Z dálky nevypadá One Box nijak zajímavě, ale v tom je celé to tajemství. „Bylo to strategické rozhodnutí z bezpečnostních důvodů,“ říká Chris o designu krabice bez loga. „Nechtěli jsme, aby krabice křičela do světa, že jsou v ní schované nové boty.“
- Vrácení bez izolepy
Víko krabice je zabezpečené lepicím páskem, abychom snížili množství použité izolepy. Někdy ale věci prostě nesedí, takže týmu bylo jasné, že musí vyřešit i otázku vrácení objednávky. Proto jsme přidali druhý lepicí pásek, kterým můžeš krabici znova zavřít a boty tak bez problémů vrátit.
- Jednoduché grafické motivy
„Pro grafické motivy uvnitř krabice jsme zkoušeli různé barvy, ale pak jsme si všimli, že se barva dostává na bílé mezipodešve. Proto jsme se rozhodli použít bílou barvu, aby produkty zůstaly bez chybičky“ říká Chris.
A způsob aplikace bílého inkoustu zůstává věrný celkové misi snížit množství odpadu. Chris k tomu doplňuje: „Rozhodli jsme se použít vodní potisk. Chtěli jsme minimalistický design, abychom udrželi celkový dopad co nejnižší.“
Výsledek uvidíš, jakmile se ti One Box objeví u dveří a do kontejneru nakonec poletí jenom jedna krabice. Možná taky na krabici uvidíš jednu nebo dvě oděrky. „Ber je jako připomínku, že ulehčuješ kontejneru na tříděný odpad od dalšího odpadu,“ doporučuje Erica.
Budoucnost krabic od bot
Znamená to, že One Box nahradí všechny současné krabice od bot? Určitě ne hned. Letos budou odeslány milióny kusů a očekává se, že tohle číslo díky detailnímu testování a zlepšováním jenom poroste. Erica vysvětluje: „I když je to ohromné množství, tak pořád jsme v pilotní fázi. One Box se bude do budoucna nejspíš ještě vyvíjet. Bude se vyvíjet to, jak vypadá, jak se používá a kolik krabic díky tomuhle nápadu můžeme ušetřit.“
A stejně jako se řada Space Hippie stala inspirací pro tuhle revoluční krabici, One Box už teď nabízí nápady, jak změnit i ostatní obaly. Můžeme například snížit množství papíru, který se dává do přední části bot, nebo plastových obalů, do kterých se balí jednotlivé kusy oblečení.
Rich poznamenává, že tohle je součástí daleko rozsáhlejšího příběhu Nike, kterým je úsilí snižovat množství obalů – a tohle úsilí se neustále vyvíjí.
„V téhle oblasti jsme lídři, ale to je teprve začátek.“
Erica Swansonová
Hlavní vedoucí udržitelných výrobních operací
„V téhle oblasti jsme lídři, ale to je teprve začátek.“
Erica Swansonová
Hlavní vedoucí udržitelných výrobních operací
Další informace: Na Nike.com/Sustainability můžeš sledovat každý krok na naší cestě a prozkoumat nové způsoby, jak můžeme společně podpořit iniciativu Move to Zero usilující o snížení emisí uhlíku a odpadu na nulu.
Foto: Ariel Fisherová
Text: Rebecca Coolidgeová