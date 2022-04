Jedna krabice Nike snižuje množství obalového materiálu na polovinu

Znamená to, že One Box nahradí všechny současné krabice od bot? Určitě ne hned. Letos budou odeslány milióny kusů a očekává se, že tohle číslo díky detailnímu testování a zlepšováním jenom poroste. Erica vysvětluje: „I když je to ohromné množství, tak pořád jsme v pilotní fázi. One Box se bude do budoucna nejspíš ještě vyvíjet. Bude se vyvíjet to, jak vypadá, jak se používá a kolik krabic díky tomuhle nápadu můžeme ušetřit.“



A stejně jako se řada Space Hippie stala inspirací pro tuhle revoluční krabici, One Box už teď nabízí nápady, jak změnit i ostatní obaly. Můžeme například snížit množství papíru, který se dává do přední části bot, nebo plastových obalů, do kterých se balí jednotlivé kusy oblečení.



Rich poznamenává, že tohle je součástí daleko rozsáhlejšího příběhu Nike, kterým je úsilí snižovat množství obalů – a tohle úsilí se neustále vyvíjí.