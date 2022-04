Jak data ovlivňují design bot Nike

Pokud chceš dosáhnout změny prostřednictvím produktového designu, je dobré začít od materiálů.



Kolem 70 % uhlíkové stopy značky Nike pochází z materiálů. Naše emise můžeme výrazně snížit i drobnými změnami.



„Víme, že neseme odpovědnost za změnu našich materiálů,“ říká v souvislosti s produktovou řadou Air Max společnosti Nike vývojářka obuvnických materiálů Isabel Torresová. „Je to jako vypnout vodu při čištění zubů – prostě to dává smysl.“



Ale i ty nejběžnější změny se těžko obejdou bez správných informací. A tady vstupují do hry data.



„Data pomáhají návrhářům uskutečňovat jejich představy,“ vysvětluje Nina Watkinsová, členka týmu datových analytiků, kteří poskytují návrhářům nástroje, aby mohli lépe volit svoje materiály. Jak na to jdou?