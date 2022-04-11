Jak data ovlivňují design bot Nike

Zanalyzuj to: Jak data vylepšují design
Inovace
Inovujeme procesy analýzy dat, abychom zvýšili obsah recyklovaných materiálů v běžných botách. Změny jsou ale tak nenápadné, že si jich nejspíš ani nevšimneš.
Představeno iniciativou Move To Zero: Cesta Nike za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, kterou se snažíme chránit budoucnost sportu.
Pokud chceš dosáhnout změny prostřednictvím produktového designu, je dobré začít od materiálů.
Kolem 70 % uhlíkové stopy značky Nike pochází z materiálů. Naše emise můžeme výrazně snížit i drobnými změnami.
„Víme, že neseme odpovědnost za změnu našich materiálů,“ říká v souvislosti s produktovou řadou Air Max společnosti Nike vývojářka obuvnických materiálů Isabel Torresová. „Je to jako vypnout vodu při čištění zubů – prostě to dává smysl.“
Ale i ty nejběžnější změny se těžko obejdou bez správných informací. A tady vstupují do hry data.
„Data pomáhají návrhářům uskutečňovat jejich představy,“ vysvětluje Nina Watkinsová, členka týmu datových analytiků, kteří poskytují návrhářům nástroje, aby mohli lépe volit svoje materiály. Jak na to jdou?
Pokroků v udržitelném designu se daří dosahovat díky datovým analytikům, jako je Nina Watkinsová (na fotce nahoře).
Zvažování možností
Jestli tě někdy zajímalo, jak se určuje recyklovaný obsah, tak tohle mají na starosti lidé, jako je Nina.
„Při výpočtech si vystačíme s jednoduchou algebrou,“ popisuje Nina. „Ale aby se to uvedlo v život, je potřeba spousta týmové práce.“ Nejnáročnější je zaznamenávat recyklovaný obsah každého dílu a od každého dodavatele – je to docela fuška.
„Šlo o úplně nový proces, takže jsme vymýšleli věci za pochodu,“ pokračuje Nina. „Na začátku jsme jednotlivé díly bot vážili jeden po druhém na kuchyňské váze.“
K určení recyklovaného obsahu bot použila Nina kuchyňskou váhu, na které vážila jednotlivé díly.
Jak stanovit recyklovaný obsah boty:
- Zjisti procenta recyklovaného obsahu každého dílu.
- Vynásob jimi hmotnost dílu a zjisti tak hmotnost recyklovaného obsahu konkrétního dílu.
- Sečti hmotnosti recyklovaného obsahu (z několika desítek součástí boty).
- Vyděl celkovou hmotnost recyklovaného obsahu celkovou hmotností konečného produktu.
- Výsledné číslo = procentní podíl recyklovaného obsahu na hmotnosti bot. A je to.
„Partneři z našich továren nám vyšli neuvěřitelně vstříc, takže se nám podařilo původní metodologii vylepšit,“ svěřuje se Nina. „Kromě samotné výroby bot si vzali na starosti taky pečlivé vážení všech jednotlivých dílů před dodáním vzorků.“
Tenhle vylepšený přístup k datům dává návrhářům Nike nezbytné informace o jejich sadě materiálů – ať už vyvíjejí nové boty, nebo přepracovávají klasické designy.
Grace (vlevo) a Isabel používají data jako základní kámen pro rozhodování o designech.
Data v akci
Příkladem rozhodovacího procesu podloženého daty je nenápadná proměna dámských bot Nike Air Max 90, 95 a 97.
„Tyhle boty jsou legendami,“ říká Grace Leeová, vedoucí návrhářka materiálů. „Ale Nike je především o inovacích a neustálém hledání způsobů, jak je vylepšovat. V tomhle případě jsme věděli, že bychom mohli tyhle boty vyvinout tak, aby využívaly víc recyklovaných materiálů.“
Jejich cílem bylo dát nový kabát klíčovým botám řady Air Max – jedněm z nejoblíbenějších bot značky Nike.
Hlavní návrhářka materiálů Grace Leeová porovnává palety materiálů.
Svůj projekt nazvaly Better Essentials. „Better“ naznačuje, že podíl recyklovaných materiálů měl být vyšší než u originálu. „Essential“ znamená, že se tahle udržitelnější verze neměla odchýlit od toho, čím je známá ta původní.
„Daly jsme si záležet na každém detailu – na pocitu, vůni, doteku, prostě na všem,“ říká manažerka produktové řady Negin Maniová. „Aby tak fanynky Nike získaly stejný produkt, který díky použití recyklovaných materiálů pomáhá snižovat dopad na životní prostředí.“
Příklady výsledného produktu z projektu Better Essentials: boty Nike Air Max 95, kde nejméně 20 % hmotnosti tvoří recyklovaný materiál.
Vyladěný design
Datové a analytické nástroje umožnily týmu zvolit inovativní materiály. S pomocí recyklovaných alternativ s nižším dopadem vylepšily úplně všechno – od tkaniček přes podšívku až po mezipodešev.
A výsledek: nejméně 20 % hmotnosti boty tvoří recyklovaný materiál.
Tahle proměna by neměla působit rušivě. Věrné příznivkyně Air Max by si neměly všimnout rozdílu v materiálech.
Dosáhl tým úspěchu?
„Jako expertka na materiály nepoznám rozdíl mezi původními a udržitelnými materiály,“ svěřuje se Grace.
To zní jako vítězství.
Další informace: Na Nike.com/Sustainability můžeš sledovat každý krok na naší cestě a prozkoumat nové způsoby, jak můžeme společně podpořit iniciativu Move to Zero usilující o snížení emisí uhlíku a odpadu na nulu.
Foto: Ariel Fisherová
Text: Sallie Stackerová
Představeno iniciativou Move To Zero: Cesta Nike za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, kterou se snažíme chránit budoucnost sportu.
Pokud chceš dosáhnout změny prostřednictvím produktového designu, je dobré začít od materiálů.
Kolem 70 % uhlíkové stopy značky Nike pochází z materiálů. Naše emise můžeme výrazně snížit i drobnými změnami.
„Víme, že neseme odpovědnost za změnu našich materiálů,“ říká v souvislosti s produktovou řadou Air Max společnosti Nike vývojářka obuvnických materiálů Isabel Torresová. „Je to jako vypnout vodu při čištění zubů – prostě to dává smysl.“
Ale i ty nejběžnější změny se těžko obejdou bez správných informací. A tady vstupují do hry data.
„Data pomáhají návrhářům uskutečňovat jejich představy,“ vysvětluje Nina Watkinsová, členka týmu datových analytiků, kteří poskytují návrhářům nástroje, aby mohli lépe volit svoje materiály. Jak na to jdou?
Pokroků v udržitelném designu se daří dosahovat díky datovým analytikům, jako je Nina Watkinsová (na fotce nahoře).
K určení recyklovaného obsahu bot použila Nina kuchyňskou váhu, na které vážila jednotlivé díly.
Zvažování možností
Jestli tě někdy zajímalo, jak se určuje recyklovaný obsah, tak tohle mají na starosti lidé, jako je Nina.
„Při výpočtech si vystačíme s jednoduchou algebrou,“ popisuje Nina. „Ale aby se to uvedlo v život, je potřeba spousta týmové práce.“ Nejnáročnější je zaznamenávat recyklovaný obsah každého dílu a od každého dodavatele – je to docela fuška.
„Šlo o úplně nový proces, takže jsme vymýšleli věci za pochodu,“ pokračuje Nina. „Na začátku jsme jednotlivé díly bot vážili jeden po druhém na kuchyňské váze.“
Grace (vlevo), Negin (uprostřed) a Isabel používají data jako základní kámen pro rozhodování o designech a díky tomu vybírají
co nejudržitelnější materiály.
Jak stanovit recyklovaný obsah boty:
- Zjisti procenta recyklovaného obsahu každého dílu.
- Vynásob jimi hmotnost dílu a zjisti tak hmotnost recyklovaného obsahu konkrétního dílu.
- Sečti hmotnosti recyklovaného obsahu (z několika desítek součástí boty).
- Vyděl celkovou hmotnost recyklovaného obsahu celkovou hmotností konečného produktu.
- Výsledné číslo = procentní podíl recyklovaného obsahu na hmotnosti bot. A je to.
„Partneři z našich továren nám vyšli neuvěřitelně vstříc, takže se nám podařilo původní metodologii vylepšit,“ svěřuje se Nina. „Kromě samotné výroby bot si vzali na starosti taky pečlivé vážení všech jednotlivých dílů před dodáním vzorků.“
Tenhle vylepšený přístup k datům dává návrhářům Nike nezbytné informace o jejich sadě materiálů – ať už vyvíjejí nové boty, nebo přepracovávají klasické designy.
Data v akci
Příkladem rozhodovacího procesu podloženého daty je nenápadná proměna dámských bot Nike Air Max 90, 95 a 97.
„Tyhle boty jsou legendami,“ říká Grace Leeová, vedoucí návrhářka materiálů. „Ale Nike je především o inovacích a neustálém hledání způsobů, jak je vylepšovat. V tomhle případě jsme věděli, že bychom mohli tyhle boty vyvinout tak, aby využívaly víc recyklovaných materiálů.“
Jejich cílem bylo dát nový kabát klíčovým botám řady Air Max – jedněm z nejoblíbenějších bot značky Nike.
„Věděli jsme, že bychom mohli vytvořit boty z udržitelnějších materiálů,“ říká designérka materiálů Grace Leeová (na snímku).
Svůj projekt nazvaly Better Essentials. „Better“ naznačuje, že podíl recyklovaných materiálů měl být vyšší než u originálu. „Essential“ znamená, že se tahle udržitelnější verze neměla odchýlit od toho, čím je známá ta původní.
„Daly jsme si záležet na každém detailu – na pocitu, vůni, doteku, prostě na všem,“ říká manažerka produktové řady Negin Maniová. „Aby tak fanynky Nike získaly stejný produkt, který díky použití recyklovaných materiálů pomáhá snižovat dopad na životní prostředí.“
Vývojářka materiálů pro obuv Isabel Torres (vlevo) při práci. Ukázky finální podoby
produktu projektu Better Essentials (vpravo).
Vyladěný design
Datové a analytické nástroje umožnily týmu zvolit inovativní materiály. S pomocí recyklovaných alternativ s nižším dopadem vylepšily úplně všechno – od tkaniček přes podšívku až po mezipodešev.
A výsledek: nejméně 20 % hmotnosti boty tvoří recyklovaný materiál.
Tahle proměna by neměla působit rušivě. Věrné příznivkyně Air Max by si neměly všimnout rozdílu v materiálech.
Dosáhl tým úspěchu?
„Jako expertka na materiály nepoznám rozdíl mezi původními a udržitelnými materiály,“ svěřuje se Grace.
To zní jako vítězství.
Další informace: Na Nike.com/Sustainability můžeš sledovat každý krok na naší cestě a prozkoumat nové způsoby, jak můžeme společně podpořit iniciativu Move to Zero usilující o snížení emisí uhlíku a odpadu na nulu.
Foto: Ariel Fisherová
Text: Sallie Stackerová