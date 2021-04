Nike a WeForest: Pěstujeme společně

V rámci mise Nike Move to Zero, která si vzala za úkol vytvořit více udržitelnou budoucnost, jsme se spojili s organizací WeForest a rozhodli se vysadit 1 000 000 stromů.

S hrdostí oznamujeme, že se nám tenhle cíl podařilo dosáhnout. Teď chceme oslavit vysazení 1 000 000 stromů společným uběhnutím 1 000 000 km ve spolupráci s Nike Running Club.

Přidej se k výzvě Move To Zero v rámci naší komunity a my za každého člena Nike, který od 22. dubna do 6. května uběhne alespoň jeden kilometr, zasadíme další strom.

Ty běháš, my sázíme.