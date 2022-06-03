12 způspbů, jak prodloužit životnost tvých běžeckých bot

Co nejvíce kilometrů: 12 jednoduchých způsobů, jak prodloužit životnost běžeckých bot
Inovace
Běžci se dělí o tipy, jak začít s jednoduchou každodenní péčí o vybavení. A to nejlepší? Tyhle vychytávky ti pomůžou snížit množství odpadu a stát se ohleduplnějším běžcem.
„Všichni jsme inovátoři“ je seriál o problémech a úkolech, se kterými se sportovci vyrovnávají díky inovativnímu myšlení.
V létě roku 2020 si šla londýnská trenérka běhu Dora Atimová zaběhat na anglický venkov.
„Uprostřed toho lesa jsem se málem rozplakala,“ vzpomíná. „Ale byl to pocit úlevy, radosti. Nemohla jsem uvěřit, že mám k něčemu takovému přístup.“
Taková míra propojení vlastně dává smysl. Když běžíte určitým prostorem, vidíte jeho krásu a vnímáte jeho sílu, je proto přirozené chtít ho zachovat.
Dobrou zprávou je, že se větší starost o planetu v mnohém podobá tomu být lepším běžcem: Tvoje každodenní návyky se v tomhle ohledu překrývají. Dokonce i taková drobnost, jako je péče o běžecké boty, aby déle vydržely, může mít časem velký význam. Znamená to totiž, že si s menší pravděpodobností koupíš nové boty dřív, než to bude nutné.
Zeptali jsme se proto naší globální běžecké komunity, od profesionálních sportovců až po zapálené návrháře Nike, jak využívají své vybavení na maximum. Nemáme odpověď na všechno, ale můžeme se toho od sebe navzájem hodně naučit. Dole se proto podívej na naše vybrané moudrosti, najdi si ty, které ti nejvíc vyhovují, a zkusme do toho jít společně.
Boty jsou tvým přítelem. Návrhářky Nike Rikke Bondeová (vlevo) a Shelby Wauligmanová (vpravo) ukazují, jak si vytvářejí osobní vztah ke svému vybavení, například psaním inspirativních citátů a výměnou tkaniček.
1. Navaž se svojí výbavou vztah
„Budování vztahu k věcem, které vlastníme, je obrovskou příležitostí pro vytváření udržitelnějších postupů,“ říká Shelby Wauligmanová, návrhářka běžeckého oblečení ve společnosti Nike. „Když si věcí budeme vážit, je pravděpodobnější, že jim prodloužíme životnost.“
Vytvoření vztahu s běžeckými botami může být tak jednoduché! Stačí, když si u nich vyměníš tkaničky, napíšeš na ně osobní inspirativní citát nebo si je přibalíš do kufru, kdykoli vyrážíš na cesty. Tak to dělá Raj Mistry, vedoucí designér oblečení ve společnosti Nike, který se svými teniskami procestoval celou řadu míst – od hradu v Edinburghu až po ulice Hanoje.
Připrav sebe a svoje boty na dlouhodobý úspěch. Stejně jako běžci Chantal Gonzalez, Amritpal Ghatora a Kelechi Okorie (zprava doleva) si vyber boty, které budou nejlépe vyhovovat vzdálenostem, povrchům a typům běhů, které tě čekají.
2. Běhej ve vhodných botách
Podívej se na několik rad pro příští nákupy: „Přemýšlej, co chceš od běhu – ne od svých bot,“ doporučuje Jo Micheliová, losangeleská EKIN (naše označení pro odborníka na produkty Nike a taky je to Nike pozpátku).
Jestli chceš ze svých bot a svého běhu vytěžit maximum, ptej se před nákupem, proč boty kupuješ. Chceš vyrazit do přírody? V takovém případě zvol trailovou obuv, která lépe odolá kamenitému a rozmanitému terénu. Pokud budeš polykat kilometry na asfaltu nebo běžeckém pásu, nejlépe ti poslouží silniční boty s tlumením.
Londýn, Anglie, červenec 2021. Pro Doru Atimovou, která loni založila Ultra Black Running pro černošské ženy a nebinární osoby, aby se k ní přidaly na tratích v přírodě, je běh zdrojem péče o sebe a osobního růstu. Není třeba dodávat, že když se chystá někam vyběhnout, jde do toho naplno. „Upřímně věřím, že při běhu by měl člověk vypadat dobře, jinak to není ono,“ říká Dora. „Musíš si v tom oblečení prostě připadat naprosto stylově.“
Londýn, Anglie, červenec 2021. Pro Doru Atimovou, která založila Ultra Black Running pro černošské ženy a trans a nebinární osoby, aby se k ní přidaly na tratích v přírodě, je běh zdrojem péče o sebe a síly. Proto bere každou část procesu, od hydratace až po oblečení, jako speciální příležitost. „Upřímně věřím, že při běhu by měl člověk vypadat dobře,“ říká. „Musíš si v tom oblečení prostě připadat naprosto stylově.“
3. Vyhraď si boty jenom na běh
„Každá bota má nějakou životnost a pokaždé, když ji máš na nohou, prožívá část svého života,“ říká Chris „Kouč“ Bennett, hlavní trenér Nike Running Global. „Boty už tak dobře netlumí, a to v nich nemáš naběháno ani 300 kilometrů? Ano, ale nachozeno v nich máš kilometrů 700.“ Takže až v nich příště budeš chtít vyrazit třeba na nákup, uvědom si, že to může snížit jejich životnost o jeden běh.
A jestli máš ve zvyku prošlapávat nové běžecké boty mnohakilometrovými pochody, vyzkoušej radši tuhle vychytávku od profesionálního běžce na střední vzdálenosti Craiga Engelse: „Vezmu si vložky ze starých bot a dám je do nových,“ říká s tím, že opotřebované vložky mu pomáhají zabránit křečím v nohou, takže může vyrazit na trať i ve zbrusu nových botách.
EKIN Jo Micheliová ukazuje, jak správně a špatně zouvat běžecké boty. Každá maličkost je důležitá!
4. Rozvazuj si tkaničky
Když jsme říkali, že jsou tyhle tipy jednoduché, mysleli jsme to vážně! I krátká chvilka, kterou věnuješ rozvázání tkaniček po každém běhu, může mít zásadní vliv na životnost tvých běžeckých bot.
Vždycky, když si zuješ boty bez rozvázání (prosíme, nedělej to!), můžeš narušit strukturální integritu paty. „Ve chvíli, kdy se ti začne bortit patní část boty, bude tvůj běh stát za nic,“ varuje Jo. Tenhle častý zlozvyk taky může vést k tomu, že před dalším během nacpeš nohu do stále zavázané boty – tím se zdvojnásobí poškození obuvi, nemluvě o tom, že budeš mít nedostatečnou oporu. Věnuj proto čas správnému zavazování, a to v zájmu své boty i nohy. Všestranná spokojenost.
Že tkaničky zrovna nemiluješ? Můžeš vyzkoušet obuv Nike FlyEase, která se snadno obouvá a zouvá, nebo si uprav nějaký model Nike By You, kam si můžeš dát místo klasických tkaniček pojistky. Žádná věda.
Suché boty znamenají spokojené boty. Londýnský běžecký trenér Amritpal Ghatora ukazuje jeden snadný způsob, jak pomůžeš svým botám s ochranou proti vlhkosti a bakteriím: Vycpi je po běhu novinami.
5. Nezapomínej boty sušit
Ignorování vlhkosti může taky výrazně zkrátit životnost bot. „Hromadí se v nich bakterie. Musíš si uvědomit, že se v těch botách potíš, běháš přes potoky a kaluže,“ vysvětluje kouč Bennett. „Jedním z důvodů, proč boty nevydrží 500 nebo 600 kilometrů, není to, že by ztratily svoji funkčnost, tlumení nebo odezvu – prostě zapáchají.“
Pokud chceš zabránit zápachu, tvoje boty musí stihnout po každém běhu vyschnout. Pro začátek je jednoduše ulož na místo s dostatečným prouděním vzduchu.
Jsou úplně promočené? Žádný problém: Vycpi je zmačkanými novinami, které absorbují vodu a urychlí proces sušení. Oděvní designér Raj má dokonce v garáži kbelík s rýží určený právě na vysoušení bot (podobný trik už někdo z vás pravděpodobně vyzkoušel k odstranění vlhkosti z mokrého mobilního telefonu).
Jedním z tipů, na kterém se shodla většina běžců, se kterými jsme mluvili, je zapomenout na sušičku. Podle našich inženýrů kvality (tým, který testuje výrobky Nike a podrobuje je zkouškám ve speciální laboratoři) není vysoké teplo zrovna vhodné pro lepidla a pojiva, která drží boty pohromadě.
6. Dopřej botám odpočinek a zvaž možnost střídání
Běžecké boty musejí den nebo dva odpočívat. „[Je to jako] dopřát jim regenerační koktejl,“ říká maratonec a trenér Amritpal. „I boty si musejí po běhu takříkajíc orazit, aby byly připravené na další běh."
A jak dlouho má takový odpočinek trvat? Podle našich techniků ne méně než 24 až 48 hodin. Říkají, že ačkoli přesná doba regenerace bot závisí na více faktorech (materiálu, hmotnosti, terénu, vzdálenosti), když jim ponecháš dostatek času na dekompresi pěnové mezipodešve po běhu, plně tě podpoří při dalším běhu a zachovají si lepší tlumení v průběhu času.
Pokud běháš častěji, není od věci začít střídat boty. I když pořízení dalšího páru znamená další investici, může to zajistit, že tvoje boty zůstanou ve špičkové formě co nejdéle a nebudeš je muset předčasně vyhazovat z důvodu nadměrného používání.
Londýn, Anglie, červenec 2021. Po pauze způsobené pandemií Dora doufá, že se se skupinou vrátí k pravidelným týdenním běhům v přírodě, kterých se před lockdownem účastnilo 30 až 40 lidí. „Černošky potřebují prostor, aby mohly být jen samy sebou, protože neustále musíme měnit to, jaké jsme, abychom zapadly. Jinak nás pořád vylučují nebo alespoň přehlížejí,“ říká. „Tohle je pro ně. Přerostlo to v něco tak úžasného.“
Londýn, Anglie, červenec 2021. Po pauze způsobené pandemií Dora doufá, že se s Ultra Black Running vrátí k pravidelným týdenním běhům v přírodě, kterých se před lockdownem účastnilo 30 až 40 lidí. „Černošky potřebují prostor, aby mohly být jen samy sebou, protože neustále musíme měnit to, jaké jsme, abychom zapadly. Jinak nás pořád vylučují nebo alespoň přehlížejí,“ říká. „Tohle je pro ně. Přerostlo to v něco tak úžasného.“
7. Střídej terén
„Každý povrch je jiný,“ upozorňuje kouč Bennett. „Když běháš na trávě, nepotřebuješ tolik tlumení. Tráva dělá část práce za tebe.“ Když to jde, doporučuje zapojit měkčí povrchy a střídat je (tráva, stezky, dráha, pláž), aby si tvoje vybavení a tělo odpočinulo. Je to tip, který nabízel svým středoškolským svěřencům, pro které nákup několika párů běžeckých bot často nebyl možný. Ale i elitní běžci jako Craig na takový přístup pořád přísahají.
„Běháme tak 100 až 150 kilometrů týdně a cílem je najít měkký povrch,“ říká Craig o tréninkovém režimu svého týmu a dodává, že nejraději má klasickou dráhu na oválu. „Na betonu se stlačuje [obuv] mnohem více.“
Znej svoje čísla, konkrétně počet oběhnutých kilometrů. EKIN Jo Micheliová ukazuje, jak snadné (a automatické) může být sledování kilometrů s aplikací Nike Run Club. Jindy Jo volí staromódnější metodu: Označí si nové boty „datem narození“ a podle toho odhadne počet uběhnutých kilometrů za měsíc.
8. Hlídej si vzdálenost
U běžeckých bot je věk jenom číslo. Na tom, jak dlouho je máš, záleží míň než na tom, kolik kilometrů v nich máš naběháno. Jak říká kouč Bennett, „není to krabice mléka“, nemají datum spotřeby. Klidně proto opraš starý pár, který už dlouho nepoužíváš. Až ale začneš běhat, nezapomeň si hlídat počet kilometrů.
Jak to udělat jednoduše? Použij aplikaci Nike Run Club. Prostě označ botu (nebo boty!) a cílový počet kilometrů a aplikace bude automaticky při každém běhu sledovat uběhnutou vzdálenost. Až dosáhneš svého cíle, upozorní tě.
Počet kilometrů sice není jediným ukazatelem životnosti obuvi, ale je to nejjednodušší způsob, jak zjistit přibližný stav. Podle inženýrů kvality společnosti Nike je většina konstrukcí bot testovaná na životnost minimálně 300 až 450 kilometrů. Klíčovým slovem je „minimálně“. Když dosáhneš téhle hranice a tvoje boty pořád vypadají k světu a cítíš se v nich skvěle, ještě je nevyhazuj. Je možné, že jim ještě zbývá dost sil.
Sleduj svoje tělo, sleduj svoje vybavení. Bývalá závodní běžkyně a zaměstnankyně prodejny Nike na pozici Store Athlete Danielle Girardová ukazuje, jak důležité je rozcvičení a vyklusání pro identifikování případných zdrojů bolesti.
9. Uvědom si rozdíl mezi péčí o boty a péčí o sebe
V okamžiku, kdy se dostaví drobné bolesti, se někteří běžci začínají poohlížet po nových botách. Běžkyně Danielle Girardová ale nabádá sportovce, kterým pomáhá, aby před tímhle krokem znovu prověřili, co dělají před během a po něm.
„Bolí tě po každém běhu lýtka?“ ptá se Danielle, která je dodnes vášnivou běžkyní. „Může to být způsobené tím, že máš špatné boty a potřebuješ víc tlumení – nebo to může být tím, že máš lýtka zatuhlá a potřebuješ se víc protáhnout.“ Jinými slovy, možná je to tebou, ne botami.
Čím víc budeš běhat, tím lépe se naučíš znát svoje tělo a vybavení. Dokážeš taky lépe řešit vzniklé problémy. Mezitím nezapomeň na rozcvičky a výklusy, než začneš dělat závěry ohledně svých bot. A samozřejmě pečlivě sleduj jakékoli opakující se nebo trvalé potíže.
Londýn, Anglie, červenec 2021. „Udržitelnost je podle mě o výbavě. Předáváš ji dál? Jak často nakupuješ?“ Další úžasný způsob, jak něco změnit? Věnuj čas čištění bot a nezáleží, jestli je jenom rychle očistíš po každém běhu, nebo je důkladně pucuješ. „Mám den, kdy si boty pořádně vyčistím, aby mi sloužily co nejlépe,“ říká Dora. „Vypadají jako nové a já si říkám: Skvělé! Nemusím si pořizovat další.“
„Udržitelnost je podle mě o výbavě. Předáváš ji dál? Jak často nakupuješ?“, říká londýnská trenérka běhu Dora. Další úžasný způsob, jak něco změnit? Boty pořádně čisti a nezáleží, jestli je jenom rychle očistíš po každém běhu, nebo je důkladně pucuješ. „Mám den, kdy si boty pořádně vyčistím, aby mi sloužily co nejlépe,“ říká Dora. „Vypadají jako nové a já si říkám: Skvělé! Nemusím si pořizovat další.“
10. Nauč se jak (a kdy) boty čistit
„[Čištění bot] má zabránit tomu, aby se prach a špína zachytily ve švech nebo na místech, kde je nechceš mít. Jde o životnost materiálu,“ říká Rikke Bondeová, návrhářka materiálů ve společnosti Nike a vášnivá ultraběžkyně. „Když materiál umyješ, vydrží déle.“
Někteří běžci, se kterými jsme mluvili, si rádi občas boty důkladně vyčistí jemným mýdlem a vodou, jako Kelechi Okorie, londýnský kreativec a člen běžeckého klubu TrackMafia, který se snaží o „koupel bot“ jednou měsíčně.
Jiní volí jemnější techniky, jak udržet boty čisté. Shelby, designérka Nike, navrhuje otírat přebytečné bláto na trávě, klacíkem čistit špinavé podrážky a v případě potřeby vzít opakovaně použitelné látkové ubrousky.
Hodně lidí se ptá, jestli můžou boty hodit do pračky, ale běžci, se kterými jsme mluvili, dávají přednost ručnímu mytí. Ber to jako další příležitost, jak si ke svým botám vybudovat vztah (viz tip č. 1).
Neboj se drobných oprav. Nahoře: Designérka materiálů Rikke Bondeová zašívá malou trhlinu. Říká tomu „opravná meditace“ – příležitost k vědomému spojení se svým vybavením.
11. Oprav, co se dá
Běžecké boty jsou složitý mechanismus, ale jejich oprava složitá být nemusí. „Pokud se něco rozbije, ale celková konstrukce je pořád dobrá, opravím je,“ říká londýnský běžec Kelechi, který se naučil, jak zašít trhlinu na svršku Epic React, podle videa o technikách šití na YouTube. „Vygooglit se dá cokoli.“
Zatímco větší opravy konstrukce by se měly svěřit odborníkovi, základní opravy svršku a podrážky si může vyzkoušet každý běžec. Někdy je to snadné a stačí jen vyměnit roztřepené tkaničky nebo zpevnit místa s vysokým třením kouskem nějaké pevné textilní lepicí pásky.
„Na své věci si kdovíjak nepotrpím,“ říká Rikke, designérka materiálů, která si na ultraběhy nosí opravářskou sadu. „Vím, že když odvedu dobrou práci, nebo se o to alespoň pokusím, můžu věci ještě nosit nebo je můžu znovu opravit."
Život jde dál. Staré boty se už možná nehodí na běhání, ale pořád si je můžeš obout na cesty nebo do zahrady, jak to dělá trenér Bennett. Amritpal Ghatora ti ukáže, podle jakých znamení poznáš, že jsou jejich dny sečteny.
12. Poznej, kdy je na čase se s botami rozloučit
„Cílem není prodloužit životnost obuvi navěky, ale prodloužit ji alespoň na dobu, na kterou je navržená,“ říká kouč Bennett. „Nesnažíme se vzkřísit mrtvou botu ze záhrobí.“
Jak poznáš, že přišel konec cesty? Musíš vzít v úvahu řadu faktorů. Zaprvé, kolik kilometrů jste spolu strávili. (Nezapomeň, že podle našich inženýrů je ideální hodnota 300 až 450 kilometrů.) Pak se podívej na svoje boty a na svoje tělo. Vykazují boty viditelné známky opotřebení? Je vzorek ochozený do hladka? Reagují s menší citlivostí, potřebuješ po běhu delší regeneraci? Poznáváš se v tom? Gratulujeme! Boty si s tebou užily dlouhý a plnohodnotný život. Podívej se na ně s hrdostí. A pak v nich přestaň běhat.
I když si je už nebudeš brát na běhy, nemusíte se loučit navždycky. Pokud jsou tvoje staré boty ještě v nositelném stavu, popřemýšlej, jestli jim nedopřát druhou kariéru v podobě každodenní obuvi na pochůzky nebo na zahradu. Můžeš je taky věnovat novému majiteli, kterému ještě poslouží. A co když jsou opravdu příliš opotřebované? Sportovní obuv jakéhokoli druhu můžeš odevzdat ve vybraných prodejnách Nike, které jsou zapojené do recyklačních programů.
Když to teď víš, předej to dál
Tvoje každodenní návyky se sčítají. Představ si, jakou změnu můžou přinést naše činy, když budeme všichni spolupracovat. Pokud tě v tomhle článku překvapily nové informace o tom, jak pečovat o boty, poděl se o ně s ostatními.
„Běžecká komunita je pro takovou činnost skvělým místem, protože je plná opravdu ohleduplných lidí, kteří rádi vyrazí ven a běhají. Spojení s životním prostředím mají zkrátka v sobě,“ říká Shelby, návrhářka společnosti Nike, která běhá, aby si pročistila mysl a našla inspiraci. „Péče o věci, které vlastníš, by pro tebe měla být samozřejmostí. Čím víc lidí to bude dělat, tím víc se změní celá společnost.“
Od iniciativy Move To Zero: Cesta společnosti Nike za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, kterou se snažíme chránit budoucnost sportu.
Text: Emily Jensenová
Foto: Holly-Marie Catová