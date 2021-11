12 způspbů, jak prodloužit životnost tvých běžeckých bot

Nezáleží, jestli si libuješ v botách jako ze škatulky (doslova), nebo patříš mezi lidi, kteří soudí, že pár oděrek dodá botám opravdový charakter, jednou přijde čas, kdy je prostě budeš muset pořádně umýt.

„[Čištění bot] má zabránit tomu, aby se prach a špína zachytily ve švech nebo na místech, kde je nechceš mít. Jde o životnost materiálu,“ říká Rikke Bondeová, návrhářka materiálů ve společnosti Nike a vášnivá ultraběžkyně. „Když materiál umyješ, vydrží déle.“

Někteří běžci, se kterými jsme mluvili, si rádi občas boty důkladně vyčistí jemným mýdlem a vodou, jako Kelechi Okorie, londýnský kreativec a člen běžeckého klubu TrackMafia, který se snaží o „koupel bot“ jednou měsíčně.

Jiní volí jemnější techniky, jak udržet boty čisté. Shelby, designérka Nike, navrhuje otírat přebytečné bláto na trávě, tyčinkou čistit špinavé podrážky a v případě potřeby vzít opakovaně použitelné látkové ubrousky. Je to udržitelný přístup, který aplikuje i na své oblečení. „Než něco vyperu, nosím to několikrát,“ říká a dodává, že má vyhrazený šuplík na oblečení, které je nošené, ale ne špinavé. „Šetří to [vodu] a opravdu to prodlužuje životnost mého oblečení.“ Její jediná výjimka? Zpocené ponožky, které jdou rovnou do koše na prádlo. (Viz tip č. 5.)

Hodně lidí se ptá, jestli můžou boty hodit do pračky, ale běžci, se kterými jsme mluvili, dávají přednost ručnímu mytí. Přemýšlej o tom jako o další příležitosti, jak se chovat šetrně a spojit se se svým vybavením.