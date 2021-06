U nás na dvorku: Jak si vypěstovat lásku k okolní přírodě

„My jsme ti, co způsobují většinu těchhle přírodních problémů,“ říká Marcus, který věří, že změna nastane vzděláváním lidí o jejich okolí. „Vzdělávání otevírá lidem oči. Máme kolem sebe všechnu tuhle krásu, tenhle zázrak, ale nevidíme to.“



To, co Marcus učí ostatní, jsou věci, které se naučil sám v raném věku, když žil v bytě se svými sourozenci a matkou a místa bylo málo. „Být venku znamenalo únik a objevování,“ vzpomíná Marcus. „Doslova každou hodinu, co jsem byl vzhůru a měl jsem možnost, jsem trávil venku v naší čtvrti. Byl jsem dítě, které bylo venku, dokud neslyšelo křičet mámu, že je čas jít domů se najíst.“



Matka jeho lásku k přírodě podporovala a brala Marcuse a jeho sourozence každé léto kempovat do národního parku poblíž. „Jakýkoliv národní park je pořád moje nejoblíbenější místo na světě,“ říká Marcus. Na jednom z těch výletů z dětství se připojil k přírodovědné exkurzi, která ho ovlivnila natolik, že se později věnoval biologickým vědám na škole i ve své kariéře. „To bylo poprvé, kdy mě někdo vzal hluboko do lesa, mimo cestu,“ říká. „Průvodkyně mě tenkrát naprosto ohromila, protože uměla pojmenovat a znala historii každé rostliny a každého zvířete kolem mě.“