Kdo umí, mluví: Majitelka kavárny Playground Zenat Begumová s producentkou Elle Clayovou

Zenatina kavárna Playground je opravdu jiná než ostatní. Od svého otevření v roce 2016 se stala komunitním centrem. Elle potvrzuje, že se tu podává skvělá káva, ale kromě toho se v kavárně pořádají čtení poezie, workshopy, rozhlasová vysílání a taky se tu vyměňují knihy (lidé si tu můžou zdarma půjčit nebo odložit knihu). V uplynulém roce se navíc kavárna Playground zapojila do projektu komunitních ledniček – obyvatelé New Yorku takhle můžou darovat jídlo, které je podle potřeby k dispozici pro jejich sousedy.



Zenat se naučila, jak vést malý obchod, od svého táty, který na stejném místě 20 let vlastnil železářství. Elle taky dobře ví, jaké to je vybudovat projekt od nuly. Je zakladatelka produkční společnosti Wild Child NYC, která se specializuje na experimentální vyprávění a opomíjené životní příběhy. Moderuje svoje vlastní podcasty a podílí se na řadě dalších filmových a audio projektů.



Elle i Zenat milují prostředí Brooklynu, angažují se ve svojí komunitě a nadšeně se věnují svému podnikání. Díky tomu se jejich cesty protnuly a společně pořádají akce v multifunkčních prostorách kavárny Playground. Teď nám obě prozradí, jak si kolem sebe vybudovaly úspěšné týmy, které jsou oporou jejich komunitě, a jakou roli hraje v jejich práci basketbal (další společná láska).





Elle: Zenat, od chvíle, kdy jsem tě potkala, žiješ pro svoji čtvrť. Pořád se angažuješ v komunitě. Když udeřila epidemie covidu, Playground šel všem ostatním příkladem v tom, jak převzal odpovědnost za komunitu, poskytl zázemí protestujícím lidem, ale taky potraviny v komunitních ledničkách. Vždycky ses věnovala komunitní práci, a tak to pro tebe nebyl zásadní obrat. Ale povíš mi, jak se ti podařilo opustit prostory kavárny a vyjít z ní ven?



Zenat: Nápad na vytvoření komunitní ledničky přišel od mojí dávné kamarádky ze střední školy. Farmářské trhy v uplynulých měsících produkovaly nadměrné množství zeleniny, a proto ji rozdávaly nebo distribuovaly z potravinových bank. Stačilo vyslat signál a za chvíli jsme se úspěšně rozjeli. Přicházela jsem pak do kontaktu s pravidelnými návštěvníky kavárny Playground i místními lidmi, kteří si z ledničky každý den brali potraviny. Byla to široká škála zdravotních sester, pracovníků a pracovnic klíčové infrastruktury a denních center nebo stavebních dělníků, kteří si nemohli dovolit přestat chodit do práce, protože by to těžce dopadlo na jejich finance. Zatímco s tebou mluvím, tak po očku sleduju ledničku. Za poslední hodinu se tady zastavilo skoro 10 lidí, kteří přinesli nebo si vzali potraviny. Projekt funguje báječně. Podobně jako mnoho jiných projektů se to neobešlo bez drobných zaškobrtnutí…, ale musíš se přes to přenést a soustředit se na to hlavní – že živíme lidi v době, kdy je to zoufale potřeba.