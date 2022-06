Domácí: Mekdela Maskalová vypráví, jak opustila New York a našla sebe samu v Kalifornii

V Brooklynu strávila Mekdela rok předtím, než odešla z města, dokumentováním a podporou úsilí komunitních zahrad v Bedfordu-Stuyvesantu. „Hodně mě to naučilo, ale přijela jsem domů a cítila, že v té práci nemůžu pokračovat."



Od doby, co se přestěhovala na západní pobřeží, má Mekdela vlastní zahradu, na které pěstuje zeleninu. Pěstování potravin je jedním z Mekdeliných rychlých způsobů, jak se uklidnit a spojit s přírodou.



„Miluji, když nade mnou krouží jestřábi. Obvykle je to dvojice a krouží tu kolem mě, když ležím v jedné ze svých houpacích sítí. Způsob, jakým člověka pozorují, je opravdu jedinečný. Připadá mi to osvobozující nevědět, jak mě vnímá jakýkoli jiný druh. Je to prostě krása. Nemám tušení, čím pro tebe vlastně jsem.“