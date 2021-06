U nás na dvorku: Bouldering vrací sílu a životní smysl

Je osm večer, kousek od Albuquerque v Novém Mexiku. Čelovka Favie Dubykové osvětluje její příští chyt ve vápencové jeskyni The Temple, kam chodí lézt několikrát do týdne. Můry přitahované světlem se rojí kolem jejího obličeje. Vedro uplynulého dne ještě neslábne a její tělo se leskne potem. Favia leze už něco přes hodinu, ale potlačuje marné nutkání odehnat dotěrný hmyz a pokračuje v prodírání svojí cesty vzhůru. Její trasa má úroveň obtížnosti V11 a je plná kluzkých spoďáků, kterými se přitáhne, aby zůstala na stěně, a malých výčnělků, co sotva sevře prsty. „Je to dost hrozné, ale tohle je poslední stísněné místo, kterým musíš projít,“ připouští se smíchem.



Favia leze do 22:30, kdy si sbalí svou padací podložku a vydává se se svým psem Hansem zpátky dolů po stezce. Doma sní druhou večeři plnou bílkovin a čeká, dokud ji adrenalin nevyprchá z těla, aby mohla usnout. Takhle vypadá její život pět dní v týdnu. Je to náročné, ale ona to miluje. „Je to můj hlavní důvod, proč ráno vstát,“ říká. „V životě neexistuje žádná jiná aktivita, kterou si užívám víc než lezení po skalách.“