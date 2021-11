U nás na dvorku: Boj za budoucnost Země

Pravda je taková, že se Garima už připravuje na zkoušku, díky které by se mohla dostat na jednu z prestižních indických právnických škol, National Law Universities. Jedním z důvodů, proč se rozhodla vydat touhle cestou, je historie Bhopálu. Jak sama říká, „je to město, ve kterém jsem objevila svůj aktivismus.“



Město Bhopál, které se nachází v centrálním indickém státě Madhjapradéš, zažilo v noci z 2. na 3. prosince 1984 to, co se v dnešní době považuje za jednu z nejhorších průmyslových katastrof v historii. Z továrny na pesticidy v samém srdci historického centra uniklo přibližně 40 tun jedovatého plynu, který okamžitě zabil tisíce lidí. Další tisíce umíraly v následujících letech a dekádách na komplikace a chronické zdravotní problémy spojené s přímým nebo nepřímým vystavením jedu. Některé zasvěcené odhady mluví o 25 000 i více obětech téhle katastrofy.



Ačkoli se Garima narodila až o pár desetiletí později, stále si velmi dobře uvědomuje, co se tu osudovou noc roku 1984 stalo a jaké ekologické reformy po ní následovaly. „Ráda bych těmhle zákonům rozuměla víc do detailu, abych zjistila, jestli je možné je aplikovat s ještě větším dopadem, než měly,“ říká.