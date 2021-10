Jsem první: Nathan Féliot našel sám sebe prostřednictvím tance

Jakmile se v něm ale tahle vášeň probudila, musel se Nathan postavit dalším nesnázím: Musel přemluvit svou matku, úspěšnou inženýrku, že se může tancem živit. Přihlásil se do intenzivních tanečních kurzů, kde musel pracovat 80 hodin týdně, přičemž zvládal i dvouletý program mezinárodního obchodu. „Bylo to vyčerpávající, ale byla to cena, kterou jsem musel zaplatit, abych mohl dělat, co miluji,” vysvětluje Nathan, který se pořád vyhýbal klíčovému rozhovoru s matkou.



„Nemohl jsem jí nejdřív říct přímo, že chci tančit, protože jsem věděl, že by to snášela těžko,“ dodává Nathan. Dodává, že i když je matka hrdá na to, co v tanci dokázal, pořád cítí obavy (jako spousta rodičů), jestli se její syn dokáže svojí kreatvitou a talentem uživit.“