Ty jsi na prvním místě

Naučit se, jak o sebe pečovat, ať se děje cokoliv, nebylo nikdy tak důležité jako teď.

Všichni máme čas, abychom mysleli i sami na sebe. Některým lidem ale překáží fakt, že před cvičením dávají přednost jiným činnostem, třeba zábavě na telefonu. Neříkej mi, že když se na svůj den podíváš opravdu kriticky, neušetříš 20, 30 nebo 40 minut, které by jinak přišly vniveč na Instagramu, na Facebooku, psaním na chatu, surfováním po internetu nebo jinak? Vzpomeň si na ty chvíle, kdy neděláš nic opravdu důležitého.



Takže když tvrdíš, že nemůžeš cvičit, protože nemáš čas, říkej radši, že necvičíš, protože cvičení dáváš malou prioritu. S tímhle na paměti získáš víc síly a můžeš si znovu rozmyslet, jak trávit čas, aby se cvičení stalo tvojí prioritou. Jestli ale chceš opravdu vyhrát, nesmíš se sebou o čase vyhrazeném cvičení diskutovat. Než začneš namítat, že nemůžeš dát cvičení prioritu a že pro tebe mají prioritu práce nebo děti, tak si uvědom, že ostatním uděláš medvědí službu, když na sebe nebudeš myslet. Cvičení má totiž prokazatelně blahodárný vliv na psychický i fyzický stav, takže z tebe udělá lepšího zaměstnance i lepšího rodiče. Pohyb z tebe udělá lepší verzi tvého já.



Jestli ale chceš opravdu změnit svoje zvyky a svůj život, musíš svoje já milovat do té míry, že mezi priority zařadíš i péči o sebe. Zkus si schválně říct: „Záleží na mně. Stojím za to. Dneska věnuju čas, který by mi jinak jako obvykle utekl na Instagramu, cvičení.“ Dlouhodobě ti takový přístup přinese víc naplnění, než když si přečteš, co zrovna dělá tvůj bývalý kolega nebo nějaká popová hvězda. Závazně si slib, že od zítřka omezíš čas, který promrháváš na telefonu, a dáš místo toho prioritu cvičení. Zasloužíš si to.