Proměň pochoutky, které děti tak milují, do něčeho výživnějšího.

Domácími verzemi kupovaných pochoutek, po kterých se děti můžou utlouct, jim pomůžeš objevovat, že s opravdovými potravinami, které máš doma, se dá užít spousta zábavy a navíc můžou chutnat fantasticky. Dneska ti představíme čtyři recepty, které by mohly proměnit obvyklou svačinku v hodnotné jídlo a které známým jídlům dávají neotřelou podobu.



Ranní a potréninkové smoothie si už nejspíš umíš nachystat s přesností rudolfínského alchymisty, ale když dojde na výživu dětí během náročných dní, můžeš se v kuchyni cítit trochu bezradně.



Dobrou zprávou ale je, že nemusíš nic přehnaně vymýšlet. Děti obvykle disponují nekonečnou zásobou energie a zpravidla se šíleně náročným aktivitám nevěnují dlouhodobě. Jejich strava by tudíž měla podporovat jejich celkový růst a rozvoj, jak vysvětluje Adam Feit, kouč pro výživu výkonnostních sportovců ve společnosti Precision Nutrition. Bez ohledu na to, jak aktivní během dne byly, měly by děti pravidelně konzumovat kvalitní bílkoviny, minimálně zpracované sacharidy, zdravé tuky, zeleninu a spoustu vody. Takové složení stravy je ideální i pro dospělého.