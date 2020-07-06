Jak dát dětem energii zdravou cestou
Trénink
Podle Nike Training
Proměň pochoutky, které děti tak milují, do něčeho výživnějšího.
Domácími verzemi kupovaných pochoutek, po kterých se děti můžou utlouct, jim pomůžeš objevovat, že s opravdovými potravinami, které máš doma, se dá užít spousta zábavy a navíc můžou chutnat fantasticky. Dneska ti představíme čtyři recepty, které by mohly proměnit obvyklou svačinku v hodnotné jídlo a které známým jídlům dávají neotřelou podobu.
Ranní a potréninkové smoothie si už nejspíš umíš nachystat s přesností rudolfínského alchymisty, ale když dojde na výživu dětí během náročných dní, můžeš se v kuchyni cítit trochu bezradně.
Dobrou zprávou ale je, že nemusíš nic přehnaně vymýšlet. Děti obvykle disponují nekonečnou zásobou energie a zpravidla se šíleně náročným aktivitám nevěnují dlouhodobě. Jejich strava by tudíž měla podporovat jejich celkový růst a rozvoj, jak vysvětluje Adam Feit, kouč pro výživu výkonnostních sportovců ve společnosti Precision Nutrition. Bez ohledu na to, jak aktivní během dne byly, měly by děti pravidelně konzumovat kvalitní bílkoviny, minimálně zpracované sacharidy, zdravé tuky, zeleninu a spoustu vody. Takové složení stravy je ideální i pro dospělého.
Ukuchti jejich oblíbené pochoutky z přísad, které máš pod kontrolou.
„Hodně jídel, která mají děti rády, obsahuje hotové hromady rafinovaných cukrů a chemikálií, které mají uchovat čerstvost,“ vysvětluje Feit. „Občasný pytlík brambůrků nebo sušenek nikoho nezabije (to platí i pro vás, maminky a tátové), přesto byste se měli snažit podávat dětem kvalitní a výživné pokrmy co možná nejčastěji. Zkuste se třeba vyhýbat škatulkování jídel na dobrá a špatná (čímž můžete dítěti zadělat na narušené vnímání jídla) a vytvořte místo toho jejich oblíbené pochoutky pomocí přísad, které máte pod kontrolou. Díky tomu mohou děti začít o jídle uvažovat v širším měřítku, než jen jako o zabalených produktech, které vídají v televizi. Navíc si spolu v kuchyni můžete užít spoustu zábavy a to zase může povzbudit jejich pozitivní vztah k samotnému jídlu,“ dodává Feit.
Vyzkoušej tahle domácí jídla bohatá na zdravé sacharidy, která dají dětským rostoucím tělům potřebnou výživu. Cílem není připravit je o pamlsky, které mají tak rády, ale ukázat jim, že se dají připravit stejně lahodné svačinky a jídla, a to za využití opravdových přísad, které máte doma.
Ovesná kaše s čerstvým ovocem
„Ochucená instantní ovesná kaše může být chutná a její příprava trvá jenom chvilku, ale skoro vždycky obsahuje pořádnou dávku přidaných cukrů. Nahraď proto kaši ovesnými vločkami a přidej špetku skořice a trochu čerstvých borůvek nebo plátků jablíček,“ navrhuje Feit. „Vždycky také můžeš přimíchat burákové máslo nebo ovesné mléko, které dají kaši víc proteinů a chuti, nebo dokonce med, případně hnědý cukr, pokud dětem přijde bez chuti. Vždycky se ale snaž, aby se o hlavní přísun sacharidů postaralo ovoce.“
Proteinové vafle nebo palačinky
„Dobře, takhle to asi před svými dětmi nazývat nebudeš. Zkus ale příště ignorovat hotové směsi v regálech supermarketů a radši připrav těsto vlastními silami z ovesných vloček, sýru cottage, vajec a skořice,“ radí Feit. „Výsledkem bude snídaně, která jim dá mnohem víc síly než samotné sacharidy. Přidat můžeš čokoládové hoblinky nebo borůvky.“
Vlastní směs
„Granolové tyčinky zpravidla obsahují dlouhý seznam přísad a cukrů. Místo nich vyzvi děti, aby si namíchaly svačinku samy. K pečeným tyčinkám tak můžou přidat směs ořechů a sušeného ovoce, třeba brusinek. Čím větší volnost jim dáš, tím víc je příprava svačinky bude bavit,“ vysvětluje Feit.
Ovocná „pizza“
Děti mnohem ochotněji vyzkouší nové ovoce, pokud s ním budou mít spojený příjemný zážitek. Zapomeň proto na přeslazené ovocné džusy a pomoz jim dostat do sebe denní dávku ovoce pomocí ovocné pizzy. Začni širokým podkladem (špatný by nemusel být plátek vodního nebo žlutého melounu) a na něj pak skládej další přísady, třeba borůvky, kolečka banánu nebo semínka granátového jablka.
„Až budeš s dětmi experimentovat s různými jídly, vždycky se jich zeptej: ‚Cítíš se dobře, když tohle jíš?‘ Děti jsou totiž překvapivě vnímavé k tomu, jak se po jídle cítí, a poznají, jestli je bolí bříško, jsou syté nebo unavené,“ vysvětluje Feit. „Když vybídneš děti, aby přemýšlely o tom, jak je jídlo ovlivňuje, budou si tím spíš vybírat pokrmy, po kterých se budou cítit dobře a které vybudí jejich myšlení i výkonnost na maximum. A ty si rychle vychováš šikovného kuchtíka, takže je to oboustranně výhodné.“
Ovocná „pizza“
Děti mnohem ochotněji vyzkouší nové ovoce, pokud s ním budou mít spojený příjemný zážitek. Zapomeň proto na přeslazené ovocné džusy a pomoz jim dostat do sebe denní dávku ovoce pomocí ovocné pizzy. Začni širokým podkladem (špatný by nemusel být plátek vodního nebo žlutého melounu) a na něj pak skládej další přísady, třeba borůvky, kolečka banánu nebo semínka granátového jablka.
„Až budeš s dětmi experimentovat s různými jídly, vždycky se jich zeptej: ‚Cítíš se dobře, když tohle jíš?‘ Děti jsou totiž překvapivě vnímavé k tomu, jak se po jídle cítí, a poznají, jestli je bolí bříško, jsou syté nebo unavené,“ vysvětluje Feit. „Když vybídneš děti, aby přemýšlely o tom, jak je jídlo ovlivňuje, budou si tím spíš vybírat pokrmy, po kterých se budou cítit dobře a které vybudí jejich myšlení i výkonnost na maximum. A ty si rychle vychováš šikovného kuchtíka, takže je to oboustranně výhodné.“