Nadlidská síla
Trénink
Od Nike Training
Objev v sobě superhrdinu a ukaž dětem, jak silné ve skutečnosti jsou.
Připrav se na opravdu zábavné a šílené silové cvičení pro celou rodinu. Budete používat všechno, co vám doma přijde pod ruku. Není tedy třeba bát se kreativity, až budete hledat pomůcky na demonstraci svojí nadlidské síly.
Je načase otestovat svaly. Při tomhle cvičení, kterému nechybí rychlost, intenzita ani pár překvapení, předvede svoji sílu celá rodina. Kam se na vás hrabou superhrdinové.
Připrav se na pohyb
Tohle cvičení zaměřené na sílu vám všem zvedne náladu – a možná při něm budete zvedat taky jeden druhého. Napřed se doma porozhlédněte po nějakých těžších objektech, které by se daly bezpečně zvedat. Vynikajícími rekvizitami můžou být lahve naplněné vodou, pytle s prádlem, malí bratříčci a sestřičky – a třeba i mazlíčci. Jakmile budete připravení, začněte cvičit podle pokynů.
Až se dostanete ke klikům a dřepům, vyberte někoho, kdo vám předvede svoji nadlidskou sílu. Zatímco pokračují ve svých cvicích, zbytek rodiny pro ně vybírá různé rekvizity, které jim to ztíží. Zvládne máma udělat klik s pejskem na zádech? Uzvednou malí caparti při dřepu košík s prádlem? Je čas ukázat, jak velkou máte sílu.
Až se dostanete ke klikům a dřepům, vyberte někoho, kdo vám předvede svoji nadlidskou sílu. Zatímco pokračují ve svých cvicích, zbytek rodiny pro ně vybírá různé rekvizity, které jim to ztíží. Zvládne máma udělat klik s pejskem na zádech? Uzvednou malí caparti při dřepu košík s prádlem? Je čas ukázat, jak velkou máte sílu.