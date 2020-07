Jak dělat tricepsové kliky a proč by je měl člověk cvičit

2. Výskokem přejdi do vzporu a vyrovnej zápěstí, lokty a ramena do svislé polohy. Ramena vytoč před páteř a snaž se je nekrčit.



3. Překřiž kotníky za tělem.



4. Stáhni ramena dozadu a dolů a mírně se nakloň dopředu. Ohýbej paže v loktech, které zůstávají těsně u boků a směřují rovně dozadu. Pomalu pokračuj v pohybu dolů, až se ramena dostanou pod úroveň loktů.



5. Zatlač rukama a narovnáním paží se vrať do počáteční polohy. To je jeden klik. Opakuj.