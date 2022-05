Rozbíjíme zažité představy: Mysl ve stylu Waffle

K výkonnostní revoluci může dojít i tam, kde by to nikdo nečekal. Ale ani těm nejsmělejším vizionářům možná nepřišlo na mysl, že by se onoho poklidného rána roku 1971 v Oregonu mohl navždy změnit běžecký svět. Barbara Bowermanová – manželka Billa Bowermana, legendárního amerického atletického kouče a spoluzakladatele Nike – se tehdy pustila do pečení vaflí.



Ale tenhle kuchyňský vaflovač posloužil i k něčemu jinému než k utišení hladu.



Bill dumal nad tím, jak by se daly vyrobit lehčí a rychlejší boty bez kolíků, které by líp zabíraly na nové umělé dráze atletického stadionu Hayward Field. Když mu přistála na talíři jeho snídaně, přepadla ho náhle inspirace.



„Obrátil jsem vafli vzhůru nohama, jako by mřížkovaná část přicházela do kontaktu s atletickou dráhou, a řekl jsem si, že by to mohlo fungovat.“