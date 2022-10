Nikdy se nezastavuj: historie rychlosti

Několik týdnů předtím, než Brazílie v roce 1998 nastoupila na hřiště Stade de France k finále největšího fotbalového turnaje, se její hvězdný 21letý útočník Ronaldo Nazário (R9) představil ve stříbrných, modrých a žlutých kopačkách, jaké do té doby ve sportu nikdo neviděl: Mercurial. Díky své extrémní lehkosti a výrazným barvám národního týmu měla bota, stejně jako hráč, pro kterého byla navržená, způsobit revoluci ve hře.



Mercurialkami odstartovala společnost Nike revoluci. Před modelem Mercurial byly kopačky těžké a neskladné. Designér Peter Hudson, který v roce 2002 navrhl model Mercurial Vapor, přirovnal tehdejší boty k „farmářkám“. Model Mercurial byl lehčí, elegantnější a rychlejší. Designové vzory hledal v závodních autech a ne ve sportovním vybavení.



Původ názvu „Mercurial“ sahá do řecké mytologie, kterou se tvůrci kopaček inspirovali. Nejprve přemýšleli o názvu „Ultravelox“, než jednoho dne při cestě z práce osvítil bývalého studenta tvůrčího psaní Tima Smithe Duch svatý. V hlavě se mu objevil název „Mercurial“, který se mu ihned zalíbil.



„Jedna z věcí, co si pod pojmem mercurium, tedy rtuť, nebo pod antickým bohem Merkurem člověk představí, je rychle se měnící povaha, což naší botě perfektně odpovídá. Stačí se podívat na Ronalda, který krouží a čeká na správný okamžik, aby udeřil,“ vysvětlil Smith. „A když nakonec udeří, stane se z něj jiný hráč. Má neuvěřitelné zrychlení.“



R9 proslul svojí rychlostí a agresivním tahem na branku a je skvělým odrazem téhle boty. Na hřiště vnášel nejen dovednosti a styl, ale stal se i živoucím ztělesněním značky Mercurial, kterou neustále nosil a testoval prototypy přímo s Nike.