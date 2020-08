Proč není rozmanitost vždycky nejlepší řešení

Pestrý trénink je samozřejmě docela zábavný. Ale možná to není nejlepší řešení, když chceš dosáhnout skvělých výsledků. Zkus k tomu přistupovat třeba takhle – když zvládneš jednu konkrétní dovednost, tak na ní můžeš stavět, dokud se z tebe nestane profík. Možná tě to začne bavit a budeš za sebou vidět výsledky. Přečti si dál o tom, jak dosáhnout téhle změny smýšlení a jak se místo rozmanitosti zaměřit na dovednost.

Hodně lidí vyzkouší při tréninku všechno možné i nemožné. Jeden den si jdou zaběhat, další den si pustí on-line lekci na posílení středu těla a pak třeba cvičí s činkami. Neopakují cvičení, se kterým jednou začali.



Nezkoušej pořád něco nového jenom proto, že se ti líbí novinky. Jdi na to systematicky – promysli si, co chceš dělat, a naplánuj si pohyb tak, ať dosáhneš nejlepších výsledků.



Programy, která navrhuji, můžou vypadat trochu jednotvárně, ale to schválně.



Rozumím tomu, že pestrý trénink může být velká zábava, protože se při něm nikdy nenudíš. Zkoušíš pořád nové pohyby, které ještě neznáš.



Často se ale stává, že přílišná rozmanitost nenese kýžené ovoce, protože u ničeho nevydržíš dost dlouho a nedosáhneš tak efektu, jaký si přeješ.



Pohyb je potřeba nacvičovat tak dlouho, dokud ho nezvládneš na úrovni, na které pak můžeš dál stavět.