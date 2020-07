Podcast Trained: Arianna Huffingtonová

„Máme jenom jeden život a ten by se neměl točit jenom kolem touhy zvládout toho co nejvíc. Musí zahrnovat i radost, naplnění a štěstí, a to nejen v životě, ale i ve vztazích. Jestli tohle nemáme, pak se nedá říct, že bychom kdovíjak uspěli.“

Arianna Huffingtonová