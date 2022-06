Jak najít nejlepší boty pro úzkou nohu

Nejjednodušší způsob, jak poznat, že máš úzké chodidlo, je vyzkoušet boty a zhodnotit, jak se v nich cítíš. Jestli si například kupuješ boty se šněrováním, možná zjistíš, že si musíš tkaničky tak utáhnout, až se díly dotýkají nebo překrývají.



Polož si otázku: Vidíš nebo pociťuješ víc místa po stranách chodidel? Dál zkus udělat krok ze strany na stranu, ať zjistíš, jestli bota zpevňuje a fixuje nohu. Když si všimneš, že tvoje chodidlo sklouzává na stranu, pak máš nejspíš úzkou nohu.



Existuje taky přesnější způsob, jak změřit velikost boty. Navštiv obchod s obuví, kde ti prodejní asistent nejspíš se zařízením Brannock přeměří šířku i délku chodidla. Nebo můžeš použít aplikaci pro chytré telefony (jako tu od Nike), která umí oskenovat chodidlo, zmapovat stavbu chodidla a dodat výsledek během pár vteřin.



Získané detailní informace na míru o stavbě tvojí nohy můžou být obzvlášť užitečné, jestli máš úzkou patu. Lidi s úplně úzkou nohou si můžou koupit boty s úzkou šířkou. Ale ti, kteří mají jenom úzkou patu, by si měli koupit botu, co se přizpůsobí nejširší části chodidla, a pak ji upravit podle potřeby.



Pokud máš úzkou patu, Institute for Preventive Health Foot doporučuje, ať si boty upravíš na míru následujícím způsobem:

Použij patní vložku, podložku nebo ortopedickou vložku, která pomůže zmenšit objem v patní oblasti.

Nos ponožky s polstrováním na patě, co poslouží jako výplň prostoru.

Přidej podložku na jazyk boty, ať přitlačíš nohu k zadní části boty.

Vyber si boty s tkaničkami, pak použij přídavná očka, ať si boty utáhneš blíž ke kotníku. Očka si na boty můžeš nechat přidat, ale mnoho stylů je už má, jako například některé modely Air Zoom, React Infinity a běžecké boty Nike Pegasus.