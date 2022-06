Nejlepší běžecké vybavení do deště

Návleky chrání horní část bot, aby se do nich déšť nedostal. Pokud lije jako z konve, může se jednat o tvoji jedinou naději, jak zůstat v suchu. Pár sahající nad kotníky by měl na běhání v dešti stačit, ale pokud chceš chodit i ve sněhu, je lepší si vybrat vyšší návleky. Vyber si přiléhavý pár, který se nevyhrnuje, ale neměl by být tak těsný, aby to bylo nepohodlné.