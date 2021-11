Jak najít nejlepší boty pro širší nohy

Při nákupu jakýchkoliv bot je potřeba je ozkoušet v akci, ať už v obchodě, nebo doma (pokud nakupuješ online nebo ti to v prodejně dovolí). Možná ti boty v obchodě budou připadat perfektní, ale po jednom nebo dvou kilometrech na chodníku budeš mít pocit, že máš na nohách spíš španělskou botu.

V některých běžeckých prodejnách si můžeš boty před jejich nákupem vyzkoušet na běžeckém pásu. V dalších obchodech tě nechají se v nich jít proběhnout i ven. A jestli nakupuješ online, ověř si, že u vybrané značky můžeš boty vrátit i po testovacím výběhu. Nike má prodlouženou 60denní možnost vrácení zboží a díky ní můžeš vrátit boty, které ti nesednou.

A nakonec nezapomínej na to, že tvoje chodidla můžou během let měnit velikost. I když máš stejnou velikost bot už spoustu let, je rozumné si jednou za pár let nechat udělat analýzu chodidla a nechat si pořádně svou velikost změřit, ať máš jistotu, že si kupuješ pro sebe jen to nejlepší.