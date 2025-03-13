Nakupovat všechny novinky

Nakupovat

Jak si změřit sportovní podprsenku Nike

Průvodce nákupem

Technická návrhářka sportovních podprsenek Nike radí, jak si změřit velikost sportovní podprsenky a jak si vybrat styl, který bude sedět nejlíp.

Poslední aktualizace: 13. března 2025
Doba čtení 5 min
Jak si změřit velikost sportovní podprsenky Nike

Spousta sportovkyň považuje sportovní podprsenku za zásadní součást každého outfitu na cvičení. „Sportovní podprsenka totiž patří k technicky nejvychytanějším kouskům, které si sportovkyně pořídí,“ vysvětlila Tara Sweeneyová, technická návrhářka sportovních podprsenek Nike.

Ale aby podprsenka padla jako ulitá, nestačí jenom měřit. „Najít správnou podprsenku znamená najít rovnováhu mezi pohodlím a oporou pro velikost a pevnost tvých prsou, tvůj typ postavy a pro aktivitu, na kterou se chystáš,“ říká Sweeneyová.

Sweeney nám prozradila, jak si vypočítat velikost podprsenky.

Jak si změřit velikost sportovní podprsenky Nike

Jak si změřit velikost sportovní podprsenky Nike

Pokud se chceš správně změřit při výběru sportovní podprsenky Nike, je podle Sweeneyové potřeba si obléct jednoduchou podprsenku bez podšívky, ve které máš mezi prsy mezeru.

Jak zjistit velikost podprsenky

Zjisti velikost podprsenky ve dvou krocích. Obleč si podprsenku bez podšívky, ve které máš svůj přirozený tvar – ne braletku ani vyztuženou podprsenku.

Nejdřív si změř obvod pod prsy
Pak si změř košíček
Velikost tvojí podprsenky Nike

Nejdřív si změř obvod pod prsy

Změř si obvod spodního pásu podprsenky těsně pod prsy. Metr by měl těsně přiléhat. Zaokrouhli nahoru na nejbližší číslo. Jestli nemáš metr, použij tkaničku a pravítko. Postupuj podle uvedených pokynů. Polož provázek na rovný povrch a změř ho pomocí pravítka.

Pak si změř košíček

Metr by měl být rovnoběžně s podlahou a na úrovni, kde jsou prsa nejplnější. Měř od středu hrudníku až k místu, kde končí prsní tkáň na boku (kde by měla být kostice). Zaokrouhli nahoru na nejbližší číslo.

Velikost tvojí podprsenky Nike

Velikost označená písmeny / velikost košíčku

Podle tvých odpovědí si myslíme, že tahle velikost podprsenky ti bude sedět nejlíp.

Nakupovat podle velikosti

Jak ve třech krocích poznat, že ti sportovní podprsenka správně sedí

Pomocí těchhle tří kroků můžeš ve zkušební kabince (nebo doma) zjistit, jestli ti podprsenka dokonale padne.

1. Zjisti, jak pevně sedí spodní pás

„Pokud jde o funkčnost, spodní pás sportovní podprsenky je nejužitečnější hráč,“ poznamenala Sweeneyová. Jestli pod pás pohodlně vsuneš dva prsty, pak sedí dobře. A ještě pár dalších tipů:

Když zvedneš ruce, a pás se vyhrnuje nahoru, v košíčcích necítíš oporu a máš v nich volné místo, podprsenka je asi moc velká.

Pokud je pás tak utažený, že se nemůžeš zhluboka nadechnout a volně se hýbat, podprsenka je asi moc malá.

2. Zkontroluj ramínka

Pokud si pořád přenastavuješ ramínka, nebo pokud jsou ramínka na ramenou daleko od sebe, podprsenka je asi moc velká. Pokud ramínka tlačí na krk a příliš (a viditelně) se zařezávají do ramen, podprsenka je asi moc malá.

Pokud obvodový pás drží na místě, když zvedneš ruce, je všechno v pořádku. Ramínka by měla pevně sedět, ale neměla by tlačit.

Více než polovina všech žen má asymetrická prsa. Nastavitelnými ramínky je možné si sportovní podprsenku přizpůsobit. Sweeneyová ale upozornila, že bychom je neměli utahovat jenom proto, že nám sportovní podprsenka špatně sedí na jiných místech, například když je „košíček příliš velký nebo spodní pás příliš volný“.

3. Napodobuj to, co plánuješ v podprsence dělat

V podprsence by ses měla cítit sebevědoměji a pohodlněji při jakémkoli sportu nebo aktivitě. Podle Sweeneyové to nejlíp vyzkoušíš, když napodobíš jakékoli pohyby, které budeš dělat při nošení podprsenky. Můžeš třeba zkusit svou oblíbenou jógovou sestavu nebo hluboký dřep. To, jak ti sportovní podprsenka sedí a jak se s tebou hýbe, je individuální, stejně jako ty.

Jak si změřit velikost sportovní podprsenky Nike

Jak najít nejlepší velikost podprsenky: další faktory

Nejjasnější ukazatelé toho, že podprsenka správně sedí, jsou spodní pás a ramínka. Sweeneyová říká, že špatnou velikost může odhalit ještě několik dalších věcí:

Příliš malou podprsenku poznáš takto:

  • V oblasti výstřihu a/nebo podpaží prsa přetékají nebo vypadávají ze stran podprsenky
  • Oblast výstřihu nebo podpaží je na těle posazená příliš nízko
  • Košíček je příliš krátký, takže se spodní pás vyhrnuje a přiléhá ke spodní straně prsou, ne k obvodu těsně pod prsní tkání

Příliš velkou podprsenku poznáš takto:

  • V oblasti košíčku se shrnuje volná látka nebo dělá varhánky
  • Oblast výstřihu nebo podpaží je příliš vysoko, takže může škrábat ve výstřihu nebo v podpaží a způsobovat podráždění
  • Není kompresní, neposkytuje oporu a prsa se v ní příliš volně hýbou

Jak si vybrat správnou sportovní podprsenku Nike

Máme tři klíčové typy sportovních podprsenek Nike. Přečti si další informace o jejich funkcích, ať se můžeš rozhodnout, která je pro tebe vhodná.

Původně zveřejněno: 2. ledna 2025

Další příběhy

  • Jak si vybrat správnou sportovní podprsenku

    Průvodce nákupem

    Jak vybrat správnou sportovní podprsenku

  • Jaké si vzít legíny na cvičení

    Průvodce nákupem

    Jak si vybrat nejlepší tréninkové legíny na každou aktivitu

  • Jak najít nejlepší boty pro širší nohy

    Průvodce nákupem

    Tady najdeš návod na to, jak najít ty nejlepší boty pro široká chodidla

  • Jak si vybrat ty pravé kousky Nike Fleece: Průvodce kolekcí Studio Fleece

    Průvodce nákupem

    Jak si vybrat ty pravé kousky Nike Fleece: Průvodce kolekcí Studio Fleece

  • Běžecké boty Nike s největší oporou

    Průvodce nákupem

    Běžecká bota Nike s největší oporou