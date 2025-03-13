Jak si změřit sportovní podprsenku Nike
Průvodce nákupem
Technická návrhářka sportovních podprsenek Nike radí, jak si změřit velikost sportovní podprsenky a jak si vybrat styl, který bude sedět nejlíp.
Spousta sportovkyň považuje sportovní podprsenku za zásadní součást každého outfitu na cvičení. „Sportovní podprsenka totiž patří k technicky nejvychytanějším kouskům, které si sportovkyně pořídí,“ vysvětlila Tara Sweeneyová, technická návrhářka sportovních podprsenek Nike.
Ale aby podprsenka padla jako ulitá, nestačí jenom měřit. „Najít správnou podprsenku znamená najít rovnováhu mezi pohodlím a oporou pro velikost a pevnost tvých prsou, tvůj typ postavy a pro aktivitu, na kterou se chystáš,“ říká Sweeneyová.
Sweeney nám prozradila, jak si vypočítat velikost podprsenky.
Jak si změřit velikost sportovní podprsenky Nike
Pokud se chceš správně změřit při výběru sportovní podprsenky Nike, je podle Sweeneyové potřeba si obléct jednoduchou podprsenku bez podšívky, ve které máš mezi prsy mezeru.
Jak zjistit velikost podprsenky
Zjisti velikost podprsenky ve dvou krocích. Obleč si podprsenku bez podšívky, ve které máš svůj přirozený tvar – ne braletku ani vyztuženou podprsenku.
Nejdřív si změř obvod pod prsy
Změř si obvod spodního pásu podprsenky těsně pod prsy. Metr by měl těsně přiléhat. Zaokrouhli nahoru na nejbližší číslo. Jestli nemáš metr, použij tkaničku a pravítko. Postupuj podle uvedených pokynů. Polož provázek na rovný povrch a změř ho pomocí pravítka.
Pak si změř košíček
Metr by měl být rovnoběžně s podlahou a na úrovni, kde jsou prsa nejplnější. Měř od středu hrudníku až k místu, kde končí prsní tkáň na boku (kde by měla být kostice). Zaokrouhli nahoru na nejbližší číslo.
Velikost tvojí podprsenky Nike
Podle tvých odpovědí si myslíme, že tahle velikost podprsenky ti bude sedět nejlíp.
Jak ve třech krocích poznat, že ti sportovní podprsenka správně sedí
Pomocí těchhle tří kroků můžeš ve zkušební kabince (nebo doma) zjistit, jestli ti podprsenka dokonale padne.
1. Zjisti, jak pevně sedí spodní pás
„Pokud jde o funkčnost, spodní pás sportovní podprsenky je nejužitečnější hráč,“ poznamenala Sweeneyová. Jestli pod pás pohodlně vsuneš dva prsty, pak sedí dobře. A ještě pár dalších tipů:
Když zvedneš ruce, a pás se vyhrnuje nahoru, v košíčcích necítíš oporu a máš v nich volné místo, podprsenka je asi moc velká.
Pokud je pás tak utažený, že se nemůžeš zhluboka nadechnout a volně se hýbat, podprsenka je asi moc malá.
2. Zkontroluj ramínka
Pokud si pořád přenastavuješ ramínka, nebo pokud jsou ramínka na ramenou daleko od sebe, podprsenka je asi moc velká. Pokud ramínka tlačí na krk a příliš (a viditelně) se zařezávají do ramen, podprsenka je asi moc malá.
Pokud obvodový pás drží na místě, když zvedneš ruce, je všechno v pořádku. Ramínka by měla pevně sedět, ale neměla by tlačit.
Více než polovina všech žen má asymetrická prsa. Nastavitelnými ramínky je možné si sportovní podprsenku přizpůsobit. Sweeneyová ale upozornila, že bychom je neměli utahovat jenom proto, že nám sportovní podprsenka špatně sedí na jiných místech, například když je „košíček příliš velký nebo spodní pás příliš volný“.
3. Napodobuj to, co plánuješ v podprsence dělat
V podprsence by ses měla cítit sebevědoměji a pohodlněji při jakémkoli sportu nebo aktivitě. Podle Sweeneyové to nejlíp vyzkoušíš, když napodobíš jakékoli pohyby, které budeš dělat při nošení podprsenky. Můžeš třeba zkusit svou oblíbenou jógovou sestavu nebo hluboký dřep. To, jak ti sportovní podprsenka sedí a jak se s tebou hýbe, je individuální, stejně jako ty.
Jak najít nejlepší velikost podprsenky: další faktory
Nejjasnější ukazatelé toho, že podprsenka správně sedí, jsou spodní pás a ramínka. Sweeneyová říká, že špatnou velikost může odhalit ještě několik dalších věcí:
Příliš malou podprsenku poznáš takto:
- V oblasti výstřihu a/nebo podpaží prsa přetékají nebo vypadávají ze stran podprsenky
- Oblast výstřihu nebo podpaží je na těle posazená příliš nízko
- Košíček je příliš krátký, takže se spodní pás vyhrnuje a přiléhá ke spodní straně prsou, ne k obvodu těsně pod prsní tkání
Příliš velkou podprsenku poznáš takto:
- V oblasti košíčku se shrnuje volná látka nebo dělá varhánky
- Oblast výstřihu nebo podpaží je příliš vysoko, takže může škrábat ve výstřihu nebo v podpaží a způsobovat podráždění
- Není kompresní, neposkytuje oporu a prsa se v ní příliš volně hýbou
Jak si vybrat správnou sportovní podprsenku Nike
Máme tři klíčové typy sportovních podprsenek Nike. Přečti si další informace o jejich funkcích, ať se můžeš rozhodnout, která je pro tebe vhodná.