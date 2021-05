Pět tipů od odborníků, jak ovládnout chuť na jídlo

01. Jez zdravě co nejčastěji.



Když máme chuť mlsat, často nám tím tělo dává najevo, že zrovna nemá, co potřebuje. Když se to stane, zaměř se na to a zjisti, o jaký pocit se jedná. „Může se jednat o velké přestávky mezi jídly, které klamou tvoje tělo, aby věřilo, že nutně něco potřebuje, aby přežilo,“ prozrazuje Haysbertová. Zaměř se na vyvážený příjem sacharidů, zdravých tuků a bílkovin z jídel, které jsou z přírodních nebo minimálně zpracovaných surovin a pokud pořád bojuješ s neustálým pokušením, zauvažuj o spolupráci s nutričním poradcem.



02. Víc spi.



„Spánek je úžasný regulátor metabolismu,“ říká Scott-Dixonová. Podle některých studií může nedostatek spánku zaktivovat nenasytný hédonický systém, který ti může zvýšit chuť k jídlu a někdy tě dokonce nutí k přejídání. Snaž se dostatečně spát (odborníci se shodují na alespoň sedmi hodinách), aby tvůj metabolismus pracoval, jak má, a zmenšila se tak šance nechtěných chutí na jídlo.



03. Nesnaž se chutě obejít.



Pokud někdy odoláváš pokušení dát si hranolky tím, že si nejdřív dáš zeleninové tyčinky a pak preclíky, až to nakonec vzdáš a dáš si stejně ty hranolky, tak víš, že ušetříš kalorie i stres, když rovnou sáhneš po hranolkách. „Tohle se stává často,“ potvrzuje Haysbertová, „protože jíš na základě odměny, kterou se tvůj mozek snaží dostat.“ Vyhni se téhle spirále tím, že si dáš rovnou jídlo, na které nemůžeš přestat myslet, ale ne, dokud nebudeš mít jasno v následujícím kroku…





04. Jednej se sebou upřímně.



V čem vlastně tenhle systém „co chceš“ vs. „na co máš chuť“ tkví? „Musíš se sebe zeptat opravdu upřímně, jestli to jídlo, které vidíš se srdíčky v očích, je opravdu to, co chceš. K tomu je třeba zpomalit, plně si vychutnat, co jíš, a říct si tady a teď, jak to pasuje s tvým vysokým očekáváním,“ radí Scott-Dixonová. A Haysbertová to doplňuje: „Zkus si to ohodnotit: je to čtyři z pěti nebo pět z pěti, anebo je to blíž dvojce či trojce? Pokud je to z těch posledních, možná odlož, co zbylo (a pamatuj si tuhle situaci do budoucna). Pokud je to z těch prvních, pak jasně, užij si každé sousto. Pamatuj, že jíst výborné jídlo je naprosto lidské a ukazuje to zdravou sebelásku.“





05. Rozšiř svůj jídelníček.



„Omezováním se spoustou pravidel nebo seznamem jídel, které nesmíš a stresováním ohledně všeho, co jíš, může mít za následek, že se nebudeš cítit lidsky ani laskavě sám k sobě. To může přispět ke zvýšeným chutím na jídlo,“ říká Haysbertová. Chutě přichází míň často, když máme rozmanitý jídelníček, protože naše těla přijímají uspokojivější škálu živin z různých zdrojů potravin. „Je také přirozené,“ dodává, „chtít věci, které si odpíráme.“ Přenes pozornost na všechno, co můžeš mít (například misku obilovin s hromadou zeleniny a proteinu, místo jedné porce proteinu a dvou příloh) a rozšiř svoje možnosti zkoušením nových jídel, která jsou pro tebe dobrá.



Pokud to potřebuješ slyšet: rozmanitá strava neznamená sníst čokoládu, zmrzlinu, hranolky, pizzu a sušenky na posezení. I když, pokud by k tomu došlo, bolest břicha, která by následovala, by tě možná zbavila chutí na tahle jídla…