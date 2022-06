Jak spánek zlepšuje výkonnost, podle Dr. Jeffreyho Durmera

Když se řekne fitness, tak spánek většinou není to, co si člověk vybaví. Doktor Jeffrey Durmer, Ph.D., ale během své kariéry elitního sportovce zaznamenal, že spánku se nedostává dostatečné podpory. Toho stejného si všiml i později, když se jeho dcery věnovaly plavání na národní úrovni, a rozhodl se vzít výzkum spánku do vlastních rukou. Dnes je dr. Durmer, neurolog, systémový neurovědec a lékař spánkové medicíny, tou podporou vrcholových sportovců a sportovkyň, která mu tehdy chyběla. Díky své spolupráci s NFL a vzpěračským týmem USA v rámci jejich přípravy na hry v Tokiu 2021 ukázal, že jednoduchá strategie, jakou je spánek do zásoby, může výrazně ovlivnit následný výkon. Ale hlavně dokázal, že spánek znamená regeneraci a že žádný trénink bez něj nemůže fungovat. V téhle epizodě si bude dr. Durmer povídat s moderátorkou Jaclyn Byrerovou o tom, proč je spánek tak zásadní pro naše fyzické i psychické zdraví. Řekne nám, jak poznáme, jestli spíme dostatečně, a pomůže nám zítra se probudit s ještě lepší formou.