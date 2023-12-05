Inspiruj dívky k odvaze ve sportu

Oceňuj odvahu
Příručka pro trénink dívek
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.
Zdravé riskování je neodmyslitelnou součástí sportu. Naučit se novou dovednost, zvládnout neznámý dril nebo se dostat přes posledního obránce vyžaduje odvahu. A i když jsou dívky často odměňovány a chváleny, když udělají něco správně, nedostávají stejně pozitivní zpětnou vazbu, když vyzkoušejí novou techniku a úplně jim nevyjde.
Ve sportovním kontextu to znamená, že se dívka může zdráhat vyzkoušet něco nového, pokud si není jistá, že uspěje. Pokud ale nezkusí provést tu riskantní nahrávku, vrhnout se za míčem nebo bude soutěžit jenom v běžeckých disciplínách, které jí jdou nejlíp, přijde o spoustu skvělých zážitků.
Představ si dívku, která zkusí vystřelit, i když si není jistá, že dá gól. Nebo takovou, která zkusí závod v motýlku, i když jí jde nejlíp kraul. Jiná dívka možná pustí osm gólů, když se postaví do brány, ale pamatovat si bude ten, který chytila. Tyhle dívky se naučily být odvážné a ve sportu i v životě z toho budou jen těžit.
Podívej se na tenhle TED Talk, kde získáš další rady, jak vést dívky k odvaze.