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Oceňuj odvahu

Příručka pro trénink dívek
Poslední aktualizace: 5. prosince 2023
Doba čtení 4 min
Inspiruj dívky k odvaze ve sportu

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.

Zdravé riskování je neodmyslitelnou součástí sportu. Naučit se novou dovednost, zvládnout neznámý dril nebo se dostat přes posledního obránce vyžaduje odvahu. A i když jsou dívky často odměňovány a chváleny, když udělají něco správně, nedostávají stejně pozitivní zpětnou vazbu, když vyzkoušejí novou techniku a úplně jim nevyjde.

Ve sportovním kontextu to znamená, že se dívka může zdráhat vyzkoušet něco nového, pokud si není jistá, že uspěje. Pokud ale nezkusí provést tu riskantní nahrávku, vrhnout se za míčem nebo bude soutěžit jenom v běžeckých disciplínách, které jí jdou nejlíp, přijde o spoustu skvělých zážitků.

Představ si dívku, která zkusí vystřelit, i když si není jistá, že dá gól. Nebo takovou, která zkusí závod v motýlku, i když jí jde nejlíp kraul. Jiná dívka možná pustí osm gólů, když se postaví do brány, ale pamatovat si bude ten, který chytila. Tyhle dívky se naučily být odvážné a ve sportu i v životě z toho budou jen těžit.

Podívej se na tenhle TED Talk, kde získáš další rady, jak vést dívky k odvaze.

Připravuj ji na úspěch

  • Připravuj ji na úspěch, Inspiruj dívky k odvaze ve sportu, slide 1 of 3
    Povzbuzuj ke zdravému riskování

    Když dívkám pomáháš určovat si cíle, povzbuzuj je, aby mezi ně zařazovaly věci, které vyžadují odvahu – osvojení si nové dovednosti, hru na nové pozici nebo vyzkoušení nového sportu. Během rozcvičky jim řekni, aby zakřičely, co nového ten den vyzkouší. A zajisti jim ke zkoušení nových věcí dostatek příležitostí. Při zápase a tréninku můžeš například pokaždé promíchat jejich rozestavení.

  • Připravuj ji na úspěch, Inspiruj dívky k odvaze ve sportu, slide 2 of 3
    Pochval ji, když vyzkouší něco nového

    Kdykoli je to možné, vyzdvihni jejich odvahu. Všímej si, jak zkouší něco nového, když si myslí, že je nevidíš. Vytvoř cenu „Pro nejodvážnější hráčku“ a dbej na to, aby ji postupně dostávaly různé dívky. Pamatuj, že je v pořádku oslavovat dokonalý výkon, ale nejdřív je třeba podporovat provádění všech kroků, které mu předcházejí.

  • Připravuj ji na úspěch, Inspiruj dívky k odvaze ve sportu, slide 3 of 3
    Chybami se člověk učí

    Pomoz dívkám nebát se dělat chyby. Zaveď fyzické gesto (například ometení ramene dlaní, kdy ze sebe dívka jakoby smete chybu), kterým jim připomeneš že se nemají chybou trápit. A určitě před nimi neskrývej vlastní nedokonalost. Vyprávěj jim o vlastních chybách. Když pochopí, že nikdo, včetně tebe, není dokonalý, naučí se, že ani ony nemusí být.

Inspiruj dívky k odvaze ve sportu

Zjisti víc o tom, jak povzbudit dívky z tvojí komunity.

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    Příručka pro trénink dívek

    Zaměř se na pokrok, ne na výkon
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    Příručka pro trénink dívek

    Jak zapojit dívky do hry a udržet je ve hře
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    Příručka pro trénink dívek

    Umožni jim zasoupeřit si

Původně zveřejněno: 28. listopadu 2023

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