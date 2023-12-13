Postava každé dívky si zaslouží obdiv
Opravdové vyznání
Sport inspiruje a spojuje, dává nám příležitost radovat se z jedinečné krásy a rozmanitosti našich těl. Problémy se sebevědomím ohledně vlastního těla, ale přispívají k tomu, že dívky přestávají se sportem dvakrát tak častěji než kluci. I tak je v tvojí moci s tím něco udělat.
Naše společnost už desítky let vytváří nerealistické ideály ohledně dívčího vzhledu, protože propaguje značně omezenou definici krásy, a to i v souvislosti se sportem. Naši přátelé, rodina, trenéři a média vytvářejí naše představy o tom, co považujeme za „dokonalou sportovní postavu“. Jedná se o nedosažitelný cíl, který může negativně ovlivňovat psychické zdraví dívek a jejich zapojení do sportu. Společně můžeme pracovat na malých změnách, které dívkám pomůžou, aby měly vyšší sebevědomí ohledně vlastního těla ve chvílích, kdy se věnují sportům, které zbožňují.
1. Vytvářej místo, kde můžou dívky bezpečně sportovat.
Více prostorů určených jenom pro dívky, třeba šatny nebo sprchy, dokáže přinášet bezpečné a příjemné prostředí. Zajisti, že tyhle prostory jsou dobře osvětlené, nabízejí soukromí pro převlékání, dohlíží na ně ženy a nejsou přístupné pro nikoho jiného, než jsou účastnice daného sportu. Pokud je to možné, nabídni tam hygienické pomůcky jako deodorant nebo tampóny. Cílem je poskytnout dívkám soukromí, bezpečí a pohodlí, a to hlavně v té fázi života, kdy se jejich těla proměňují.
2. Podporuj jejich jedinečnost a různorodé zastoupení.
Zhodnoť, v jakém sportovním prostředí se dívky pohybují, a zamysli se, jaké faktory můžou potlačovat jejich jedinečnost a podporovat omezené ideály ohledně fyzického vzhledu. Vídá třeba reklamy, kde jsou jenom určité typy sportovkyň (hubené, vysoké, bez zdravotního omezení, bílé pleti) nebo jsou v šatně vidět „motivační“ nápisy, které podporují omezování se v jídle a přehnané trénování? Pokud je tomu tak, popovídej si s členem trenérského týmu ohledně negativních dopadů takových sdělení a o tom, jak by se dala nahradit obsahem, který bude rozmanitější a nebude se zaměřovat na vzhled.
3. Nabízej různé varianty vybavení, kdykoli je to možné.
Nepohodlné dresy, které toho moc nezakrývají, můžou dívky při sportu rozptylovat a jejich nošení je může stresovat. Různé varianty dresů umožňují dívkám vybrat si to, v čem se cítí nejpohodlněji. Můžou to být kraťasy nebo legíny, trička nebo tílka, možnost volby dokáže výrazně vylepšit jejich dobrý pocit. Takže pokud jim můžeš dát na výběr, udělej to. Jestli jsi součástí sportovního klubu nebo nějaké organizace, která rozhoduje o dresech pro dívky, zamysli se, jak by se tohle téma dalo otevřít. A i pokud jsi rodič nebo dívky trénuješ, velkou změnu může přinést i to, když zpochybníš zavedené zvyklosti ohledně dresů mladých sportovkyň.
4. Dávej si pozor, co říkáš.
Genderově neutrální jazyk a používání zájmen, kterými chtějí být sportovkyně oslovovány, může mít výrazný dopad. Něco tak jednoduchého, jako říct: „No tak, pojďme na to,“ místo: „Holky, pojďme na to,“ může mít zásadní vliv na životní postoj dívek.
5. Nezapojuj se do hovorů o postavě.
Buduj kulturu, kde se dívky nepodporují v tom, aby mluvily o vzhledu a o dietách. To se týká jejich vlastní postavy, ale i postav dalších členek týmu nebo soupeřek. Jedná se i o zdánlivě „pozitivní“ komentáře jako: „Vypadáš dobře. Ty jsi zhubla?“ Říkáme tomu vytváření „prostoru, kde se tělo nehodnotí“. Místo mluvení o tom, jak které tělo vypadá, podporuj dívky, aby se zaměřily na to, co jejich těla dokážou a co při sportu můžou zažít. Tenhle princip využij taky doma, při tréninku i při zápasech. Když půjdeš příkladem, tak dokážeš zajistit, že tenhle standard budou dodržovat všichni v jejím okolí.
Nezapomínej, že každá dívka se bez ohledu na svůj typ postavy stává sportovkyní ve chvíli, kdy vkročí na hřiště, kurt nebo dráhu. Aby měly všechny dívky co nejlepší příležitost dosáhnout svých snů, je načase změnit standardy a přijít s novou definicí vítězství.
Sebevědomý přístup k vlastnímu tělu a sport, tak se jmenuje program vytvořený Nike a značkou Dove, který pomáhá dívkám budovat si sebevědomí ohledně jejich vlastního těla. Ze sportu dělá místo, kde se dívky můžou cítit dobře, protože tam patří. Obsah vznikl ve spolupráci s Tuckerovým centrem pro výzkum dívek a žen ve sportu a s Centrem pro výzkum vzhledu.
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