Flank Steak s pečenými bramborami
Výživa
Poslední aktualizace: 3. června 2020
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Tahle záplava fantastické chuti je hotová za 40 minut. Porce pro 4.
Tohle není tvoje klasické maso se zeleninou. Vyzkoušej tenhle neuvěřitelně lahodný recept, kterým okořeníš svůj výběr večeří.
Spousta bílkovin a božská chuť za trochu té námahy rozhodně stojí. Recept je veganský, bez ořechů a lepku.
Suroviny
1 kg malých brambor
300 g cherry rajčátek
15 ml olivového oleje
1 citrón
1 stroužek česneku
25 g na drobno nasekané petrželky
30 ml olivového oleje
150 g rukoly
600 g flank steaku
Suroviny
1 kg malých brambor
300 g cherry rajčátek
15 ml olivového oleje
1 citrón
1 stroužek česneku
25 g na drobno nasekané petrželky
30 ml olivového oleje
150 g rukoly
600 g flank steaku
Postup
- Předehřej troubu na 200 ºC. Opláchni a osuš brambory i rajčata, pak dej obojí na pečicí plech, pokapej olivovým olejem a okořeň solí a pepřem podle chuti. Peč 20 až 30 minut.
- Oloupej a nadrť česnek, pak ho smíchej s petrželkou, citrónovou kůrou, citrónovou šťávou, olivovým olejem a solí. Směs použij jako zálivku na rukolu.
- Opékej flank steak na silném ohni pár minut z každé strany. Dochuť solí a pepřem. Nech maso zhruba 10 minut odpočívat, pak ho nařež na plátky. Naservíruj rozkrájený flank steak na talíř, polož brambory a rajčata na rukolové lůžko a můžeš podávat. Je to vážně lahůdka.
Postup
- Předehřej troubu na 200 ºC. Opláchni a osuš brambory i rajčata, pak dej obojí na pečicí plech, pokapej olivovým olejem a okořeň solí a pepřem podle chuti. Peč 20 až 30 minut.
- Oloupej a nadrť česnek, pak ho smíchej s petrželkou, citrónovou kůrou, citrónovou šťávou, olivovým olejem a solí. Směs použij jako zálivku na rukolu.
- Opékej flank steak na silném ohni pár minut z každé strany. Dochuť solí a pepřem. Nech maso zhruba 10 minut odpočívat, pak ho nařež na plátky. Naservíruj rozkrájený flank steak na talíř, polož brambory a rajčata na rukolové lůžko a můžeš podávat. Je to vážně lahůdka.
Nutriční informace na porci
653 kalorií
59 g sacharidů
50 g bílkovin
24 g tuku