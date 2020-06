Dostaň z každého běhu víc

„Nehledej motivaci jenom v tom, jak daleko nebo jak rychle běžíš, ale polož si místo toho otázku ‚proč‘ – zamysli se nad smyslem svého běhání,“ radí Bennett. Vždycky, když vyběhneš ven a jdeš si za svými cíli, objevíš nějaký důvod k hrdosti.



Když si ujasníš, „proč“ to vlastně děláš, vzroste tím tvoje mentální odolnost a ochotněji něco obětuješ ve prospěch svého běžeckého cíle. Nezapojuj jenom svaly, ale zaměř se taky na mentální odolnost, která ti pomůže posouvat limity a udrží tě v pohybu, až půjde do tuhého. Když si uvědomíš, „proč“ běháš, probudíš v sobě skrytou vnitřní sílu.



A běhání, které má smysl, tě navíc bude bavit. „Z běhání by měla vyzařovat vitalita a chuť do života,“ konstatuje Bennett. „Mělo by nás to bavit, je to naše vlastní volba.“ Jestli každou chvíli hledíš na drobnou obrazovku GPS hodinek, tak to může být docela nepříjemné.



Neznamená to, že musíš ze svého života úplně vyřadit čísla. Bennettova rada zní: „Zkus svoje běžecké úspěchy posuzovat taky podle jiných měřítek.“ Podařilo se ti poprvé vyběhnout zabijácký kopec blízko domova? Napadla tě přitom skvělá myšlenka pro projekt, na kterém právě pracuješ? Překvapil tě nádherný východ slunce? „Tyhle věci nemají nic společného s tím, jak daleko nebo jak rychle běžíš,“ vysvětluje Bennett, „ale všechny mají svoje kouzlo a to je při běhání ze všeho nejdůležitější.“