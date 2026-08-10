Dostaň z každého běhu víc

Jak si užít každý běh naplno
Pohyb
Od Nike Running
Ujasni si, „proč“ běháš: přestaň sledovat statistiky a užívej si zábavu.
Běhání není jenom o číslech a měřeních. V tomhle článku tě trenér Bennett vyzve k zamyšlení nad tím, proč běháš. Když si ujasníš, „proč“ to vlastně děláš, tak možná přestaneš sledovat statistiky a začne tě to konečně bavit. A získáš motivaci k dalším a dalším běhům. Nezáleží na tom, co říkají čísla – každý běh je malé vítězství. Jdeme na to!
Běžci většinou posuzují běh podle dvou parametrů: jak daleko a jak rychle. Naše společnost je posedlá daty a na sociálních sítích můžeš sdílet prakticky všechno – od základních měření až po hodnoty VO2 max nebo krokovou frekvenci. Ale tenhle zúžený přístup, který se zaměřuje jenom na čísla, tě ve skutečnosti může připravit o radost z běhání.
„Lidé často oslavují jenom závodní úspěchy, velmi náročná cvičení nebo svoje nejdelší běhy,“ všímá si Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running Global. „Čím víc se zlepšuješ, tím hůř se ti překonávají minulé rekordy. Pokud nebudeš slavit nic jiného, tak ti brzy zbydou jenom oči pro pláč.“
Zkus běhání nevnímat jenom jako fyzickou aktivitu a nesoustřeď se tolik na všechna ta čísla. Podle Bennetta si tak otevřeš dveře k úspěchu a budeš si sport víc užívat. Jak toho nejlíp dosáhnout? Ujasni si, „proč“ běháš.
„Čím víc se zlepšuješ, tím hůř se ti překonávají minulé rekordy. Pokud nebudeš slavit nic jiného, tak ti brzy zbydou jenom oči pro pláč.“
Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running Global
Zamysli se nad tím, proč běháš. Zbavuješ se při běhání stresu po náročném pracovní dni? Pomáhá ti překonávat problémy a objevovat kreativní řešení? Nebo je to jednoduše šance, jak se dostat ven a ohřát se na sluníčku?
Nehledej motivaci jenom v tom, jak daleko nebo jak rychle běžíš, ale polož si místo toho otázku „proč“ a zamysli se nad smyslem svého běhání, radí Bennett. Vždycky se najde nějaký důvod, proč se poplácat o rameni – stačí vyběhnout ven a jít si za svými cíli.
Když si ujasníš, „proč“ to děláš, tak si zlepšíš mentální odolnost a ochotněji pak něco obětuješ ve prospěch svého běžeckého cíle. Nezapojuj jenom svaly, ale zaměř se taky na mentální odolnost, která ti pomůže posouvat limity a udrží tě v pohybu, až půjde do tuhého. Když si uvědomíš, „proč“ běháš, tak v sobě objevíš skrytou vnitřní sílu.
A běhání, které má smysl, tě navíc bude bavit. „Z běhání by měla vyzařovat vitalita a chuť do života,“ konstatuje Bennett. „Mělo by nás to bavit, je to naše vlastní volba.“ Jestli každou chvíli hledíš na drobnou obrazovku svých GPS hodinek, tak to může být docela nepříjemné.
Neznamená to, že musíš ze svého života úplně vyřadit čísla. Bennettova rada zní: „Zkus svoje běžecké úspěchy posuzovat taky podle jiných měřítek.“ Podařilo se ti poprvé vyběhnout zabijácký kopec blízko tvého domova? Napadla tě přitom skvělá myšlenka pro tvůj pracovní projekt? Překvapil tě nádherný východ slunce? „Tyhle věci nemají nic společného s tím, jak daleko nebo jak rychle běžíš,“ vysvětluje Bennett, „ale všechny mají svoje kouzlo a to hraje při běhání zásadní roli.“
Tři cesty k lepšímu běhání
Teď, když máš jasno v tom, proč běháš, si vezmi k srdci Bennettovy rady, aby ti kilometry pěkně ubíhaly.
- Představ si názorně svůj úspěch. Běháš proto, že se chceš zbavit stresu? Představ si, že se po tréninku cítíš klidně a uvolněně a že máš spoustu energie. Běháš proto, že se chceš dostat do formy a cítit se zdravěji? Přemýšlej o své kondici, o svém dýchání a o tom, jak se s každým krokem stáváš silnější na těle i na duchu.
- Povzbuzuj se. Když si řekneš: „Já na to mám“, tak to sice může znít trochu strojeně, ale pozitivní zprávy dokážou přesvědčit mozek a nohy, že máš ještě energii na rozdávání. Nezáleží na tom, jestli zrovna běháš rekreačně, nebo jestli je den závodu.
- Zůstaň v klidu navzdory nepříznivým okolnostem. Možná se právě rozpršelo nebo máš před sebou kopcovitý úsek. Nenech se hned ovládnout negativními myšlenkami a radši se zaměř na to, jak z tebe náročné tréninkové podmínky dělají všestrannějšího běžce. A nezapomeň se pochválit, až budeš mít náročnou pasáž za sebou. Když se dokážeš poprat s těžkostmi, tak to svědčí o tvém velkolepém úsilí – ať už čelíš náročným situacím při cvičení, nebo kdekoli jinde. Jak říká Bennett: „Neběháme proto, abychom si život ulehčili, ale proto, abychom dokázali přijímat stále náročnější výzvy.“
„Neběháme proto, abychom si život ulehčili, ale proto, abychom dokázali přijímat stále náročnější výzvy.“
Chris Bennett, hlavní trenér Nike Running Global