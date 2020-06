Recept na čočkovou polévku do misky

Postup

Na čočkovou polévku:

Dej velký hrnec na střední plamen a nalij do něj kokosový olej. Vhoď do něj nakrájenou cibuli a nech ji za průběžného míchání zesklovatět (5–7 minut). Přidej česnek a vař, dokud se nerozvoní. Pak přijde řadu na mrkev a sladké brambory, které musíš povařit, dokud nezměknou. Teď nasyp čočku a dolij zeleninový vývar, zamíchej a počkej, než se směs začne vařit. Okořeň tymiánem a bobkovým listem, stáhni plamen a nech pozvolna vařit. Na mírném plameni nech polévku pobublávat 30 minut až 2 hodiny. Pár minut předtím, než hrnec odstavíš, přidej listy černé kapusty. Výsledek rozděl do 5 porcí, které můžeš mít v lednici až 3 dny. V mrazáku ti vydrží i dva týdny.



Na posyp:

Všechny suroviny dej do mixéru a mixuj, dokud není směs rozdrcená. Směs rozděl do nádob a uchovávej ji spolu s polévkou. Podávej s vařeným vejcem.