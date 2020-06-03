Recept na čočkovou polévku do misky

Připraveno na vítězství: čočková polévka do misky
Výživa
Nike Training
Jak si dobít energii na cvičení na celý týden pomocí jediného receptu.
Tenhle jednoduchý recept z jednoho hrnce je plný sacharidů, bílkovin a prospěšných tuků, které dobijí energii na cvičení na celý týden. Vyzkoušej ho.
Sacharidy ze sladkých brambor. Protein z čočky. Prospěšný tuk z kokosu a vlašských ořechů. Tohle jídlo ti dodá energii, jakou potřebuješ na cvičení i regeneraci. Navíc jde o recept na plný hrnec, který ti vystačí na obědy na celý týden.
Suroviny
Na čočkovou polévku:
60 ml kokosového oleje
2 pokrájené žluté cibule
6 stroužků drceného česneku
4 velké pokrájené mrkve
6 malých sladkých brambor pokrájených na kostky
760 g červené čočky
2 l zeleninového vývaru
2 bobkové listy
10 g čerstvého trhaného tymiánu
270 g nasekané černé kapusty
Na křupavý kořeněný posyp:
100 g neslazeného drceného kokosu
150 g pražených vlašských ořechů
15 ml nedrceného koriandru
15 ml nedrceného kmínu
15 ml nedrceného fenyklu
2,5 ml soli
Na vejce:
5 větších vajec
280 g ledu
Postup
Na čočkovou polévku:
Dej velký hrnec na střední plamen a nalij do něj kokosový olej. Vhoď do něj nakrájenou cibuli a nech ji za průběžného míchání zesklovatět (5–7 minut). Přidej česnek a vař, dokud se nerozvoní. Pak přijde řadu na mrkev a sladké brambory, které musíš povařit, dokud nezměknou. Teď nasyp čočku a dolij zeleninový vývar, zamíchej a počkej, než se směs začne vařit. Okořeň tymiánem a bobkovým listem, stáhni plamen a nech pozvolna vařit. Na mírném plameni nech polévku pobublávat 30 minut až 2 hodiny. Pár minut předtím, než hrnec odstavíš, přidej listy černé kapusty. Výsledek rozděl do 5 porcí, které můžeš mít v lednici až 3 dny. V mrazáku ti vydrží i dva týdny.
Na posyp:
Všechny suroviny dej do mixéru a mixuj, dokud není směs rozdrcená. Směs rozděl do nádob a uchovávej ji spolu s polévkou. Podávej s vařeným vejcem.