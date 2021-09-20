Co dělat, aby přes sportovní podprsenku nebyly vidět bradavky. Nevyřčené dotazy

Nevyřčené dotazy
Bradavky, křivky a chození ‚naostro‘
Vítej v nevyřčených dotazech, kde ti odpovíme na všechno, na co jsi se dosud ohledně poprsí, sportovních podprsenek a cvičení bála zeptat.
Někdy o tom moc nepřemýšlíš, ale pak se někdo zeptá a ty si řekneš: „No jo, úplně ti rozumím.“ Dneska se přesně dostáváme k tomuhle typu otázek a tématům:
- Koho taky při sportování uvádí do rozpaků prosvítající bradavky skrz podprsenku?
- Jak můžu poskytnout oporu svým křivkám při tréninku?
Měla bych si na cvičení obléknout spodní prádlo?
1. Koho taky při sportování uvádí do rozpaků prosvítající bradavky skrz sportovní podprsenku?
Tohle je věc, která by nás neměla rozptylovat, ale naprosto rozumíme tvým obavám. Necvičíš proto, aby ses vystavovala na odiv, a bradavky viditelné přes podprsenku tě můžou přivést do rozpaků. Nejlíp uděláš, když si zvolíš sportovní podprsenku s lehkou vycpávkou nebo ze silnějšího materiálu.
Pokud ti vyhovuje silnější opora, je pro tebe skvělou volbou podprsenka Nike Alpha. Košíčky překryté síťovaným vzorem spolehlivě zamaskují bradavky. Krycí vrstva na hrudi minimalizuje poskakování prsou, zamezí jejich rozlití do stran a přidá další vrstvu opory, takže se budeš cítit sebevědomě při každém pohybu. Určitě se ti bude líbit i model Rival s tvarovanými košíčky, které tě decentně ochrání a nechají vyniknout tvoje přirozené tvary.
Jestli hledáš ochranu bez zbytečných komplikací, je pro tebe výbornou volbou podprsenka s jednodílnou vycpávkou. Podprsenka se střední oporou je vybavená jednou širokou vycpávkou, která se snadno zasouvá dovnitř – a když zrovna nejsi středem pozornosti, můžeš ji jednoduše vyjmout.
Podprsenky s lehkou oporou se často vyrábí z tenčího materiálu. I když vypadají půvabně, nenabízejí takovou míru ochrany. Podprsenka Nike Indy UltraBreathe je ale v tomhle směru jiná než ostatní, protože je nejenom rozkošná, ale taky má lehkou vycpávku a lehoučkou krycí vrstvu ze síťoviny. Je navržená tak, aby ses v ní cítila bezvadně, a navíc spolehlivě schová bradavky.
Pokud tvoje oblíbená sportovní podprsenka bradavky příliš vystavuje na odiv, můžeš si vždycky pořídit chrániče bradavek. Možná to není nejpohodlnější řešení, ale přinejmenším pak můžeš svůj milovaný model nosit bez zbytečného ostychu.
2. Jak můžu poskytnout oporu svým křivkám při tréninku?
Dostáváme hodně otázek ohledně cvičení s vyvinutějším poprsím nebo celkově větším tělem. Tak si pojďme popovídat o křivkách.
Jestli máš vyvinutější poprsí, zadek nebo jakékoli jiné partie, musíš při pohybu o trochu víc přemýšlet. Poradíme ti, jaké sportovní podprsenky jsou pro tvoje křivky vhodné, aby ses cítila pohodlně, sebevědomě a měla dobrou oporu, ať se hýbeš jakkoli a máš jakékoli tvary.
Poskakující prsa
Čím jsou prsa větší, tím víc skáčou, takže potřebují silnější oporu. Je nám jasné, že si to uvědomuješ už od hodin tělocviku, ale skákání bolí. Dopřej svým prsům nejlepší oporu, kterou jim poskytneš podprsenkou se silnou nebo střední oporou. Na modely s lehkou oporou se nedá tolik spoléhat – ne vždycky se doporučují pro košíčky velikosti D a větší. Ideální volbou jsou pro tebe sportovní podprsenky Nike Dri-FIT Rival, Nike Alpha nebo Nike FE/NOM Flyknit.
Model Nike Dri-FIT Rival má nastavitelná ramínka a samostatné košíčky, které podepřou obě prsa zvlášť. Podprsenka Nike Alpha tě výborně zakryje, a proto se nemusíš bát, že by prsa přetékala. Nike FE/NOM Flyknit patří k našim nejoblíbenějším sportovním podprsenkám – prodyšný materiál a sportovní střih zad ti rozhodně nebudou bránit v pohybu.
3. Měla bych si na cvičení obléknout spodní prádlo?
Spodní prádlo pod oblečením na cvičení je věc osobní preference, pokud tedy není řeč o podprsenkách. Nikdy není potřeba nosit dvě naráz. Vhodná sportovní podprsenka je to jediné, co potřebuješ v horní části těla pro správnou oporu prsou.
Ale od pasu dolů máš na výběr. Pokud nesnášíš obrysy spodního prádla, chození naostro je dobrá volba za předpokladu, že máš vhodné legíny. Tím máme na mysli, že jsou vyrobené z pohodlného, měkkého materiálu, který odvádí vlhkost (např. naše řada Nike Dri-Fit), a samozřejmě taky nesmí prosvítat!
Pak je tady otázka hygieny. Vhodné prodyšné prádlo ti zajistí ochranu v dolních partiích. Vyber si bavlněný materiál, který měkce přiléhá ke kůži a nabízí dokonalé pohodlí a prodyšnost. Jestli se rozhodneš chodit bez spodního prádla, pokaždé legíny mezi cvičeními vyper. V teplém a vlhkém prostředí se daří kvasinkovým infekcím, takže vysedávat v propocené výbavě na cvičení není nejlepší nápad.
Pokud jde o tanga, neexistuje správná nebo špatná odpověď. Ale při intenzivním cvičení způsobují tření, takže můžou sedřít kůži a vyvolat infekci. Samozřejmě záleží jenom na tvojí osobní preferenci.
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