Na čem právě pracuješ?

V průběhu celého filmu vidíme okamžiky, kdy nachází sílu díky sesterství v Gurls Talk, které posílila její nekompromisní a otevřená upřímnost následující Adwoaninu osobní zkušenost s duševním zdravím. Navzdory tomu, že využívá svůj hlas k budování podpůrné komunity, určité diskuze s dívkami a mladšími ženami ji připomínají, že se ještě sama vyvíjí bez ohledu na věkový rozdíl. „Jsou chvíle, kdy mluvíme o vztazích, přátelství a nejrůznějších dalších tématech. Je šílené, jak něco pronesou, a vezme mě to zpátky do školy.“ A pokračuje: „Připomíná mi to, že mám ještě pár věcí, se kterými jsem se nevypořádala, což mě nutí, abych mluvila o tom, čemu se možná bojím čelit.

Adwoa, která je zaneprázdněná modelka a má za sebou nedávný milník, kdy se z Gurls Talk stala nezisková organizace, připisuje zásluhu sportu za to, že jí pomáhá zpomalit a najít lepší rovnováhu mezi prací a životem. „Sport pro mě vždycky představoval čas, který mám sama pro sebe,“ vysvětluje Adwoa. Zmiňuje kardio a silový trénink v rámci disciplíny pravidelného cvičení, co informuje její mysl, když přijde na přijetí nepříjemných situací v ostatních životních oblastech. „Je to jedna hodina, kdy se potím a soustředím na jednu věc.“ A dál vysvětluje: „Pro mě se jedná o meditativní okamžik a vždycky se pak cítím líp.“