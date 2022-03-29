Na čem právě pracuješ?

Adwoa Aboahová: Budování vztahů
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Adwoa Aboahová není s prací nikdy hotová. Nejenom, že pracuje sama na sobě, ale rozvíjí taky svoji komunitu.
Procházet se po přehlídkovém mole, objevovat se na obálkách časopisů, létat tam a nazpátek přes časová pásma a fotit po celém světě. Napsané to zní tak atraktivně, co? Být neustále na cestách s sebou ale může přinášet pocit izolace. A tak modelka a aktivistka Adwoa Aboahová pracuje na budování svojí komunity Gurls Talk, aby se držela nohama na zemi, čerpala inspiraci a soustředila se na věci, na kterých skutečně záleží.
V roce 2022 Adwoa nejenom vede organizaci Gurls Talk na další úroveň v globálním měřítku, ale nervózně si na svém seznamu přání odškrtává novou individuální výzvu – herectví. „Hodně jsem o sobě pochybovala,“ přemítá „ale z kroku do neznáma pramení tolik radosti a štěstí.“ Zpátky v její rodném Londýně jsme se přidali k Adwoae, abychom vyrazili na její oblíbená místa ve městě, kde jsme se osobně a virtuálně znovu spojili s její sestrou Kesewou a přáteli.
V průběhu celého filmu vidíme okamžiky, kdy nachází sílu díky sesterství v Gurls Talk, které posílila její nekompromisní a otevřená upřímnost následující Adwoaninu osobní zkušenost s duševním zdravím. Navzdory tomu, že využívá svůj hlas k budování podpůrné komunity, určité diskuze s dívkami a mladšími ženami ji připomínají, že se ještě sama vyvíjí bez ohledu na věkový rozdíl. „Jsou chvíle, kdy mluvíme o vztazích, přátelství a nejrůznějších dalších tématech. Je šílené, jak něco pronesou, a vezme mě to zpátky do školy.“ A pokračuje: „Připomíná mi to, že mám ještě pár věcí, se kterými jsem se nevypořádala, což mě nutí, abych mluvila o tom, čemu se možná bojím čelit.
Adwoa, která je zaneprázdněná modelka a má za sebou nedávný milník, kdy se z Gurls Talk stala nezisková organizace, připisuje zásluhu sportu za to, že jí pomáhá zpomalit a najít lepší rovnováhu mezi prací a životem. „Sport pro mě vždycky představoval čas, který mám sama pro sebe,“ vysvětluje Adwoa. Zmiňuje kardio a silový trénink v rámci disciplíny pravidelného cvičení, co informuje její mysl, když přijde na přijetí nepříjemných situací v ostatních životních oblastech. „Je to jedna hodina, kdy se potím a soustředím na jednu věc.“ A dál vysvětluje: „Pro mě se jedná o meditativní okamžik a vždycky se pak cítím líp.“
Ve světě, kdy tlak na to mít odborné zkušenosti je ohromný, nám Adwoa ukazuje, že navzdory úspěchu, dokáže stát nohama pevně na zemi a žít v přítomnosti pro svoji komunitu. „Když vidím, jak ke mně dívky přicházejí a slyším, co jsem pro ně udělala. Čím vším si prošly. Jaké kdysi bývaly. Co se naučily. A tak si říkám, že v tom musím pokračovat,“ říká Adwoa. „Utvrzuje mě to v tom, že všechno, co dělám, je opravdu hodně potřebné.“