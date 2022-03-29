Adwoa Aboahová: Budování vztahů

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Adwoa Aboahová není s prací nikdy hotová. Nejenom, že pracuje sama na sobě, ale rozvíjí taky svoji komunitu.

Poslední aktualizace: 29. března 2022
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Procházet se po přehlídkovém mole, objevovat se na obálkách časopisů, létat tam a nazpátek přes časová pásma a fotit po celém světě. Napsané to zní tak atraktivně, co? Být neustále na cestách s sebou ale může přinášet pocit izolace. A tak modelka a aktivistka Adwoa Aboahová pracuje na budování svojí komunity Gurls Talk, aby se držela nohama na zemi, čerpala inspiraci a soustředila se na věci, na kterých skutečně záleží.

V roce 2022 Adwoa nejenom vede organizaci Gurls Talk na další úroveň v globálním měřítku, ale nervózně si na svém seznamu přání odškrtává novou individuální výzvu – herectví. „Hodně jsem o sobě pochybovala,“ přemítá „ale z kroku do neznáma pramení tolik radosti a štěstí.“ Zpátky v její rodném Londýně jsme se přidali k Adwoae, abychom vyrazili na její oblíbená místa ve městě, kde jsme se osobně a virtuálně znovu spojili s její sestrou Kesewou a přáteli.

Na čem právě pracuješ?

V průběhu celého filmu vidíme okamžiky, kdy nachází sílu díky sesterství v Gurls Talk, které posílila její nekompromisní a otevřená upřímnost následující Adwoaninu osobní zkušenost s duševním zdravím. Navzdory tomu, že využívá svůj hlas k budování podpůrné komunity, určité diskuze s dívkami a mladšími ženami ji připomínají, že se ještě sama vyvíjí bez ohledu na věkový rozdíl. „Jsou chvíle, kdy mluvíme o vztazích, přátelství a nejrůznějších dalších tématech. Je šílené, jak něco pronesou, a vezme mě to zpátky do školy.“ A pokračuje: „Připomíná mi to, že mám ještě pár věcí, se kterými jsem se nevypořádala, což mě nutí, abych mluvila o tom, čemu se možná bojím čelit.

Adwoa, která je zaneprázdněná modelka a má za sebou nedávný milník, kdy se z Gurls Talk stala nezisková organizace, připisuje zásluhu sportu za to, že jí pomáhá zpomalit a najít lepší rovnováhu mezi prací a životem. „Sport pro mě vždycky představoval čas, který mám sama pro sebe,“ vysvětluje Adwoa. Zmiňuje kardio a silový trénink v rámci disciplíny pravidelného cvičení, co informuje její mysl, když přijde na přijetí nepříjemných situací v ostatních životních oblastech. „Je to jedna hodina, kdy se potím a soustředím na jednu věc.“ A dál vysvětluje: „Pro mě se jedná o meditativní okamžik a vždycky se pak cítím líp.“

Na čem právě pracuješ?

Ve světě, kdy tlak na to mít odborné zkušenosti je ohromný, nám Adwoa ukazuje, že navzdory úspěchu, dokáže stát nohama pevně na zemi a žít v přítomnosti pro svoji komunitu. „Když vidím, jak ke mně dívky přicházejí a slyším, co jsem pro ně udělala. Čím vším si prošly. Jaké kdysi bývaly. Co se naučily. A tak si říkám, že v tom musím pokračovat,“ říká Adwoa. „Utvrzuje mě to v tom, že všechno, co dělám, je opravdu hodně potřebné.“

Původně zveřejněno: 23. března 2022