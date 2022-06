Začněme se základy péče o podprsenku. Co nejdřív ji vytáhni a propláchni. Nejlepší je vyprat ji v ruce, aby se neponičily použité inovace, ale na to člověk nemá vždycky čas. Než dáš podprsenku do pračky, vyndej z ní vycpávky a nastav program na jemné prádlo. Pokud je to možné, nech podprsenku uschnout na vzduchu. Sušení v sušičce nedoporučujeme, protože by teplo mohlo poškodit elastická vlákna.