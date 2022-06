FM Broadcast uvádí: We Are Born Ready

S holkami se musí počítat – jsou od narození připravené lámat rekordy, dosahovat vítězství a vládnout hře. Přesto ale do 14 let opouští sport dvakrát víc holek než kluků. Pojďme je společně udržet u sportu tím, že jim poskytneme podporu, jakou si zaslouží. Začíná to trenéry, kteří jim dodávají sebevědomí, podporují jejich schopnosti a upevňují vzájemné vazby – na hřišti i mimo něj.

Dobrou zprávou je, že dalšího skvělého trenéra není třeba hledat jako jehlu v kupce sena. Stačí trocha vedení a můžeš se jím stát i ty. Podívej se na stránku Made to Play, kde se dozvíš, jak se stát nejlepším trenérem pro sportovce a sportovkyně ve svojí komunitě.