Cíle udržitelnosti pro rok 2025

NIKE má podobný vliv na klima jako jedno velké světové město. Jsme si vědomi důležité role, kterou hrajeme. A to nás motivuje, abychom věnovali pozornost celému našemu procesu, protože i drobné úpravy můžou přinést velké změny. Většina lidí ví, že NIKE je velká firma. Ale možná stojí za to, abychom tuhle představu zpřesnili. NIKE má zhruba 75 400 zaměstnanců. V našich vlastních a dodavatelských zařízeních pracuje přes 1 milion zaměstnanců. Máme více než 1 500 provozů a ve fiskálním roce 2020 jsme vypustili do ovzduší 11 706 664 tun CO2. Kdybychom byli město, měli bychom zhruba stejný počet obyvatel a uhlíkovou stopu jako nizozemský Amsterdam.