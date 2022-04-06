Výroba Nike Air s domácí recyklací

Kruh se uzavírá: Jak díky naší vlastní recyklaci znovu vzniká jednotka Air
Inovace
Nakoukni do zákulisí a zjisti, jak se vyrábějí jednotky Nike Air – znovu a znovu a znovu.
Představeno iniciativou Move To Zero: Cesta Nike za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, kterou se snažíme chránit budoucnost sportu.
Tlumení Nike Air si s sebou nese dlouhou tradici stylu a pohodlí, ale možná nevíš, že za ním stojí taky desítky let inovací zaměřených na trvalou udržitelnost. Od samotného počátku Nike neustále vyvíjí tuto technologii stlačeného vzduchu tak, aby měla menší dopad na naši planetu.
„Od počátku až doteď jsme uvedli spoustu neviditelných inovací v rámci naší nejvíc viditelné technologie,“ říká Mitesh Patel, ředitel výrobních operací v zařízení Air Manufacturing Innovation (AirMI). „Cílem je, aby určité věci byly pořád stejné – jako třeba vzhled a pocit při došlapu – přitom ale chceme neustále vylepšovat způsob výroby.“
Jak to vlastně děláme?
„Výroba jednotky Air je jako pečení dortu,“ vysvětluje Mitesh. „Různé dorty vyžadují různé recepty a Nike má různé typy jednotky Air. Pokaždé, když vznikne nový design, musíme vytvořit taky nové stroje a procesy, které se pak používají při jeho výrobě. Jsou to ty samé ingredience, ale s různým postupem.“
Čti dál a zjisti, jak se peče tenhle prvotřídní dort. Všimneš si, jak jsme do receptu zapracovali zodpovědnou výrobu?
Odřezky vzniklé při výrobě se recyklují, aby z nich mohly vzniknout nové jednotky Air. Tady přinášíme pohled na
patentovaný proces ze zařízení AirMI v Beavertonu v Oregonu z ledna 2022.
Sežeň všechny ingredience
Z čeho je tlumení Air vlastně vyrobené? Jsou v něm dvě hlavní složky. První z nich je termoplastický polyuretan (TPU). Je to druh plastu, který je oblíbený kvůli pevnosti a možnosti recyklace.
„Přestože TPU není možné recyklovat donekonečna, v našem procesu jsme schopni ho recyklovat opakovaně,“ poznamenává vedoucí programu udržitelnosti, Makely Lyonová. Díky desítkám let zkušeností jsme vylepšili náš proces tak, že jsme schopní recyklovat spoustu z toho, co by jinak skončilo jako odpad.
TPU tvoří obal jednotky Air, ten je potom naplněný druhou nejdůležitější ingrediencí: plynem. Možná to bude znít divně, ale víš o tom, že vzduch, který dýcháme, je vlastně směs plynů? Jednotka Nike Air taky obsahuje plyn. Dřív jsme používali plyn, který se jmenuje fluorid sírový (SF6), ten ale není moc dobrý pro naši planetu.
„V 90. letech náš tým zjistil, že musíme SF6 přestat používat, protože je to plyn, který může přispívat ke globálnímu oteplování,“ říká Makely „Čekala nás spousta let inovací. Ale v roce 2006 jsme fluorid sírový úplně přestali používat a od té doby místo něj používáme 100% dusík.“
Důvodem je to, že dusík tvoří přibližně 78 % zemské atmosféry, zatímco kyslík v ní má jenom nějakých 21 %. Pokud během výrobního procesu dojde k nějakému úniku dusíku do atmosféry, má to daleko menší dopad než dříve používaný plyn.
Plyn a cool plast už máš? Super. Teď…
Pojďme si vyrobit jednotku Air!
Krok č. 1: Polož na sebe dva pláty z TPU a zahřej je na ideální teplotu. Díky teplu se tuhý TPU stane ohebným, takže ho můžeš vytvarovat do toho správného tvaru a pak zatavit. Neprodyšně, samozřejmě.
Krok č. 2: Až budou jednotky Air hotové, vyndej je z formy a ořízni jakýkoli přebytečný TPU, ať mají dokonalý tvar. Odřezky si nezapomeň schovat! Budeš je potřebovat v posledním kroku.
Krok č. 3: Vstříkni už ne tak tajemnou ingredienci – dusík. Přesně tahle ingredience dává TPU obalu pružnost, kterou všichni známe a zbožňujeme.
Krok č. 4: Vezmi všechny čisté odřezky a zbytky (těch je víc jak 90 %), rozemel je, roztav je a vytvoř nový plát z TPU. Celý proces zase zopakuj. Tak tohle je cyklus jednotky Air.
A máš to. Máš jednotky Air, které jsou připravené tlumit každý krok a navíc tvým botám přinášejí pěknou dávku recyklovaného materiálu.
Neuniklo ti nic z našich vylepšení za trvalou udržitelností? Používání dusíku místo SF6 pomáhá snižovat naše emise skleníkových plynů. Používání TPU zbytků nám zas pomáhá snižovat přibližně o 30 milionů kilogramů množství výrobního odpadu, který by jinak skončil na skládce.
Členové týmu AirMI, zleva: Makely Lyonová, Ana Castanedová, Mitesh Patel a Jordan Binkerd.
Podle Makely je pro AirMI tohle všechno součástí „dlouhé historie inovací, které pomáhají snižovat náš dopad na planetu.“
Vzhledem k historii je tohle teprve začátek.
„Děláme věci, o kterých si před deseti roky lidi mysleli, že jsou téměř nemožné. A to všechno díky lidem. Bez nich a bez jejich nápadů není možné vyrábět jednotky Air.“
Mitesh Patel
Ředitel výrobních operací v zařízení Air Manufacturing Innovation (AirMI)
Další informace: Na Nike.com/Sustainability můžeš sledovat každý krok na naší cestě a prozkoumat nové způsoby, jak můžeme společně podpořit iniciativu Move to Zero.
Foto: Ariel Fisherová
Text: Sallie Stackerová