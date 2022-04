Výroba Nike Air s domácí recyklací

Z čeho je tlumení Air vlastně vyrobené? Jsou v něm dvě hlavní složky. První z nich je termoplastický polyuretan (TPU). Je to druh plastu, který je oblíbený kvůli pevnosti a možnosti recyklace.



„Přestože TPU není možné recyklovat donekonečna, v našem procesu jsme schopni ho recyklovat opakovaně,“ poznamenává vedoucí programu udržitelnosti, Makely Lyonová. Díky desítkám let zkušeností jsme vylepšili náš proces tak, že jsme schopní recyklovat spoustu z toho, co by jinak skončilo jako odpad.



TPU tvoří obal jednotky Air, ten je potom naplněný druhou nejdůležitější ingrediencí: plynem. Možná to bude znít divně, ale víš o tom, že vzduch, který dýcháme, je vlastně směs plynů? Jednotka Nike Air taky obsahuje plyn. Dřív jsme používali plyn, který se jmenuje fluorid sírový (SF6), ten ale není moc dobrý pro naši planetu.