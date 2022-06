Dej starým teniskám nový život za využití přírodních látek

Zatímco ponoření bot do kádě s horkou vodou plné řepy nemusí většině z nás připadat jako intuitivní klimatická akce (zatím!), pro Aju je to každodenní chléb.



„Jsem tu proto, abych pomáhala inspirovat návrháře a návrhářky v celé společnosti, aby zkoumali, snili, objevovali a vydrželi s nadšením pro nové postupy a přístupy,“ říká o svojí práci ve studiu Blue Ribbon, které slouží jako tvůrčí prostor na kampusu společnosti Nike. „Chyby se občas stávají a to je jedině dobře. Právě v nich nacházíme řešení k problémům!"



Tak co, můžeme se na to vrhnout s trochou inovativních nápadů (a úsilí) a podívat se na zoubek běžného trápení s teniskami? Sjeď dolů, kde se dozvíš, jak čistit, barvit a lepit boty s využitím udržitelných metod, které doma používá Aja a její kolegyně, návrhářka obuvi Indah Nurrová. Jdeme na to!