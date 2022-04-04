Dej starým teniskám nový život za využití přírodních látek

Dej starým teniskám nový život pomocí pomerančů, vlašských ořechů a mouky!
Inovace
Jo, opravdu! Připoj se k návrhářům a návrhářkám obuvi Nike a objev tři způsoby, jak doma jednoduše využít přírodní suroviny, které prodlouží život tvých tenisek.
Seriál, kde se od zkušených inovátorů učíme novým užitečným věcem.
„Jsem ryzí vegetariánka, s veganstvím trošičku pokulhávám,“ vtipkuje návrhářka obuvi Aja Zarrehparvarová v souvislosti s receptem na barvení tenisek na rostlinné bázi, o který se s námi chystá podělit.
Ať už jde o to, co si dáš k obědu, nebo jak se staráš o svoje boty, každý z nás je na vlastní cestě za udržitelnějším životem. Můžou ale jednotlivé kroky každého z nás opravdu vést ke společenské změně?
Aja tomu věří: „Kultura určuje, co je v uvozovkách ‚cool‘,“ říká. „Jestli bude kultura dál podporovat přepracovávání bot – přizpůsobování, šetření věcí – můžeme z udržitelnosti udělat základní kámen toho, co je cool!"
Seznam se s moderátorkou Ajou Zarrehparvarovou (vpravo) a jejím hostem Indah Nurovou.
Zatímco ponoření bot do kádě s horkou vodou plné řepy nemusí většině z nás připadat jako intuitivní klimatická akce (zatím!), pro Aju je to každodenní chléb.
„Jsem tu proto, abych pomáhala inspirovat návrháře a návrhářky v celé společnosti, aby zkoumali, snili, objevovali a vydrželi s nadšením pro nové postupy a přístupy,“ říká o svojí práci ve studiu Blue Ribbon, které slouží jako tvůrčí prostor na kampusu společnosti Nike. „Chyby se občas stávají a to je jedině dobře. Právě v nich nacházíme řešení k problémům!"
Tak co, můžeme se na to vrhnout s trochou inovativních nápadů (a úsilí) a podívat se na zoubek běžného trápení s teniskami? Sjeď dolů, kde se dozvíš, jak čistit, barvit a lepit boty s využitím udržitelných metod, které doma používá Aja a její kolegyně, návrhářka obuvi Indah Nurrová. Jdeme na to!
Poznámka: Na některé části budeš používat horkou tekutinu, takže by na tebe měl dohlédnout někdo dospělý. Stejně tak je důležité použít ochranné brýle a rukavice.
1. Jak udržet tenisky svěží AKA Co dům dal
Ať už chceš udržet tenisky svěží, jako by byly čerstvě vybalené, nebo máš radši obnošený vzhled, který zraje jako víno, jedna věc se nemění: „Když se o svoje věci dobře staráš, vydrží déle,“ říká Indah Nurová. Ta se specializuje na design tenisek, které odolají i náročným dětským hrám. Jestli se ti ze všech těch názorů a technik kolem točí hlava, začni jednoduše. A začni u sebe doma, pomocí nástrojů, které už teď možná najdeš v kuchyni nebo v koupelně! Podívej se na video nahoře, kde najdeš podrobné informace.
Pro zajímavost: Stejně jako ostatní plasty,
i bubliny Nike Air se můžou kvůli oxidaci
časem zamlžit. Ale neboj se, máme tip,
jak zařídit, aby se znovu leskly jako nové.
Koukni na to!
Něco navíc: Střídání tenisek není dobré jen k vyladění outfitu. Boty taky zůstanou delší dobu svěží. Díky inženýrům kvality Nike víme, že většina pěnových mezipodešví potřebuje po celodenním nošení 24–48 hodin, než se zase roztáhne. Takže jestli můžeš, střídej dva nebo víc párů, aby se boty stihly dát do kupy.
2. Jak barvit boty pomocí přírodních barviv a dopřát jim nový život
Špinavý, vybledlý pár bot zahrabaný hluboko ve skříni – určitě už se ti to taky stalo. Nebo už se ti tvoje tenisky prostě jen okoukaly? Než je někomu věnuješ nebo je dáš k recyklaci, zkus je nejdřív omladit novými barvami! Jako bonus navíc si můžeš vyzkoušet přírodní receptury, jako je ta nahoře. „Barvení vlije botám do žil novou krev,“ říká Aja. „Ale barvení kurkumou, kávou nebo zbytky jídla, to už je vysloveně umělecké zpracování životního cyklu!“
Pro zajímavost: Řepa je červená, káva je
hnědá… ale jak myslíš, že barví
avokádové pecky? Překvapivou
odpověď najdeš ve videu nahoře.
Něco navíc: Nauč se pracovat s materiály! Přírodní barviva jako ta, o kterých jsme ti právě říkaly, fungují nejlépe na přírodních materiálech, např. na bavlně, plátnu, semiši, vlně. Syntetické materiály (pod tímhle termínem si představ plasty, gumu, polyester), ze kterých se vyrábí většina částí bot, absorbují přírodní barviva jiným způsobem. Aby se ti povedlo přebarvit tyhle materiály, použij účinnější barviva z tvého oblíbeného obchůdku pro kutily.
3. Jak si vyrobit DIY lepidlo na boty a zachránit rozdrbané tenisky
„Je to o příběhu, který stojí za tím, jak jsem boty získala. Nebo pocit, který zažívám, když si je obuju,“ říká Aja o svých oblíbených párech bot (včetně toho sentimentálního páru nahoře). „U všech hraje roli magie, kterou nejsem schopná úplně přesně popsat, ani po takové době!“ Pokud máš oblíbené tenisky, které se už pomalu začínají rozpadat, neboj se jim pomoct trochou lepidla. Jenom se před tím radši podívej na video nahoře, najdeš v něm tipy na to, co se ještě dá spravit, jak nejlépe nanášet lepidlo a dokonce i recept na lepidlo, které si můžeš vyrobit doma.
Pro zajímavost: Lepidlo z mouky, jako to, které ukazujeme nahoře, znali už ve starověku, tisíce let před námi. Používali ho k různým účelům, jako třeba k vazbě knih, ubrouskové technice apod.
Něco navíc: Existují nějaká vychytanější lepidla? Samozřejmě! A chemici Nike neustále vyvíjejí lepší a lepší. Ale i průmyslové lepidlo může v průběhu desetiletí ztrácet na kvalitě. Nadměrná vlhkost nebo příliš velké teplo můžou proces degradace urychlit, takže se jim snaž vyhnout. A jestli jsou z tvých bot už vážně křusky, můžeš je vždycky zrecyklovat ve vybraných prodejnách Nike.
Seznam se s odbornicemi na tenisky: Ajou a Indah
Jejich tipy už znáš a teď je čas se seznámit s moderátorkami dnešního dílu pořadu „Na dotek“.
Aja
návrhářka obuvi,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Co je Blue Ribbon Studio?
„BRS je kulturním, kreativním a komunitním ústředním uzlem designů Nike. Jsme epicentrem kreativity designu Nike. Je to místo, kam si designéři a desingérky můžou přijít hrát.“
Řekni nám něco o své práci.
„Být návrhářkou obuvi v BRS znamená, že jsem tady, abych pomáhala ostatním designérům a designérkám naskočit na kreativní frekvence se všemi různými příchutěmi, texturami a tvary. Jsem jako mléko v misce s cereáliemi – nemléčné ovesné mléko.“
Jak jsi se sem dostala?
„Bakaláře a magistra mám z architektury a asi před třemi lety jsem se poprvé dostala do společnosti Nike na pozici 3D návrhářka obuvi.“
Jaké tvoje vlastnosti se ti promítají do práce i života?
„Jsem pro objevování a jdu do všeho po hlavě! Jsem strašně zvědavá, ráda se učím novým věcem a snažím se do všeho vnést trochu lehkosti.“
Kdy se zrodila tvoje láska k teniskám?
„V sedmé třídě jsem nosila Air Jordan 4 Retro ‚Mars‘ 2006. Něco se změnilo, když jsem dostala tyhle boty, a já už se nikdy neohlídla zpátky.“
Máš nějaké oblíbené boty z poslední doby?
Air Jordan 1 ‚Not For Resale‘: „Nápis ‚please crease‘ na špičkách je naprosto dokonalý – promlouvá přesně ke kultuře obuvi.“
ISPA Flow: „Mají opravdu nádherný průsvitný svršek. Je zábavné v nich chodit, je to prostě úplně jiný zážitek.“
Blazer Jumbo: „Design je úžasně promyšlený. Říkala jsem si: ‚Takhle se vylepšuje klasika‘.“
Indah
Návrhářka materiálů,
Dětská obuv @ Nike
Řekni nám něco o své práci.
„Mým úkolem je ujistit se, že skutečně rozumím potřebám našich zákazníků a vytvářet produkty, které jsou žádoucí. Řešit problémy kreativitou, udržitelností a cirkulárními designy prostřednictvím materiálů.“
Kdy se zrodila tvoje láska k teniskám?
„S teniskami mě spojuje užívání si času s rodinou. Když jsem se v roce 2005 přestěhovala z Indonésie do Los Angeles, neuměla jsem anglicky a moji bratranci zase nemluvili indonésky. Ale nějak jsme se dokázali sblížit prostřednictvím tenisek. Brali mě s sebou na honbu za nově uvednými modely a já si při čekání ve frontě vždycky našla nové kamarády. Je to všechno o komunitě, díky které se cítím vítaná.“
Jaké tvoje vlastnosti se ti promítají do práce i života?
„Jsem nekonfliktní, společenská, jsem Kozoroh. Ráda zkouším nová jídla, objevuju nové vintage obchody, sekáče atd. Proto musí být moje boty pohodlné, jsem pořád v pohybu!“
Máš nějaké oblíbené boty z poslední doby?
Air Jordan 4 x Off-White: „Znamená to pro mě hodně, protože je to dámská verze. Čím víc se opotřebovává, tím je lepší – v mém týmu vždycky mluvíme o hledání materiálů, které zrají jako víno.“
Air Jordan 1 Mid Fearless ‚Melody Ehsani‘: „Tenhle pár mi darovala kamarádka. Hodně lidí o modelu Mid nemluví moc pozitivně, ale za mě jsou strašně pohodlné a patří k mým nejoblíbenějším. Jsou navržené ženami, vyprávějí příběhy a ty neskutečné barvy.“
Air Jordan 3 ‚A Ma Maniére‘: „Další dámská bota, o kterou jsem strašně stála a naštěstí jsem byla úspěšná. Líbí se mi prvotřídní materiál, prošívaná podšívka (tak pohodlná), semiš, nápis ‚work harder‘ natištěný na zakončení tkaniček.“
Aja
návrhářka obuvi,
Blue Ribbon Studio @ Nike
Co je Blue Ribbon Studio?
„BRS je kulturním, kreativním a komunitním ústředním uzlem designů Nike. Jsme epicentrem kreativity designu Nike. Je to místo, kam si designéři a desingérky můžou přijít hrát.“
Řekni nám něco o své práci.
„Být návrhářkou obuvi v BRS znamená, že jsem tady, abych pomáhala ostatním designérům a designérkám naskočit na kreativní frekvence se všemi různými příchutěmi, texturami a tvary. Jsem jako mléko v misce s cereáliemi – nemléčné ovesné mléko.“
Jak jsi se sem dostala?
„Bakaláře a magistra mám z architektury a asi před třemi lety jsem se poprvé dostala do společnosti Nike na pozici 3D návrhářka obuvi.“
Jaké tvoje vlastnosti se ti promítají do práce i života?
„Jsem pro objevování a jdu do všeho po hlavě! Jsem strašně zvědavá, ráda se učím novým věcem a snažím se do všeho vnést trochu lehkosti.“
Indah
Návrhářka materiálů,
Dětská obuv @ Nike
Řekni nám něco o své práci.
„Mým úkolem je ujistit se, že skutečně rozumím potřebám našich zákazníků a vytvářet produkty, které jsou žádoucí. Řešit problémy kreativitou, udržitelností a cirkulárními designy prostřednictvím materiálů.“
Kdy se zrodila tvoje láska k teniskám?
„S teniskami mě spojuje užívání si času s rodinou. Když jsem se v roce 2005 přestěhovala z Indonésie do Los Angeles, neuměla jsem anglicky a moji bratranci zase nemluvili indonésky. Ale nějak jsme se dokázali sblížit prostřednictvím tenisek. Brali mě s sebou na honbu za nově uvednými modely a já si při čekání ve frontě vždycky našla nové kamarády. Je to všechno o komunitě, díky které se cítím vítaná.“
Jaké tvoje vlastnosti se ti promítají do práce i života?
„Jsem nekonfliktní, společenská, jsem Kozoroh. Ráda zkouším nová jídla, objevuju nové vintage obchody, sekáče atd. Proto musí být moje boty pohodlné, jsem pořád v pohybu!“
Kdy se zrodila tvoje láska k teniskám?
„V sedmé třídě jsem nosila Air Jordan 4 Retro ‚Mars‘ 2006. Něco se změnilo, když jsem dostala tyhle boty, a já už se nikdy neohlídla zpátky.“
Máš nějaké oblíbené boty z poslední doby?
Air Jordan 1 ‚Not For Resale‘: „Nápis ‚please crease‘ na špičkách je naprosto dokonalý – promlouvá přesně ke kultuře obuvi.“
ISPA Flow: „Mají opravdu nádherný průsvitný svršek. Je zábavné v nich chodit, je to prostě úplně jiný zážitek.“
Blazer Jumbo: „Design je úžasně promyšlený. Říkala jsem si: ‚Takhle se vylepšuje klasika‘.“
Máš nějaké oblíbené boty z poslední doby?
Air Jordan 4 x Off-White: „Znamená to pro mě hodně, protože je to dámská verze. Čím víc se opotřebovává, tím je lepší – v mém týmu vždycky mluvíme o hledání materiálů, které zrají jako víno.“
Air Jordan 1 Mid Fearless ‚Melody Ehsani‘: „Tenhle pár mi darovala kamarádka. Hodně lidí o modelu Mid nemluví moc pozitivně, ale za mě jsou strašně pohodlné a patří k mým nejoblíbenějším. Jsou navržené ženami, vyprávějí příběhy a ty neskutečné barvy.“
Air Jordan 3 ‚A Ma Maniére‘: „Další dámská bota, o kterou jsem strašně stála a naštěstí jsem byla úspěšná. Líbí se mi prvotřídní materiál, prošívaná podšívka (tak pohodlná), semiš, nápis ‚work harder‘ natištěný na zakončení tkaniček.“
Od iniciativy Move To Zero: Cesta společnosti Nike za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, kterou se snažíme chránit budoucnost sportu.
Videa: Ariel Fisherová
Text: Gail Dorwin