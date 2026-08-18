Mindestens 20 % recycelte Materialien

(2015)
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
CHF 99.95
Nike
Nike Rucksack (20 l, ältere Kinder)
Bestseller
Nike
Rucksack (20 l, ältere Kinder)
CHF 40
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Bestseller
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Bestseller
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack (33 l)
CHF 94.95
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
29 % Rabatt
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)
Bestseller
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Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)
CHF 80
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
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CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
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Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
FFF 2026 Heimstadion
FFF 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
Bestseller
FFF 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
CHF 85
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
29 % Rabatt
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Norwegen 2026 Stadion Third
Norwegen 2026 Stadion Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Ausverkauft
Norwegen 2026 Stadion Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Uruguay 2026 Auswärtsstadion Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Nike Pro Training
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 64.95
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Nike
Nike Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
+2
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Nike
Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
CHF 30
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
CHF 135
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH ohne Polster mit mittlerem Halt
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Nike Swoosh
Sport-BH ohne Polster mit mittlerem Halt
CHF 40
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
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Nike Fly
Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
CHF 37
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
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Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
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Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
CHF 50
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike One Classic
Dri-FIT Tanktop für Damen
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV Tennisoberteil (Herren)
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NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV Tennisoberteil (Herren)
CHF 105
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
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Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
CHF 35
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
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Nike Stride
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 64.95
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
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Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
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NikeCourt Victory
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Brasilien Strike
Brasilien Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
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Brasilien Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 35
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Jordan Dri-Fit NBA-Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
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Jordan Dri-Fit NBA-Shorts für Herren
CHF 80
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 80
Niederlande 2026 Auswärtsstadion
Niederlande 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Niederlande 2026 Auswärtsstadion
Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
CHF 64.95
Norwegen 2026 Stadion Third
Norwegen 2026 Stadion Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Ausverkauft
Norwegen 2026 Stadion Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Uruguay 2026 Auswärtsstadion Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Recyclingmaterialien
Nike Pro Training
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 64.95
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Nike
Nike Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
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Nike
Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
CHF 30
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
CHF 135
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH ohne Polster mit mittlerem Halt
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Sport-BH ohne Polster mit mittlerem Halt
CHF 40
Nike Fly
Nike Fly Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
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Dri-FIT ADV Cap mit unstrukturiertem und reflektierendem Design
CHF 37
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
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Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
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Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
CHF 50
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
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Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 35
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV Tennisoberteil (Herren)
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Dri-FIT ADV Tennisoberteil (Herren)
CHF 105
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
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Nike Indy
Sport-BH mit starkem Halt, Polster und verstellbarer Passform
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
CHF 35
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
+2
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Nike Stride
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
CHF 64.95
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
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NikeCourt Victory
Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
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Brasilien Strike
Brasilien Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
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Brasilien Strike
Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 35
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Jordan Dri-Fit NBA-Shorts für Herren
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Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Jordan Dri-Fit NBA-Shorts für Herren
CHF 80
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike Swift Aero-FIT
Kurzarm-Laufoberteil für Damen
CHF 80
Niederlande 2026 Auswärtsstadion
Niederlande 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
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Niederlande 2026 Auswärtsstadion
Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
CHF 64.95

Mindestens 50 % nachhaltige Materialien – Bekleidung

Diese Produkte bestehen aus mindestens 50 % Biobaumwolle, recyceltem Polyester oder einem Gemisch aus beiden Materialien. Biobaumwolle wird ohne Verwendung von synthetischen Chemikalien angebaut. Dabei wird weniger Wasser verbraucht als für konventionelle Baumwolle. Recycelter Polyester hilft, Plastikmüll zu reduzieren, und senkt die CO2-Emissionen.

Wir machen uns viele Gedanken über die Materialien, die wir verwenden, damit du unsere Produkte mit gutem Gefühl tragen kannst. Wir achten sehr genau darauf, wie die Rohstoffe für unsere Produkte angebaut, geerntet und verarbeitet werden und machen dabei keine Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen die am häufigsten verwendeten Materialien Polyester und Baumwolle. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen Plastikmüll und reduzieren unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester um ca. 30 %. Zudem werden beim Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser und Chemikalien verwendet als bei konventioneller Baumwolle. Biobaumwolle bietet dieselbe hervorragende Qualität, hat jedoch weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Erfahre mehr über Nachhaltigkeit bei Nike und darüber, wie wir an der Entwicklung verantwortungsvoller Produkte arbeiten, um die Umwelt, in der wir leben und spielen, zu schützen.