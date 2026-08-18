Zu mindestens 20 % nachhaltige Sneaker & Schuhe: ein großer Schritt in Richtung Zero Waste
Mit strengen Adleraugen wachen wir darüber, was in unsere Produkte kommt und was nicht. Schließlich sollst du alle Nike Schuhe mit gutem Gewissen tragen können. Umgekehrt kannst du ebenfalls dazu beitragen, Abfall und Emissionen zu reduzieren – indem du nachhaltige Sneaker aus recyceltem Kunststoff, Leder und Textilien kaufst. Die innovativen Designer und Ingenieure von Nike werfen alles in die Waagschale, um neue Wege zu finden, wie Produktionsabfälle zur Herstellung unserer Sneaker wiederverwendet werden können. Will heißen: Qualität und Performance bleiben auf gewohnt hohem Niveau, während sich die negativen Auswirkungen auf die Umwelt immer weiter verringern.
Zero Waste fängt bei den Materialien an
Ob atmungsaktives Obermaterial aus Strick oder der reaktionsfreudige Schaumstoff unter deinem Fuß: Über 70 % des ökologischen Fußabdrucks eines Sneakers werden von den Materialien verursacht. Unsere nachhaltigen Schuhe sind verantwortungsbewusst konzipiert, wobei wir das Recycling-Material aus Post-Consumer- oder Post-Manufacturing-Abfällen beziehen. Ein Beispiel dafür sind recycelte Post-Consumer-Schuhe aus unserem Reuse-A-Shoe-Programm, das wir 1992 ins Leben gerufen haben. Hierbei werden ausgediente Schuhe zu Nike Grind Material verarbeitet. Das heißt, zunächst wird alles getrennt – von der Gummisohle und Schaumstoff-Dämpfung bis hin zum Obermaterial aus Leder oder Textil – und dann zu Granulat vermahlen. Daraus lassen wir schließlich intelligente, leistungsstarke Performance-Garne ebenso wie Laufbahnen und Courts entstehen. Wir verändern alles also buchstäblich von Grund auf.
Keine Kompromisse
Indem wir immer effizientere Materialien entwickeln und die vorhandenen Kunststoffe, Garne und Textilien wiederverwenden, machen wir große Fortschritte bei der Reduzierung von Emissionen. Unser Ziel ist es, nachhaltige Schuhe und Bekleidung herzustellen und dabei so viele recycelte Materialien wie möglich einzusetzen – und zwar ohne Kompromisse einzugehen im Hinblick auf Performance, Strapazierfähigkeit oder Style. Das bedeutet, dass wir die Art und Weise, wie wir Produkte auf den Markt bringen, immer wieder neu denken müssen. Schon bei der Konzeption dreht sich bei uns alles um die Frage, wie das Design noch länger halten könnte. Ist die Zeit dann gekommen, dürfen die Materialien sozusagen in einem neuen Produkt weiterleben, zum Beispiel in einem recycelten Sneaker.
Nike Air: leicht an den Füßen, wenig Abfall
Suchst du Schuhe aus recyceltem Material? Unser Nike Air Max Sneaker ist das beste Beispiel. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt. Und seit 2020 werden alle Air MI-Werke vollständig mit erneuerbarer Windenergie betrieben. Über 90 % der Abfälle, die bei der Herstellung unserer Air-Sohlen entstehen, werden wiederverwendet, um unsere innovativen Dämpfungssysteme herzustellen.
Nachhaltige Performance-Materialien
Nike Flyknit Laufschuhe sind nachhaltiger, als du vielleicht denkst. Da wir bei Nike Flyknit ein Präzisionsstrickverfahren anwenden – anstelle der bei der Schuhproduktion sonst üblichen Cut-and-Sew-Methode –, fallen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden 60 % weniger Abfälle an. Im Durchschnitt enthält das Obermaterial eines einzelnen Flyknit Schuhs sechs bis sieben recycelte Plastikflaschen. Ein weiteres Beispiel ist Nike Flyleather, das zu mindestens 50 % aus recycelten Lederfasern besteht. In einem mit Wasserkraft betriebenen Verfahren werden diese Lederfasern mit synthetischen Fasern verbunden. Das Endprodukt sieht dann aus wie echtes Leder, es fühlt sich so an und es riecht auch so, hat aber weniger schädliche Auswirkungen auf das Klima.
Und das ist noch lange nicht alles
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf deiner nachhaltigen Sneaker auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.