Mindestens 20 % recycelte Materialien

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Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 310
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Pegasus 42 "Keely Hodgkinson"
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 320
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 320
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
Recyclingmaterialien
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High-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 115
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
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Nike V5 RNR
Schuh mit reflektierenden Akzenten (Damen)
CHF 105
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike Tiempo Maestro Club
Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 70
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Phantom 6 Low Pro
Fußballschuh für normalen Rasen
CHF 185
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Straßenlaufschuh (Damen)
+3
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Nike Pegasus 42
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 160
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Quest 6
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 94.95
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Structure 26
Straßenlaufschuh (Damen)
CHF 170
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
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High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 110
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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High-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damenschuh
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
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Wasserfester Traillaufschuh für Damen
CHF 130
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Damenschuh
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Damenschuh
CHF 105
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfschuh
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Golfschuh
CHF 105
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 310
Nike Calm
Nike Calm Herren-Mules
Recyclingmaterialien
Nike Calm
Herren-Mules
CHF 80
Nike Air Force 1 '07 Next Nature
Nike Air Force 1 '07 Next Nature Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 140
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Traillaufschuh (Damen)
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Traillaufschuh (Damen)
CHF 105
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
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Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 185
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Straßenlaufschuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Winflo 12
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CHF 125
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)
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Nike ACG Pegasus Trail
Traillaufschuh (Damen)
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Revolution 8
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CHF 75
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
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Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 105
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
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Nike Bella 7
Workout-Schuh (Damen)
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Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Schuh
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CHF 160
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Maestro Academy
Low-Top-Fußballschuh für Kunstrasen
CHF 99.95
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 99.95
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Schuh (Damen)
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Schuh (Damen)
CHF 185
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
CHF 94.95
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Damenschuh
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Nike Court Vision Low Next Nature
Damenschuh
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Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Skateboardschuh
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Nike SB Zoom Nyjah 4
Skateboardschuh
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Damenschuh
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Nike Air Max Plus
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CHF 220
Nike Journey Run
Nike Journey Run Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Journey Run
Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Fußballschuh für Turf
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Nike Phantom 6 Low Pro
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CHF 160
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Tiempo Maestro Club
Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
CHF 70
Nike Tiempo Maestro Akademie
Nike Tiempo Maestro Akademie Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
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Nike Tiempo Maestro Akademie
Low-Top-Fußballschuh für weichen Rasen
CHF 105
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Turf Low-Top Fußballschuh
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Nike Tiempo Maestro Club
Turf Low-Top Fußballschuh
CHF 70
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-Top-Fußballschuh für Turf
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Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 110
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Turf Low-Top Fußballschuh
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Turf Low-Top Fußballschuh
CHF 105
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike Tiempo Streetgato
Low-Top-Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
CHF 99.95
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Personalisierbarer Laufschuh für Damen
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Nike Pegasus 42 By You
Personalisierbarer Laufschuh für Damen
CHF 195
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Turf Low-Top Fußballschuh
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Turf Low-Top Fußballschuh
CHF 75
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club High-Top-Fußballschuh für Turf
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Nike Mercurial Superfly 11 Club
High-Top-Fußballschuh für Turf
CHF 80
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
29 % Rabatt
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Wasserdichter Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Wasserdichter Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
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Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserfester Traillaufschuh für Damen
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserfester Traillaufschuh für Damen
29 % Rabatt
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Wasserdichter Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Wasserdichter Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
29 % Rabatt

Mindestens 50 % nachhaltige Materialien – Bekleidung

Diese Produkte bestehen aus mindestens 50 % Biobaumwolle, recyceltem Polyester oder einem Gemisch aus beiden Materialien. Biobaumwolle wird ohne Verwendung von synthetischen Chemikalien angebaut. Dabei wird weniger Wasser verbraucht als für konventionelle Baumwolle. Recycelter Polyester hilft, Plastikmüll zu reduzieren, und senkt die CO2-Emissionen.

Wir machen uns viele Gedanken über die Materialien, die wir verwenden, damit du unsere Produkte mit gutem Gefühl tragen kannst. Wir achten sehr genau darauf, wie die Rohstoffe für unsere Produkte angebaut, geerntet und verarbeitet werden und machen dabei keine Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen die am häufigsten verwendeten Materialien Polyester und Baumwolle. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen Plastikmüll und reduzieren unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester um ca. 30 %. Zudem werden beim Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser und Chemikalien verwendet als bei konventioneller Baumwolle. Biobaumwolle bietet dieselbe hervorragende Qualität, hat jedoch weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Erfahre mehr über Nachhaltigkeit bei Nike und darüber, wie wir an der Entwicklung verantwortungsvoller Produkte arbeiten, um die Umwelt, in der wir leben und spielen, zu schützen.