Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien: für jedes Training
Nachhaltige Mode von Nike besteht zu mindestens 50 % aus Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester oder einem Mix aus beidem. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein und schauen uns genau an, wie jeder Rohstoff angebaut, geerntet und verarbeitet wird. Recyceltes Polyester reduziert Abfall und CO₂-Emissionen um etwa 30 % im Vergleich zu neuem Polyester. Bio-Baumwolle benötigt wiederum weniger Wasser und Chemikalien als konventionell angebaute Baumwolle. Das heißt, du bekommst die gleiche Premium-Qualität und Performance, während die Auswirkungen auf die Umwelt weitaus geringer sind.
Materialien für mehr Bewegungsfreiheit
Wenn du sportliche Ziele erreichen willst, bist du mit nachhaltiger Kleidung bestens gerüstet. In einer leichtgewichtigen Leggings mit viel Stretch sind Sprünge, Ausfallschritte und Dehnübungen ein Kinderspiel. Die geschmeidigen Materialien trocknen schnell, sodass du dich das ganze Training über frisch fühlst. Du suchst warme Sportbekleidung? Dann kommt für dich nur ein kuscheliges Piece aus Fleece infrage. Dank beidseitig glattem Finish bieten dir unsere Fleece-Jogginghosen und -Hoodies flauschigen Komfort, ohne aufzutragen. In unserer nachhaltigen Kollektion findest du zudem Jacken mit gewebtem Außenmaterial und wasserabweisender Beschichtung – es kann also regnen, so viel es will: Du bleibst trocken.
Bleib cool, wenn es anstrengend wird
Wer hart trainiert, braucht Sportswear, die mithalten kann. Unsere nachhaltige Mode, die zu mindestens 50 % aus Recycling-Materialien besteht, ist daher mit innovativer Technologie ausgestattet. Unsere bewährte Nike Dri-FIT Technologie beispielsweise leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schnell verdunstet und du ein trockenes Tragegefühl genießt. Wir haben auch Designs mit Mesh-Einsätzen, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Bei kaltem Wetter kommt unsere Nike Therma-FIT Technologie ins Spiel. Diese smarte Technologie reguliert die natürliche Körperwärme, damit deine Muskeln trotz niedriger Temperaturen nicht auskühlen.
Passformen für alle
Ob dynamisch oder entspannt – unsere nachhaltige Kleidung ist in fast jeder Passform erhältlich. Hosen mit Regular Fit und Tapered Leg sind so vielseitig, dass du sie sowohl im Fitnessstudio als auch am Wochenende beim Relaxen tragen kannst. Slim-Fit-Modelle liegen eng am Körper an und bringen smarte Vibes in deine Looks. Relaxed-Fit-Hoodies und -Tops sitzen wiederum so locker, dass sie dir viel Freiraum bieten.
Komfort, den du liebst
Nachhaltige Bekleidung von Nike ist mit cleveren Details für Situationen ausgestattet, in denen du bis an deine Grenzen gehst. Dazu gehören Jacken mit praktischen Taschen auf der Vorderseite, in denen du deine wichtigsten Dinge griffbereit verstauen kannst. Achte auf Modelle mit Reißverschlusstaschen an den Ärmeln, in denen sich Karten oder Schlüssel sicher verstauen lassen. Modelle mit Kapuze schützen dich vor leichtem Regen, sodass dir wechselhaftes Wetter nichts ausmacht. Außerdem haben wir Hosen und Jacken mit Stretch-Bündchen, damit keine Wärme entweichen kann, wenn es kühler wird.
Für eine bessere Zukunft
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf unserer nachhaltigen Mode auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.