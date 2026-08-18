Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien

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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
CHF 185
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
CHF 50
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
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Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
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Brasilien Academy Pro
Jordan Dri-FIT Fußballshorts aus Strickmaterial für Herren
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
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Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
CHF 45
FFF 2026 Heimstadion
FFF 2026 Heimstadion Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
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FFF 2026 Heimstadion
Dreiteiliges Nike Replika Fußballtrikot-Set (jüngere Kinder)
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Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
Ausverkauft
Norwegische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
CHF 125
Norwegen 2026 Stadion Third
Norwegen 2026 Stadion Third Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Ausverkauft
Norwegen 2026 Stadion Third
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Uruguay 2026 Auswärtsstadion Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
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Uruguay 2026 Auswärtsstadion
Nike Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
CHF 125
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
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Nike Pro Training
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
CHF 64.95
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Beşiktaş J.K. 2026/27 Away
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Beşiktaş J.K. 2026/27 Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Beşiktaş J.K. 2026/27 Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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Nike
Nike Dri-FIT Trainings-T-Shirt (Herren)
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Nike
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replika-Fußball-Longsleeve (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
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Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH ohne Polster mit mittlerem Halt
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Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 23 cm)
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Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Indy
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Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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NikeCourt Victory
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Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
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Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Niederlande 2026 Auswärtsstadion
Niederlande 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
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Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
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Nike Indy
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
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NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT Tennisshorts für Herren (ca. 18 cm)
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Brasilien Strike
Brasilien Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)
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Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift Aero-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Niederlande 2026 Auswärtsstadion
Niederlande 2026 Auswärtsstadion Nike Dri-FIT Replika Fußballshorts für Herren
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
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Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
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Gepolsterter Sport-BH mit verstellbaren Trägern und leichtem Halt
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Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Brasilien 2026 Heimstadion
Brasilien 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (Herren)
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Nike Form
Nike Form Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
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Nike Form
Vielseitige Dri-FIT Herrenshorts ohne Futter (ca. 18 cm)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
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Nike Pro
Ärmelloses Dri-FIT Fitnessoberteil mit enger Passform für Herren
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Englische Nationalmannschaft 2026 Stadion Heimspiel
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilien Strike
Brasilien Strike Jordan Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (Herren)
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Brasilien Strike
Jordan Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (Herren)
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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Nike Pro
Shorts (Mädchen)
CHF 32
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Kleidung aus mindestens 50 % nachhaltigen Materialien: für jedes Training

Nachhaltige Mode von Nike besteht zu mindestens 50 % aus Bio-Baumwolle, recyceltem Polyester oder einem Mix aus beidem. Dabei gehen wir keine Kompromisse ein und schauen uns genau an, wie jeder Rohstoff angebaut, geerntet und verarbeitet wird. Recyceltes Polyester reduziert Abfall und CO₂-Emissionen um etwa 30 % im Vergleich zu neuem Polyester. Bio-Baumwolle benötigt wiederum weniger Wasser und Chemikalien als konventionell angebaute Baumwolle. Das heißt, du bekommst die gleiche Premium-Qualität und Performance, während die Auswirkungen auf die Umwelt weitaus geringer sind.


Materialien für mehr Bewegungsfreiheit


Wenn du sportliche Ziele erreichen willst, bist du mit nachhaltiger Kleidung bestens gerüstet. In einer leichtgewichtigen Leggings mit viel Stretch sind Sprünge, Ausfallschritte und Dehnübungen ein Kinderspiel. Die geschmeidigen Materialien trocknen schnell, sodass du dich das ganze Training über frisch fühlst. Du suchst warme Sportbekleidung? Dann kommt für dich nur ein kuscheliges Piece aus Fleece infrage. Dank beidseitig glattem Finish bieten dir unsere Fleece-Jogginghosen und -Hoodies flauschigen Komfort, ohne aufzutragen. In unserer nachhaltigen Kollektion findest du zudem Jacken mit gewebtem Außenmaterial und wasserabweisender Beschichtung – es kann also regnen, so viel es will: Du bleibst trocken.


Bleib cool, wenn es anstrengend wird


Wer hart trainiert, braucht Sportswear, die mithalten kann. Unsere nachhaltige Mode, die zu mindestens 50 % aus Recycling-Materialien besteht, ist daher mit innovativer Technologie ausgestattet. Unsere bewährte Nike Dri-FIT Technologie beispielsweise leitet Schweiß von der Haut weg, sodass er schnell verdunstet und du ein trockenes Tragegefühl genießt. Wir haben auch Designs mit Mesh-Einsätzen, die Feuchtigkeit entweichen lassen. Bei kaltem Wetter kommt unsere Nike Therma-FIT Technologie ins Spiel. Diese smarte Technologie reguliert die natürliche Körperwärme, damit deine Muskeln trotz niedriger Temperaturen nicht auskühlen.


Passformen für alle


Ob dynamisch oder entspannt – unsere nachhaltige Kleidung ist in fast jeder Passform erhältlich. Hosen mit Regular Fit und Tapered Leg sind so vielseitig, dass du sie sowohl im Fitnessstudio als auch am Wochenende beim Relaxen tragen kannst. Slim-Fit-Modelle liegen eng am Körper an und bringen smarte Vibes in deine Looks. Relaxed-Fit-Hoodies und -Tops sitzen wiederum so locker, dass sie dir viel Freiraum bieten.


Komfort, den du liebst


Nachhaltige Bekleidung von Nike ist mit cleveren Details für Situationen ausgestattet, in denen du bis an deine Grenzen gehst. Dazu gehören Jacken mit praktischen Taschen auf der Vorderseite, in denen du deine wichtigsten Dinge griffbereit verstauen kannst. Achte auf Modelle mit Reißverschlusstaschen an den Ärmeln, in denen sich Karten oder Schlüssel sicher verstauen lassen. Modelle mit Kapuze schützen dich vor leichtem Regen, sodass dir wechselhaftes Wetter nichts ausmacht. Außerdem haben wir Hosen und Jacken mit Stretch-Bündchen, damit keine Wärme entweichen kann, wenn es kühler wird.


Für eine bessere Zukunft


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf unserer nachhaltigen Mode auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.