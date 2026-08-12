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Leggings con tasche

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Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Swift
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Nike Swift
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Nike Zenvy Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
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Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike Universa
Shorts da ciclista 20 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Jordan Sport
Jordan Sport Leggings a vita alta Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport
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Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
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Jordan Sport
Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch Leggings 66 cm – Donna
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Nike Zenvy
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Nike Zenvy
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
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Nike One Seamless Front Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings svasati a vita alta senza cuciture frontali – Donna
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Nike One Leggings a vita alta Dri-FIT – Ragazza
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Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta con tasche - Donna
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NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
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Nike AeroSwift Tights da running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
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ACG Lava Loops Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike One Leggings svasati Dri-FIT – Ragazza
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Nike One Shorts da ciclista Dri-FIT 13 cm – Ragazza
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Nike One Leggings svasati Dri-FIT – Bambina/Ragazza
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Nike ACG "Lunar Ray" Tights da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
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Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Tights – Uomo
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Nike Pro Warm
Tights – Uomo
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Nike One
Nike One Leggings svasati Dri-FIT – Bambina/Ragazza
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Nike One
Leggings svasati Dri-FIT – Bambina/Ragazza
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Nike Tempo
Nike Tempo Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
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Nike Tempo
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Nike Miler
Nike Miler Tights da running Dri-FIT – Uomo
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Nike Miler
Tights da running Dri-FIT – Uomo
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Nike ACG
Nike ACG Shorts da trail running a vita alta 10 cm Dri-FIT – Donna
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CHF 80
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Tights da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
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Nike Pro
Nike Pro Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
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Nike Pro
Tights da fitness Dri-FIT – Uomo
29% di sconto
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Tights – Uomo
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Nike Pro Warm
Tights – Uomo
20% di sconto

Leggings sportivi con tasche: goditi una totale libertà di movimento

Per ottenere prestazioni eccezionali hai bisogno di una totale libertà: è proprio quello che ti offrono i leggings con tasche Nike. L'innovazione si fonde con un design pratico, dando vita a capi aderenti come una seconda pelle. Trovi anche modelli in cui conservare gli oggetti essenziali quando sei in movimento. In più, dato che i nostri leggings si allungano in tutte le direzioni, puoi allenarti nel massimo comfort senza preoccuparti che scivolino o si abbassino.


Concentrati su ciò che conta davvero


Che tu debba allenarti in palestra o per una maratona, i nostri leggings sportivi con tasche ti forniscono il supporto di cui hai bisogno. Trovi tecnologie innovative come il tessuto InfinaLock, che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre la fatica, consentendoti di allenarti più duramente più a lungo e in modo più intelligente. Inoltre, tenendo al sicuro i tuoi oggetti essenziali, puoi mantenere alta la concentrazione su ciò che conta.


Design orientati alle prestazioni


Quando ti spingi oltre i tuoi limiti, sudare è normale. Per mantenere la massima freschezza, scegli i leggings con tasche realizzati con la tecnologia Nike Dri-FIT. Questo tessuto intelligente allontana l'umidità per farla evaporare rapidamente, lasciando la pelle asciutta e fresca più a lungo, mentre le trame traspiranti favoriscono la circolazione dell'aria, dandoti un comfort invidiabile durante gli allenamenti. Se cerchi un'eccellente ventilazione, punta sui modelli con inserti in mesh nelle aree dove si accumula più calore.


Comfort al primo posto


Cerchi leggings con tasche 100% a prova di squat? I nostri tessuti resistenti non ti deluderanno. Scegli un modello a supporto elevato, che ti aiuterà a muoverti con sicurezza anche durante gli allenamenti più tosti. Se invece sei alla ricerca di un profilo affusolato e della massima copertura, perché non dai un'occhiata ai leggings sportivi con elastico in vita ampio? Queste opzioni sono progettate per evitare che i leggings scivolino o si arrotolino, aiutandoti a concentrarti sull'attività sportiva.


Tieni gli oggetti essenziali a portata di mano


I nostri leggings presentano numerose tasche facilmente accessibili, ad esempio sulla parte frontale della gamba o sul retro dell'elastico in vita. Scegli i modelli con tasche posteriori aperte per conservare oggetti piccoli come chiavi e tessere. Se invece desideri riporre lo smartphone in piena sicurezza quando corri e cammini, scegli i leggings dotati di tasche con zip. Poiché sappiamo che il comfort è incredibilmente importante, proponiamo anche leggings con tasche laterali senza cuciture per ridurre al minimo le irritazioni.


Capi traspiranti per la massima freschezza


Gli shorts leggeri sono indispensabili per gli allenamenti nelle giornate più calde. Scopri i modelli ciclista, progettati per flettersi con te, oltre ai leggings a 7/8 e a lunghezza ridotta per una maggiore copertura. Qualsiasi opzione tu scelga, puoi aspettarti materiali ad alta elasticità e morbidi a contatto con la pelle.


Aiutaci a proteggere il futuro dello sport


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli i leggings con tasche contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo i capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.