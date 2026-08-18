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Pantaloncini da running con tasche

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Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
CHF 75
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride Plus
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 80
Nike Miler
Nike Miler Shorts da running da 13 cm 2 in 1 con Dri-FIT – Uomo
+1
Materiali riciclati
Nike Miler
Shorts da running da 13 cm 2 in 1 con Dri-FIT – Uomo
CHF 55
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
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Nike Flow
Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike ACG
Nike ACG Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Shorts da trail running da 10 cm con slip e Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderati 10 cm Nike Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderati 10 cm Nike Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 75
Nike Miler
Nike Miler Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Miler
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 45
ACG Trailwind
ACG Trailwind Shorts 7,5 cm con slip Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Trailwind
Shorts 7,5 cm con slip Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Tights da running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Tights da running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 99.95
Nike Fast
Nike Fast Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Fast
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
CHF 50
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Lava Loops
Tights da trail running a metà lunghezza Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 99.95
Nike Miler
Nike Miler Shorts da running da 18 cm 2 in 1 con Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Miler
Shorts da running da 18 cm 2 in 1 con Dri-FIT – Uomo
CHF 55
Nike Miler
Nike Miler Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Miler
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 45
Nike Tempo
Nike Tempo Shorts da running Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Tempo
Shorts da running Dri-FIT – Ragazza
CHF 37
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Challenger
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 45
Nike Tempo
Nike Tempo Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta – Donna
CHF 42
Nike Miler
Nike Miler Shorts da running Dri-FIT non foderati 23 cm – Uomo
Best seller
Nike Miler
Shorts da running Dri-FIT non foderati 23 cm – Uomo
CHF 42
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 99.95
Nike ACG
Nike ACG Shorts da trail running a vita alta 10 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike ACG
Shorts da trail running a vita alta 10 cm Dri-FIT – Donna
CHF 80
ACG Second Sunrise
ACG Second Sunrise Shorts 13 cm con slip Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
ACG Second Sunrise
Shorts 13 cm con slip Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 85
Nike
Nike Shorts da running da 8 cm con slip incorporato e Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike
Shorts da running da 8 cm con slip incorporato e Dri-FIT – Uomo
29% di sconto

Pantaloncini da running con tasca per il cellulare: muoviti con praticità

Dalle corse dopo il lavoro alle avventure sui sentieri del fine settimana, i nostri pantaloncini da running con tasche ti portano ovunque. Perfetti per riporre telefono, tessere o altri oggetti essenziali, questi pantaloncini uniscono praticità e caratteristiche tecniche ad alte prestazioni.


Se ti stai impegnando per battere il tuo record personale, i dettagli possono fare una grande differenza. Ecco perché i nostri pantaloncini da running sono dotati di tasca per il cellulare, così puoi correre sapendo che i tuoi oggetti di valore rimangono al sicuro. Alla praticità aggiungiamo il comfort. I modelli Nike sono realizzati con materiali elasticizzati e spacchetti laterali che agevolano il movimento, mentre la vita elastica e la coulisse interna ti consentono di personalizzare la vestibilità. Scopri inoltre i pantaloncini da corsa con tasche ed elementi rifrangenti per la massima visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.


Qualunque sia l'attività, dall'allenamento per la maratona alle uscite al parco con la famiglia, quando corri non puoi fare a meno di sudare. Scegli allora i pantaloncini da running con tasche realizzati con materiali leggeri, traspiranti e dotati della tecnologia Nike Dri-FIT che allontana il sudore dalla pelle, permettendo una più rapida evaporazione e una sensazione di freschezza e comfort anche dopo chilometri e chilometri di corsa.


Move to Zero è l'impegno di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi fare la tua parte, scegli i pantaloncini da running con tasche che riportano l'etichetta Materiali sostenibili. Ciò significa che i capi di abbigliamento sono realizzati con materiali riciclati per almeno il 50% e le scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, come il nostro poliestere di qualità ricavato da bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca altrimenti destinati alle discariche.