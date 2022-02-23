Quattro bellissimi outfit da allenamento da donna

Nel sollevamento pesi, è fondamentale che il tuo outfit da palestra ti permetta di eseguire liberamente qualsiasi movimento. Ciò significa optare per un abbigliamento leggero e traspirante. E dato che probabilmente suderai, scegli capi realizzati con tessuti traspiranti che mantengano la pelle fresca.



Per iniziare, scegli una t-shirt da training Dri-FIT o una canotta e un paio di leggings traspiranti, come i pantaloni da training traspiranti Nike Bliss Luxe, realizzati con un tessuto leggero ed elasticizzato.



Inoltre è consigliabile scegliere un paio di scarpe resistenti a suola piatta che offrano il sostegno adatto durante un sollevamento e il massimo contatto con il terreno per mantenere l'equilibrio. Le scarpe Nike Metcon sono il modello ideale per il sollevamento pesi. Grazie al tallone ampio e piatto, le Metcon offrono stabilità e trazione quando ne hai più bisogno.



Per completare il look, indossa una felpa con o senza cappuccio Nike Sportswear Essentials per andare in palestra o iniziare il riscaldamento.