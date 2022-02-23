Quattro bellissimi outfit da allenamento da donna

Quattro idee di outfit da donna in base al workout
Consigli di stile
Qualunque sia il tipo di allenamento che hai in programma, affrontalo con una dose extra di motivazione grazie a questi semplici consigli per creare outfit sportivi con una marcia in più.
A volte, per andare in palestra o allenarsi, ciò che serve è un po' di motivazione. E un bell'outfit può darti la spinta giusta. A prescindere dal tipo di allenamento o dal tuo obiettivo, c'è sempre un outfit Nike in grado di aiutarti a dare il massimo.
Un abbigliamento sportivo che non ti accompagna in modo adeguato durante l'allenamento può esserti d'intralcio e impedirti di ottenere prestazioni di livello. Quante volte ti è scivolata la calza nella scarpa nel bel mezzo di una corsa? L'abbigliamento sportivo ideale deve permetterti di affrontare un allenamento intenso facendoti sentire sempre al meglio.
Dai un'occhiata a questi suggerimenti per trovare capi belli e adatti a ogni tipo di allenamento.
Un outfit per ogni workout
Stai provando un nuovo tipo di allenamento? Nessun problema! Puoi abbinare capi sportivi diversi per diverse attività, ma per alcune in particolare è meglio orientarsi verso un determinato abbigliamento sportivo. Ecco le ultime novità e qualche idea di outfit per quando ti alleni.
1.Yoga
Durante una lezione di yoga, indossare capi aderenti offre maggiore libertà di movimento. Capi voluminosi, come felpe con o senza cappuccio e pantaloni jogger, possono andare benissimo per il tragitto verso il tuo centro di yoga preferito, ma è probabile che ti intralcino mentre esegui la posizione del cane a testa in giù. Per il tuo outfit da yoga, scegli leggings o shorts da ciclista, un bra e una canotta.
E abbina un paio di leggings Nike Luxe a vita alta con un bra Dri-FIT. I leggings a vita alta rimangono al loro posto e ti fanno sentire sicura, anche quando sei a testa in giù! A seconda dell'intensità della lezione, scegli un bra a sostegno leggero oppure elevato.
2.Sollevamento pesi
Nel sollevamento pesi, è fondamentale che il tuo outfit da palestra ti permetta di eseguire liberamente qualsiasi movimento. Ciò significa optare per un abbigliamento leggero e traspirante. E dato che probabilmente suderai, scegli capi realizzati con tessuti traspiranti che mantengano la pelle fresca.
Per iniziare, scegli una t-shirt da training Dri-FIT o una canotta e un paio di leggings traspiranti, come i pantaloni da training traspiranti Nike Bliss Luxe, realizzati con un tessuto leggero ed elasticizzato.
Inoltre è consigliabile scegliere un paio di scarpe resistenti a suola piatta che offrano il sostegno adatto durante un sollevamento e il massimo contatto con il terreno per mantenere l'equilibrio. Le scarpe Nike Metcon sono il modello ideale per il sollevamento pesi. Grazie al tallone ampio e piatto, le Metcon offrono stabilità e trazione quando ne hai più bisogno.
Per completare il look, indossa una felpa con o senza cappuccio Nike Sportswear Essentials per andare in palestra o iniziare il riscaldamento.
3.Running
Per correre su strada, in pista o sui sentieri è necessario indossare capi che ti assicurino il giusto comfort (e la giusta temperatura, a seconda delle condizioni meteo). Prima di creare il tuo outfit da running, controlla le previsioni del tempo e le condizioni del terreno. È anche opportuno essere sempre pronti a cambiamenti climatici imprevisti.
In generale, per i runner l'ideale è un abbigliamento aderente a strati che si adatti come una seconda pelle per ridurre al minimo la resistenza del vento e favorire l'andatura.
Se fa freddo, prevedi più strati. Indossa uno strato base con dei tights o leggings da training e se serve aggiungi altri capi. Se invece fa caldo, scegli capi basic, traspiranti e freschi come gli shorts Dri-FIT e un bra. In questo modo ci sarà un passaggio d'aria continuo e il sudore evaporerà rapidamente.
A seconda del terreno su cui corri, ti occorreranno scarpe diverse. Ad esempio, scegli scarpe come le Nike GORE-TEX che offrono maggiore stabilità e trazione su superfici irregolari per il trail running oppure le scarpe da running Nike React o Flyknit per correre su strada o in pista.
4.Allenamenti a intervalli ad alta intensità (HIIT)
In un allenamento HIIT, in genere sono previsti salti e saltelli, sprint e cambi di direzione. Per dare il massimo durante il tuo prossimo allenamento HIIT, indossa leggings aderenti e un paio di scarpe con una buona trazione.
Scegli capi da allenamento traspiranti e che assicurino un comfort elevato durante la sessione, come quelli in tessuto Dri-FIT, perché qui il sudore è assicurato. Questa tecnologia mantiene la pelle asciutta anche durante i workout più intensi.
Aggiungi inoltre un bra per attività ad alto impatto, che ti consente di affrontare qualsiasi movimento in sicurezza e comodità. E per finire, le scarpe. Per allenamenti HIIT, prova le scarpe da cross training Nike Metcon, progettate appositamente per i movimenti ad alta intensità, oltre che per l'allenamento di forza.
Come creare un bell'outfit da allenamento
Devi sbrigare qualche commissione dopo il workout? Oppure hai bisogno di un po' di ispirazione per correre quel chilometro in più? Gli outfit da allenamento Nike sono quello che ci vuole. Scopri i nostri consigli su come creare il tuo prossimo look.
1.Combinazioni cromatiche
Trasmetti la tua energia indossando colori che riflettono la tua attitudine mentale. Un outfit total black può favorire la concentrazione. O magari le tonalità brillanti potranno darti la carica. Ecco una buona notizia: Nike propone capi in un'ampia gamma di colori per venire incontro ai tuoi gusti.
2.Fit e forma
Sentirsi a proprio agio significa indossare capi che si adattano bene al proprio corpo. Assicurati di scegliere sempre la taglia giusta, anche per le scarpe. L'abbigliamento Nike per l'allenamento è disponibile dalla taglia XXS alla 2XL.
3.Strati
Vestirsi a strati permette sempre di creare un bell'outfit da workout, ma è anche la scelta più opportuna, soprattutto per gli allenamenti all’aperto. I capi Nike sottili e traspiranti sono facili da stratificare e da togliere quando sei in movimento. Inizia con uno strato base: bra, leggings o shorts. Poi indossa una canotta o una t-shirt e completa il look con una felpa con o senza cappuccio.