Ragazzo/a (7-15 anni) Bambina Abbigliamento

Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia in fleece a manica lunga – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia in fleece a manica lunga – Ragazza
CHF 64.95
Nike Pro
Nike Pro Shorts – Bambina/Ragazza
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Nike Pro
Shorts – Bambina/Ragazza
CHF 32
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Leggings a vita media – Bambina/Ragazza
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Ragazzo/a
+10
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Nike Sportswear
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 20
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in tessuto 15 cm – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts in tessuto 15 cm – Ragazzo/a
CHF 40
Nike MAVN
Nike MAVN Felpa in maglia con cappuccio e zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Felpa in maglia con cappuccio e zip a tutta lunghezza Therma-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 75
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
CHF 42
Inter 2025/26 Stadium – Terza
Inter 2025/26 Stadium – Terza Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Inter 2025/26 Stadium – Terza
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 95
Inter
Inter T-shirt Nike Football – Ragazzo/a
Inter
T-shirt Nike Football – Ragazzo/a
CHF 30
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home
Nazionale inglese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
FC Barcelona 2026/27 Stadium – Away
Maglia replica da calcio Kobe Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 99.95
Nazionale brasiliana 2026 Match – Home
Nazionale brasiliana 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
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Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Ragazzo/a
CHF 160
Brasile 2026 Stadium – Home
Brasile 2026 Stadium – Home Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Brasile 2026 Stadium – Home
Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 50
Nike Miler
Nike Miler Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Miler
Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 55
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Ragazza
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Nike Pro Fleece
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Ragazza
CHF 57
Nike Mavn
Nike Mavn Pantaloni in maglia a vita alta Therma-FIT – Bambina/ragazza
Materiali riciclati
Nike Mavn
Pantaloni in maglia a vita alta Therma-FIT – Bambina/ragazza
CHF 75
Nike ACG
Nike ACG T-shirt Max90 – Ragazzo/a
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T-shirt Max90 – Ragazzo/a
CHF 37
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition Maglia da calcio ufficiale Jordan Dri-FIT ADV – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2026 Match Night Edition
Maglia da calcio ufficiale Jordan Dri-FIT ADV – Ragazzo/a
CHF 150
Nike Mavn
Nike Mavn Maglia a manica lunga a costine Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Mavn
Maglia a manica lunga a costine Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 52
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Maglia da calcio replica Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 94.95
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts in maglia 15 cm – Ragazzo/a
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Shorts in maglia 15 cm – Ragazzo/a
CHF 35
Nike ACG
Nike ACG Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
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Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a
CHF 85
Nike Victory
Nike Victory Canotta da tennis Dri-FIT – Ragazza
Materiali riciclati
Nike Victory
Canotta da tennis Dri-FIT – Ragazza
CHF 35
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Giacca puffer di lunghezza media dal fit ampio Therma-FIT – Ragazzo/a
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Nike Sportswear All Day Play
Giacca puffer di lunghezza media dal fit ampio Therma-FIT – Ragazzo/a
CHF 115